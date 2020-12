Не только танцы: на кого стоит подписаться в TikTok?

Серия видео “Let’s make some lunch for my kids” от Джессики Ву, мамы троих девочек. В видео она показывает, как собирает дочерям еду. Аккаунт невольно вызывает чувство тепла и, конечно же, разжигает аппетит – у Джессики необычный подход к оформлению блюд: рисовые медведи, клубничные монстры и милые записки детям с пожеланиями хорошего дня.