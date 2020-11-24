Ох уж эти детки! Кто такие кидфлюенсеры?

Детские инстаграм-аккаунты уже никого не удивляют: молодые мамы создают своим малышам страницы еще до того, как те успевают родиться. Дети становятся лидерами мнений и переманивают к себе крупнейших рекламодателей, таких как Walmart или Mattel (компания, выпускающая кукол Барби). Подобное сотрудничество приносит молодым инфлюенсерам совсем не соответствующие их возрасту гонорары. Как может повлиять ранняя популярность на ребенка, и нормально ли это – зарабатывать на детях?

С каждым днем число кидфлюенсеров (детей-блогеров) растет. Пока одни мамочки закрывают на фото лица своих малышей смайликами, другие публикуют каждую секунду жизни своего ребенка. Дети часто дурачатся, и желание родителя запечатлеть эти моменты и поделиться ими со своей аудиторией – абсолютно нормально. Однако популярность в интернете – явление непредсказуемое, подобные дурачества могут обернуться неожиданной популярностью. И тут родителю необходимо сделать выбор: оградить ребенка от излишнего внимания, или сделать баловство работой.

Когда ребенок становится инфлюенсером, он моментально обращает на себя массу внимания – и плохого, и хорошего. Интернет – опасное пространство: контролировать информацию, с которой сталкивается ребенок – сложно. Поэтому подавляющее большинство платформ имеет возрастные ограничения. Так, потенциальному пользователю YouTube и Instagram должно быть минимум 13 лет. В Instagram также необходимо указывать в описании профиля, кто именно ведет страницу – родитель или агент. YouTube создали платформу YouTube Kids – видео здесь фильтруются по возрастным ограничениям, однако алгоритмы иногда пропускают недопустимый контент.

Когда блог ребенка начинает приносить доход, возникает вопрос: кому и как распоряжаться этим заработком? В Калифорнии действует закон Кугана, который защищает капитал ребенка-актера: работодатель может заключить контракт, только при условии отчисления определенного процента от суммы на сберегательный счет ребенка. По достижении совершеннолетия ребенок получает право самостоятельно распоряжаться всеми средствами. Закон был принят после того, как Джеки Куган, до совершеннолетия активно снимавшийся в кино и рекламе, достигнув 21-го года, оказался "ни с чем" – всеми финансами распоряжались родители и делали это крайне неумело, растратив миллионное состояние Кугана. Трудовое законодательство РК подобные моменты не регулирует, да и можно ли рассматривать в нормативно-правовом поле инфлюенсерство как работу?

Маленькие миллионеры

Одним из самых популярных каналов детей-инфлюенсеров на YouTube является EvanTube. Сейчас Эвану почти пятнадцать, а у его канала более 6,68 млн подписчиков. Мальчик снимает обзоры на игры, распаковки, выполняет челленджи и записывает реакции на разные ТикТоки. Канал Эвана был создан его отцом Джаредом в 2011 году, когда мальчику было семь. По словам отца, загружая видео, он не предполагал подобного успеха. Сегодня за каналом мальчика стоит огромный продакшн. Заработок Эвана составляет более 1,3 млн долларов в год. По словам отца мальчика, все заработанные деньги идут на сберегательные счета Эвана и его сестры.

На русскоязычном YouTube одна из самых популярных детей-блогеров – Настя Радзинская. У её канала Like Nastya сегодня 64,6 млн подписчиков. В своих видео Настя вместе с папой играет в игры, путешествует, рассказывает о своих домашних питомцах. Канал девочки на данный момент является основным источником дохода семьи: на заработанные деньги Радзинские перебрались из России в Штаты и арендовали дом на Мальдивах. Семья учитывает уровень конкуренции на рынке и к качеству контента подходит основательно: видео Насти дублируются на английский и испанский языки, чтобы охватить зрителей по всему миру. Как и любые родители, отец и мать Насти желают дочери только лучшего. Но желать и делать – не всегда одно и то же. Профессор психологии Митч Приштейн в своем исследовании отмечает, что дети, столкнувшиеся с популярностью в раннем возрасте, чаще имеют проблемы в отношениях и работе, более склонны к зависимостям и депрессии. Но Радзинские говорят, что процесс съемок на самом деле нравится девочке и не является для неё затруднительным.

Некоторые родители растят блогеров намеренно: кто-то проецирует свои комплексы на ребенка, кто-то с самого начала озабочен монетизацией. Но когда твои родители – инфлюенсеры, не попасть под внимание их аудитории практически невозможно. У сына казахстанских вайнеров Карины Оксукпаевой и Армана Юсупова – Алима – 505 тысяч подписчиков в Instagram. Алиму всего три. У аккаунта ребенка достаточно высокий коэффициент вовлеченности – выше, чем у страничек подавляющего большинства блогеров. Несмотря на это, на сегодняшний день страница не активна. В одном из интервью Арман и Карина поделились, что, по мере взросления, участие в съемках перестало быть интересным для их сына, и заставлять его продолжать кривляться на камеру в целях коммерциализации они не намерены.

Важно понимать: когда вопрос касается активности детей в интернете, ответственность полностью лежит на родителях. Фраза "ему всё нравится, он этого хочет сам" звучит сомнительно. У ребенка в силу возраста отсутствует трезвая субъективная оценка, взрослые же часто видят лишь то, что хотят видеть. А виртуальный след, который создают родители, может негативно сказаться на ребенке в будущем: осознание того, что подробности жизни были опубликованы в интернете без согласия или их ведома, стало причиной переживаний в жизни многих подростков.