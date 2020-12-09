Не только танцы: на кого стоит подписаться в TikTok?

Многие до сих пор считают, что TikTok – это только глупые кривляния под музыку и липсинки. Даже тот факт, что крупные бренды давно распознали потенциал видеоплатформы, не может искоренить стереотипы, связанные с социальной сетью. Мы постараемся развенчать мифы, и показать, что в TikTok есть на что смотреть.

sulheejessica Серия видео “Let’s make some lunch for my kids” от Джессики Ву, мамы троих девочек. В видео она показывает, как собирает дочерям еду. Аккаунт невольно вызывает чувство тепла и, конечно же, разжигает аппетит – у Джессики необычный подход к оформлению блюд: рисовые медведи, клубничные монстры и милые записки детям с пожеланиями хорошего дня. thistrippyhippie Аккаунт Эви Мэг, страдающей синдромом Туретта – заболеванием нервной системы, выражающимся в двигательных и звуковых неконтролируемых тиках. Девушка показывает, как болезнь способна усложнять жизнь, например, мешать таким простым вещам, как приготовление пищи. Иногда ее ролики забавные, а порой показывают совсем не веселую сторону Туретта.

NileRed Аккаунт о химии и науке. Найл - бакалавр биохимии и фармакологии из Квебека. “Химия - вокруг нас, моя цель – весело и интересно показать ее истинную красоту”. Опыты с мероцианином Букера, галлием и железистыми чернилами – для простого обывателя звучит сложно, но на деле все проще, чем кажется. nickelodeon Официальный аккаунт Nickelodeon. О нем не нужно много рассказывать, на Nickelodeon стоит подписаться ради ностальгии: короткие вырезки из Аватара, Дрейка и Джоша и Губки Боба.

Sheet Geek Действительно полезный аккаунт, рассказывающий обо всех возможностях Google Таблиц: как конвертировать валюту, создавать QR-коды, высчитывать индекс массы тела и не только. Physics Dude В своем аккаунте Александр популяризирует физику, рассказывает о том, что стоит прочесть, отвечает на банальные вопросы своих подписчиков. Если вы планируете посмотреть Довод или Интерстеллар, Physics Dude поможет вам освежить базовые физические понятия.