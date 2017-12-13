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Что казахстанцы искали в Google в 2017 году?
Самый популярный поисковой запрос – "Игра престолов 7 сезон"
В конце каждого года Google подводит свою статистику поисковых запросов по каждой отдельной стране. Сегодня компания объявила самые популярные запросы казахстанских пользователей в 2017 году. Топ-запросы разделили на несколько категорий: "Персона года", "Фильм года", "Покупка года" и "Сериал года". В главной категории – "Самый популярный запрос" – на первом месте "Игра престолов 7 сезон". Вслед за ним следуют еще несколько сериалов, но уже российского производства – "Ольга" и "Физрук".
Самой популярной персоной года в Казахстане стал ожидаемо Димаш Кудайбергенов, певец, награжденный почетной грамотой "За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана". Второе и третье места достались скандальной Диане Шурыгиной, известной по программе "Пусть говорят" и мемам "на донышке", и Честеру Беннингтону соответственно.
По категории "Покупка года" можно смело судить о самых популярных мероприятиях, организованных в 2017 году в Казахстане. Так, билеты на поезда и Зимнюю Универсиаду – 2017 интересовали казахстанцев больше, чем на Всемирную выставку ЭКСПО-2017. Одно из самых масштабных и посещаемых выступлений в рамках выставки – "Цирк дю Солей" – стал четвертым по популярности запросом.
Ознакомиться с полной статистикой можно ниже.
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