Почему любовь – наркотик?

Статусы вроде “ты мой личный сорт героина” или “я твой наркотик”, которыми пестрил интернет в 2007, на деле – звоночки о чем-то не совсем здоровом. Любовная зависимость может отравлять жизни не хуже, чем алкоголь или наркотические вещества. Причем страдают как объект зависимости, так и субъект. Разберем, почему любовь сравнивают с наркотиком?

Любовную зависимость часто путают с созависимыми отношениями. Но это не одно и то же. Созависимость подразумевает невозможность позаботиться о себе самостоятельно, в то время как любовная зависимость включает чрезмерный интерес к партнеру. Главное отличие в том, что любовная зависимость распространяется только на романтическую любовь, в то время как созависимость может появиться и в дружеских, и в родственных отношениях. Впервые термин “love addiction” был введен в 1928 году венгерским психоаналитиком Шандором Радо. Любовная зависимость – один из видов поведенческой зависимости, фиксация на другом человеке.

В перечне психических расстройств любовной зависимости не обнаружено. Любовная зависимость схожа с наркоманией – ровно так же, как при наркотической интоксикации у человека наблюдается сильная эйфория. Во время разлуки с объектом зависимости субъект страдает от плохого настроения и нарушений сна - как при попытках отказаться от наркотиков. Также его преследуют навязчивые мысли о предмете своих чувств, порой он испытывает желание побороть зависимость, а при неспособности это сделать приходит в отчаяние. С точки зрения нейробиологии, при любовной и наркотической аддикции задействованы одни и те же отделы мозга – гипофиз, орбитофронтальная и передняя поясная кора. Система вознаграждения на все одна: наркотики, влюбленность, удовольствие от еды. Выделяются дофамин, серотонин, вазопрессин, окситоцин и норадреналин. Окситоцин отвечает за чувство спокойствия, дофамин – за ощущение привязанности, вазопрессин – за нежные эмоции, а норадреналин – за учащенное сердцебиение и потные ладошки.

Любовную зависимость можно сравнить с импульсивным расстройством личности - из-за схожего эмоционально неуравновешенного поведения. При влюбленной зависимости наше настроение напрямую связано с качеством и количеством общения с ее объектом. Схожесть наблюдается и с аффективным расстройством личности – людям с любовной зависимостью присуще проявление неуместных эмоций: восторженность, страх, тревога и экстаз. Любовная аддикция имеет схожесть и с обсессивно-компульсивным расстройством. Это проявляется в навязчивых мыслях о партнере, они определяют все переживания человека.

С любовной зависимостью можно спутать явление, которое в психологии называют “лимиренцией”. Термин был введен в 1979 году психологом Дороти Теннов. Она определяла лимиренцию как “сильное романтическое желание”. Лимеренция также предполагает навязчивые мысли и чрезмерную эмоциональность. Но в отличие от любовной зависимости, лимеренция короче. Она длится в среднем до двух лет .

Поскольку любовную зависимость нельзя причислить к патологиям, ее фармакологического лечения не предполагается. Среди психотерапевтических методов часто применяется групповая терапия. Сегодня в мире существует более 16 000 анонимных сообществ зависимых от любви . Для абстрагирования от любовных и сексуальных отношений существует 12-шаговая программа. После “трезвости” человек становится якобы готовым к установлению “здоровых” отношений. Помочь может и когнитивно-поведенческая терапия: в ее ходе можно установить причины зависимости.

Любовная зависимость способна оказывать деструктивное влияние. Человеку становится сложно выполнять даже рутинные вещи, вся его мотивация сводится к одному конкретному человеку. Такая фиксация – часть эволюции. Человек концентрируется на одном партнере, и не растрачивает энергию на случайные половые связи. Ему "кружит голову", его "сводит с ума", пока он все глубже погружается в отношения. Такая обсессия – это лишь невозможность организма выйти за рамки своих первобытных инстинктов.