Лагом – шведская философия умеренности во всём

По данным ежегодного рейтинга ООН World Happiness Report, Швеция регулярно входит в десятку наиболее счастливых стран. Один из ключевых секретов шведов – лагом.

Лагом – это философия умеренности во всём. Жизнь без перегибов и излишеств – лагом может показаться утопичной концепцией. На деле шведы доказывают, что жизнь в соответствии с подобными установками реальна.

Часть шведского культурного кода – лагом – зародился еще во времена викингов. Так, передавая чашу с напитком, важно было отпить столько, чтобы насытиться самому и при этом не обделить других. Пословица 'Lagom är bäst' переводится как "Добродетель – в умеренности". Всемирную известность шведская философия обрела благодаря книге "Лагом. Шведские секреты счастья" авторства Элизабет Карлссон. Женщина рассказывает, как перестать нагружать свою жизнь лишними вещами и прийти к балансу во всём.

Лагом иногда называют "принципом Златовласки". Это отсылка к детской сказке "Три медведя", где девочка, оказавшись в медвежьей берлоге, старается сделать наиболее удачный выбор из 3-х вариантов: один оказывается избыточным (кровать для неё слишком большая), другой – недостаточным (кровать оказывается маленькой) и третий, промежуточный – золотой серединой.

Лагом в интерьере

Натуральные ткани и переработанные материалы – лагом подразумевает осознанное потребление. Минимализм сдержанный, но не строгий. Обилие функциональных предметов, но минимум бесполезного декора. Внимание уделяется товарам местных производителей, чтобы сократить цепочку поставок – рациональность во всём.

Дом для народа

Лагом чаще рассматривают как индивидуально применяемый тренд, что ошибочно. Его влияние куда шире. Философия лагом тесно связана со шведской системой демократии folkhemmet – "дом для народа": бесплатное образование и медицинское страхование достигается путем разумного компромисса. Государство учитывает политические и экономические права индивида, но не в ущерб интересам всего народа. Основным вектором является стремление к созданию действительно общества равенства.

Работать в меру

В бизнес-культуре лагом проявляется в особом внимании к настроению сотрудника. "Счастливый сотрудник – эффективный сотрудник", – считают шведы, и неспроста: ВВП на душу населения – $53 652. При этом шведы не поощряют сверхурочной работы и ценят время отдыха. Например, огромное значение они придают фике – 15-минутным перерывам на кофе, которые устраивают каждые два часа.

Всего понемногу

Говоря о питании, отметим, что лагом проявляется в разумном подходе: упор на здоровые продукты, никаких жестких ограничений. Во время фики – вышеупомянутых кофе-брейков – шведы не отказывают себе в сладком. Но готовить подобает ровно столько еды, сколько планируется съесть за раз – выбрасывать еду не принято. И накладывать в тарелку стоит не больше, чем готов съесть – если еда осталась, принципы лагом нарушены.

Для кого-то лагом – лишь романтизация шведского образа жизни, стереотип. Некоторые считают, что в погоне за равенством и балансом стирается индивидуальность. На деле – лагом учит заботе – о себе, о других и об окружающем мире.