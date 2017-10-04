Диана Вишнева: "Переговоры о выступлении в Алматы длились почти четыре года"

Сегодня Диана Вишнева – одна из самых востребованных танцовщиц мира. Она работает с многими мировыми площадками и хореографами уровня Пины Бауш, Эдуарда Лока, Марты Грэм, Джона Ноймайера. В Казахстане прима-балерина Мариинского театра выступила впервые. По приглашению ювелирного бренда Damiani Диана Вишнева приняла участие в серии балетных вечеров "Гала этуалей", где вместе с ней выступали премьер и прима-балерина Большого театра Руслан Скворцов и Евгения Образцова, премьер и прима Мюнхенского государственного балета Осиэль Гунео и Ксения Рыжкова, казахстанская балерина Алия Таныкпаева и премьер "Эссен-Балет" Айдос Закан. Мы узнали, как прошло ее первое выступление в Казахстане.
Как вам выступление в Алматы?
"Все прошло замечательно, даже лучше, чем я ожидала. У вас очень отзывчивая, благодарная публика. Тем более, как я понимаю, сейчас в Алматы очень редко приезжают танцовщики такого уровня. Мне хотелось выступить здесь, потому что я очень люблю Среднюю Азию. Моя мама родом из Киргизии. Поэтому детство я провела там, у бабушки с дедушкой. Я знаю, что среди артистов балета немало тех, кто имеет казахские корни. В Петербурге на различных гала-концертах и балетных конкурсах практически ежегодно выступают ученики казахской школы балета. В Академии имени Вагановой также учится немало детей из Казахстана. Артисты "Астана Балет" не раз приезжали в мой родной Мариинский театр с большими гастролями. Еще мне очень нравится отношение людей здесь - оно и правда, очень теплое.
Неужели до этого не поступало предложений выступить здесь?
Я слышала об астанинском балете – тем более сейчас худруком "Астана Опера" является Алтынай Асылмуратова, мы давно с ней знакомы. Наверное, предложения поступали, но не всегда получалось, мой график всегда расписан на несколько лет вперед. Наши переговоры об этом выступлении длились почти четыре года, потому что для меня важно, как все будет организовано. Уровень всего вечера в целом должен быть по-настоящему высоким. Я очень избирательна.
Вы как-то участвовали в формировании команды?
Нет, все, что я попросила, чтобы в программе были совмещены классические и современные произведения.
К слову, о современном танце. В предыдущем интервью вы говорили, что 13 лет спустя вы ушли из Американского театра балета. 13 лет - огромный срок. Дольше вы, кажется, сотрудничаете только с Мариинским театром...
Почему все так удивляются? Мне кажется, это – закономерный процесс. Это как из детского сада ты переходишь в школу, из школы – в институт. Мы закончили нашу работу по обоюдному согласию. Я поняла, что для меня пришло время двигаться дальше. Я продолжаю развиваться как танцовщица, выступаю в Мариинском театре. Много сил и отдачи требует мой фестиваль современной хореографии CONTEXT, которому в этом году исполняется пять лет. А в сентябре, в Петербурге, на острове Новая Голландия открылась моя студия Context Pro. В России аналогов ей пока что нет. К нам может прийти каждый, независимо от возраста и физической подготовки, и начать заниматься балетом, современной хореографией или йогой вместе с профессионалами. Помимо этого, в студии мы проводим занятия с казахской гимнастикой Айкуне, которая нацелена на поддержание и восстановление всего двигательно-опорного аппарата.
Как продолжить заниматься танцем после 35 лет?
У меня уже пенсионный возраст для балерины. Но сейчас все больше зависит от того, как ухаживать за собой, беречь свое тело. Балет требует неимоверной отдачи, элементарно стачиваются суставы, тело не выносит такой нагрузки, как в молодости. Но если мы посмотрим на Галину Уланову или Майю Плисецкую – они продолжали танцевать очень долго. Уланова, например, в 36 лет только переехала из Ленинграда в Москву, а в 52 года танцевала партию Джульетты.
Но мы сейчас говорим про высший эшелон. Могут ли себе позволить это танцовщицы, не имеющие мировой известности?
Не стоит забывать, что не каждая готова вести такую жизнь. С возрастом появляются другие приоритеты – семья, дети, да даже другие увлечения. А в балете необходимо несколько часов в день отдавать тренировкам, стоять у станка, несмотря ни на что, выходить на сцену каждый вечер, если ты в кордебалете. Все это индивидуально, но некоторые артисты элементарно устают. Я сама сейчас танцую гораздо меньше, планирую репетиции, мой восстановительный период увеличился. Но я могу себе это позволить. А когда ты встроен в систему театра, у тебя есть строгий график и рамки, ты не можешь нарушать их. Соблюдать такой режим всю жизнь, мне кажется, невозможно.
Танцорам, которые занимаются современным балетом, легче?
Нет, это неправда. Конечно, в классическом балете существует жесточайший отбор, очень строгие правила и требования к пропорциям и физическим данным. В современном балете существуют свои законы и каноны, но здесь больше идут в расчет возможности тела, его натренированность. Иначе говоря, это как другое образование. Если ты и правда одержим танцем и тебя не приняли в классическую балетную школу, то тогда - да, ты идешь в современный балет. Но там ты будешь получать такие же нагрузки. Те люди, которые танцуют только классику, недооценивают современный балет, потому что они никогда не работали с ним. Это жесточайший труд, долгий и упорный. Еще одно отличие – в современный балет ты можешь прийти чуть позже, в подростковом возрасте, если твое тело позволяет, если у тебя уже есть физическая подготовка. Бывают, конечно, такие исключения, как Нуреев – он пришел в классический балет в 16-17 лет . Так, большинство артистов балета начинают свой путь очень рано.
Но в любом случае после классики всегда можно переключиться на современную хореографию...
Конечно. Но если у артиста изначально образование только в современном танце, то в классику ему будет крайне сложно прийти. Безусловно, есть исключения, но все же такое бывает не часто. В любом случае танец – это не только физическая подготовка, твои мускулы, хотя, конечно, это решающий момент. Это еще и невероятная интеллектуальная работа. Еще Татьяна Черниговская говорила о том, что происходит в голове у танцовщиков. Невероятный всплеск нейронной активности. Конечно, мне повезло родиться в Ленинграде, где находится одна из лучших балетных школ мира – Академия Вагановой. И мне повезло попасть в нее и встретить замечательных преподавателей. Удача – это 40-50% всего успеха, все остальное – это твое упорство, твое старание. Насколько ты сможешь отдать себя своему делу. Балетная жизнь – это диагноз, ты просто должен отречься от всего другого.
А вам никогда не хотелось немного сменить деятельность?
Сейчас я уже являюсь арт-директором фестиваля современной хореографии Context, основала свою студию. У меня есть Фонд содействия балетному искусству, который реализует все мои проекты, в том числе благотворителные. Марта Грэм говорила, что танцовщик умирает дважды: когда перестает танцевать, и когда он умирает как человек. Возможно, завтра я вообще перестану танцевать, но ничего не случится - жизнь же продолжается. Тому же Михаилу Барышникову ничего не мешает заниматься несколькими проектами, но при этом выступать теперь в новом амплуа драматически-пластического актера.
Остались ли у вас партии, которые вам хотелось станцевать?
Наверное, нет. Я уже исполнила множество ролей, которые являются ключевыми для танцовщиков балета. Сейчас мой интерес направлен на развитие моих собственных проектов. Мне важно теперь принимать непосредственное участие в постановке хореографии, контролировать этот процесс. Я перешла на новый этап.
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