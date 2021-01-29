Фрилуфтслив: норвежская концепция жизни на свежем воздухе

Фрилуфтслив (free-loofts-liv; с норвежского fri — свободный, luft — воздух, liv — жизнь) - норвежская концепция “жизни на свежем воздухе”. Впервые термин был использован драматургом Генриком Ибсеном в 1859 году в стихотворении “На высотах”. В нем автор писал, что хоть его лачуга бедна и убога, все нужное для счастливой жизни он нашел в природе. Всемирную популярность термину придал путешественник Фритьоф Нансен: он написал книгу «Frilufts-liv», о собственном опыте жизни в гармонии с природой. Пока в Америке 60-е были рассветом хиппи-культуры, в Скандинавии популярность набирал фрилуфтслив. В общих чертах это две грани одной идеи - единения природы и человека, но реализованы они были абсолютно по-разному.

С заботой о природе

Фрилуфтслив подразумевает бережное отношение к природе. В Норвегии еще в 1957 году был принят закон “Allemannsretten” - “право на передвижение”, который подразумевает, что каждый может свободно насладиться природой, разбив лагерь где угодно, при соблюдении уважительного отношения к природе. Согласно ему, запрещено ловить рыбу в промышленных масштабах, ставить палатки ближе, чем в 150 метрах от частной собственности, если это не оговорено с владельцами. Собирательство разрешено, но в рамках разумного. Забота о природе для норвежцев - само собой разумеющееся явление, поэтому в строгих мерах со стороны государства нет никакой необходимости.

Одевайтесь теплее

“У природы нет плохой погоды, есть плохая одежда”, - считают норвежцы. К погодным изменениям они относятся спокойно. Зима для них - не повод сидеть дома. Термобелье, одежда из флиса, шерстяные свитеры - детей еще в школе учат правильно утепляться. Сложно наслаждаться природой, когда ты испытываешь дискомфорт. Любовь норвежцев к зимнему активному отдыху способствовала развитию таких крупных аутдор-брендов одежды, как Helly Hansen, Norrøna и Bergans. Встать на беговые лыжи или отправиться в пеший поход на снегоступах - зима открывает новые возможности для фрилуфствлива. Все необходимое снаряжение можно взять напрокат в специальных “библиотеках”, спонсируемых государством.

Фрилуфтслив - секрет баланса

Некоторые норвежские предприятия поощряют стремление своих сотрудников к активному отдыху: так, дизайн студия “Graphiq” , расположенная в Осло, позволяет своим работникам выделить утро под пеший поход и насладиться восходом солнца, а к работе приступить ближе к вечеру, когда начнет темнеть. Исследования показывают, что прогулки на свежем воздухе способствуют снижению стресса, благодаря чему, норвежцы считают фрилуфтслив секретом хороших рабочих и личных отношений. Фрилуфтслив во много перекликается с другой скандинавской философией - лагом - концепцией умеренного подхода ко всему.

Секрет здоровья

Пандемия подарила фрилуфтсливу всемирную популярность: пока общественные места работали с ограничениями, отдых на природе стал лучшим вариантом времяпрепровождения. Исследование в журнале “Scientific reports” говорит, что два часа нахождения на свежем воздухе в неделю положительно влияют не только на физическое, но и на ментальное здоровье. Но для Норвегии фрилуфтслив - не временная забава. Это часть их культурного кода. Норвежцы даже шутят, что для “мэтча” на Tinder или аналогичных сервисах знакомств, в своем профиле необходимо обозначить любовь к фрилуфтсливу.

Digital-детокс

Важно отметить, что фрилуфстлив не подразумевает диджитал-прогулок. Это не просто поход в горы ради пары впечатляющих фото для своего инстаграм-аккаунта. Это детокс от телефонов, социальных сетей и всего виртуального пространства. Это необходимая перезагрузка.