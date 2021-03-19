Что такое ассертивность и как мягко отстаивать свое мнение

Ассертивность - философия принятия ответственности. Это неагрессивное отстаивание собственных прав и мнения. Термин был введен американским психологом Мануэлем Смитом в 1975 году.

Две основные модели поведения человека - пассивная и агрессивная. Если при пассивной модели человек пренебрегает собственными границами, а при агрессивной - чужими, то при ассертивности человек отстаивает свои границы, не нарушая границ других людей. Ассертивность - это золотая середина. Пассивность, агрессивность и ассертивность проявляются даже в невербалике. Пассивные личности обычно избегают зрительного контакта, предпочитают закрытые позы, сутулятся. Агрессивные нарушают личное пространство, могут указывать рукой. Ассертивные люди же раскрепощены, могут смотреть собеседнику в глаза. Среди ключевых принципов ассертивности выделяют принятие ответственности на себя, умение слушать и слышать, умение приходить к компромиссу, навык открытого диалога, умение принимать собственные ошибки, адекватно расценивать собственные силы. При ассертивной модели поведения считается нормальным менять мнение, признаваться в том, что что-то не умеешь или не знаешь.

Ассертивный сотрудник - эффективный сотрудник. Такие люди меньше подвержены стрессу , в них больше развиты лидерские качества . Ассертивность помогает противостоять дидактогении - неуместно резкому поведению руководителя. От ассертивности сотрудников зависит и успех компаний. Идеи в огромном количестве остаются нереализованными, потому что люди боятся высказать и отстоять их. Ассертивность - качество, необходимое не только в профессиональной области, оно помогает выстраивать отношения с другими людьми и воспитывать детей.

Чтобы развить в себе это качество, можно применять следующие техники:

Техника “Затуманивание” - когда истина подстраивается под собеседника. Запрос формулируется так, чтобы человеку было легче согласиться с вами;

Техника “виниловой пластинки” - если вы не получили ответа, или он вас не устроил, продолжайте задавать вопрос снова и снова, будто заело пластинку;

Техника “я-утверждения” - попытка выразить с личной позиции то, что вы хотите получить от человека;

Техника “бесконечного уточнения” - уточняющие вопросы помогут лучше осознать тему разговора и выиграть время, чтобы руководствоваться не эмоциями, а рассудком.

Подобные методики - часть психологических манипуляций, из-за чего методику развития ассертивности часто критикуют. Ассертивные люди также могут восприниматься как грубые и эгоистичные, в зависимости от индивидуальных особенностей восприятия человека. Что интересно, ассертивность со стороны мужчин встречается обществом более приветливо , нежели от женщин. Это связано с устоявшимися в обществе стигмами.

Ассертивность помогает в борьбе с различными видами зависимостей: она позволяет не идти на поводу у чужого мнения и лучше понимать мотив собственных желаний. Кроме этого, ее используют в качестве лечения тревожности. Так как ассертивность - качество, которое можно развить, а тревожность и ассертивность не могут пересекаться в одном человеке, одно вымещается другим. Такой метод был популяризирован психологом Джозефом Вольпе.

Ассертивность можно развивать. Самое сложное в тренировках - не выйти на агрессию. Чтобы развить ассертивность, задавайте себе вопросы: “Что я сейчас делаю?”, “Действительно ли я хочу это делать?”. Нужно уметь определять, где ваши мнимые цели, а где - реальные. Фиксируйте, как часто вы делали что-то нежелательное, потому что не сумели сказать нет. Развивать навыки нужно постепенно и мягко: важно уделить внимание критическому мышлению, чтобы адекватно воспринимать ценность собственной идеи, развивать коммуникативные и творческие навыки, поднимать уровень самооценки.