Что казахстанцы искали в Google в 2017 году?

В конце каждого года Google подводит свою статистику поисковых запросов по каждой отдельной стране. Сегодня компания объявила самые популярные запросы казахстанских пользователей в 2017 году. Топ-запросы разделили на несколько категорий: "Персона года", "Фильм года", "Покупка года" и "Сериал года". В главной категории – "Самый популярный запрос" – на первом месте "Игра престолов 7 сезон". Вслед за ним следуют еще несколько сериалов, но уже российского производства – "Ольга" и "Физрук".

Самой популярной персоной года в Казахстане стал ожидаемо Димаш Кудайбергенов, певец, награжденный почетной грамотой "За достойный вклад в укрепление единства народа Казахстана". Второе и третье места достались скандальной Диане Шурыгиной, известной по программе "Пусть говорят" и мемам "на донышке", и Честеру Беннингтону соответственно.

По категории "Покупка года" можно смело судить о самых популярных мероприятиях, организованных в 2017 году в Казахстане. Так, билеты на поезда и Зимнюю Универсиаду – 2017 интересовали казахстанцев больше, чем на Всемирную выставку ЭКСПО-2017. Одно из самых масштабных и посещаемых выступлений в рамках выставки – "Цирк дю Солей" – стал четвертым по популярности запросом.

Ознакомиться с полной статистикой можно ниже.