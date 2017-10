Как хэштег #PuberMe стал социальной кампанией

Here you go @nickkroll... giant glasses, awkward hands, feeling 14! All for a good cause. God Bless Puerto Rico. #PuberMe #PuertoRicoRelief Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) Сен 29 2017 в 5:32 PDT

Звезды мирового уровня кажутся недосягаемыми и почти всегда идеальными. На деле каждый из них был в свое время неловким ребенком и подростком, переживающим пубертатный период. Именно так начался новый благотворительный challenge в интернете #PuberMe. Комедийный дуэт в лице Стивена Кольбера и Ника Кролла запустили его на программе The Late Show. Комики предложили жертвовать $1000 за каждую неудачную и неловкую подростковую фотографию. Все собранные средства будут направлены на оказание помощи пострадавшим в Пуэрто-Рико из-за урагана "Мария". Подхватили идею как обычные люди, так и знаменитости. Бизи Филиппс стала одной из первых, ее подростковый образ очень сильно отличается от того, что мы видим на красной дорожке сегодня. Также к кампании присоединились Сет Роген, Риз Уизерспун, Лина Данэм, Уильям Шетнер и многие другие. Фотографии можно посмотреть по хэштегу #puberMe здесь.

Nick Kroll asked me to post a pic of my awkward stage, but I never had one. So here's me lookin' cool as hell! #PuberMe #PuertoRicoRelief pic.twitter.com/UC9a7XtjZa — Stephen Colbert (@StephenAtHome) September 28, 2017

Enjoying #PuberMe tweets from Oliver, Colbert, & more? Each celebrity tweet amounts to $1,000 for Puerto Rico https://t.co/D2Eqqsz1LY pic.twitter.com/WYDeDjKfEV — Hollywood Reporter (@THR) September 30, 2017