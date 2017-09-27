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Алиша Киз делится личной историей для Stella McCаrtney

Кампания против рака груди Breat Cander Awareness

Алиша Киз делится личной историей для Stella McCаrtney

Алиша Киз стала лицом кампании против рака груди Breat Cander Awareness. Эту инициативу бренд Stella McCartney запустил несколько лет назад. Кампания нацелена на информирование женщин о важности регулярного обследования. Часть выручки от продаж специальной линии белья Ophelia Whistling пожертвуют Мемориальному онкологическому центру имени Слоуна-Кеттеринга. С 1 октября белье будет продаваться в Harrods, Selfridges, Harvey Nichols, Le Bon Marche, на Net-a-porter, а также в магазинах и на сайте бренда.

Алиша Киз делится личной историей для Stella McCаrtney (фото 1)

Стелла Маккартни и Алиша Киз не понаслышке знакомы с болезнью. В специальном ролике дизайнер и певица рассказывают, как их матери боролись с раком груди, и призвали всех женщин регулярно проходить обследование. "Моя мама сумела выжить в борьбе с этой болезнью, так что эта история действительно важна для меня. Я не думала, что мне когда-либо придется поделиться ею",  рассказывает Алиша Киз.


Buro247.kz

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