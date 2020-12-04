За кем следить в Instagram: инфлюенсеры, которые ломают стереотипы о старости

Пусть общество еще не преодолело проблему эйджизма окончательно, но проигнорировать положительную динамику нельзя. Старость перестает быть чем-то пугающим. Инфлюенсеры 40+ доказывают, что возраст - лишь условные и пустые рамки. Молодому поколению нравится видеть, что старость может быть интересной и насыщенной, что красота - не привилегия юности, и что пробовать себя в новых начинаниях можно и в 20, и в 40, и в 70. Сегодня расскажем об Instagram-инфлюенсерах, которые напрочь ломают стереотипы о возрасте.

Мэл Кобаяши @bagandaberet

Мэл дебютировала как модель, когда ей было 55. Сегодня она ведет свой блог “Bag and a Beret”, запустила диджитал-издание о стиле для женщин 40+ “VOGOFF”. Мэл считает, что с возрастом возможностей для реализации становится больше: “Вот уже несколько лет я сотрудничаю со многими известными СМИ, и они считают меня одной из самых популярных инфлюенсеров в категории 50+. И я смотрю только вперед!”

Лэнс Уолш @dinneranddance

Лэнсу Уолшу, более известному по своему инстаграму как @dinneranddance, сейчас 60. Уже более 30 лет он владеет фруктовым прилавком в Сохо. Благодаря своему стилю, Лэнс стал своего рода достопримечательностью: за прилавком он стоит с головы до ног одетый в Supreme. Его образ резонирует с его возрастом, вызывая интерес у прохожих. Лэнс признается, что отдает предпочтение бренду в первую очередь из-за комфорта, и Supreme - действительно то, что ему нравится.

Сергей Арктика @sergey_arctica

Сергей - относительно молод для категории “возрастных моделей”, ему всего 48. Он рано столкнулся с внешними проявлениями старения: седеть Сергей начал где-то в 30. Скауты случайно нашли его фото в социальных сетях. В прошлом году Сергей Арктика дебютировал на парижской неделе моды: мужчина принял участие в показе Berluti SS 2020. Сегодня Сергей - один из самых популярных моделей агентства Oldushka.

Мариан Манимейкер @marianmoneymaker

Мариан 65. Впервые она попробовала себя в роли модели, когда ей было 30. Затем она была вынуждена бросить карьеру, чтобы вырастить двух дочерей. Карьера Мариан снова начала набирать обороты, когда ее волосы покрыла седина. По словам женщины, старение - это дар. Мариан доказывает, что даже в индустрии, которая в прошлом основывалась на молодости и совершенстве, возраст может быть преимуществом, а не недостатком.

Валентина Ясень @valentinayasen

На Валентину обратили внимание, после того, как ее сын разместил в своем Instagram фотографию матери. До этого женщина работала санитаркой, и даже не предполагала подобного развития событий. Сегодня за спиной Валентины - обложки для вьетнамского Harper’s Bazaar Style, сотрудничество с L’Oreal Paris. Когда Валентине впервые предложили стать моделью, ее подкупила возможность показать, что красота - вне возраста. "Важно, чтобы молодое поколение не боялось старости".

Коллин Хайдеманн @colleen_heidemann

Пышные волосы, отличная физическая форма и уникальный стиль - Коллин Хайдеманн не может не привлечь всеобщего внимания. В свои 70 женщина ведет активный образ жизни: велосипед, походы, пешие прогулки. Кроме того, она пишет небольшие рассказы и изучает что-то новое. По мнению Коллин, постоянно тренировать голову в старости просто необходимо. У женщины есть собственный винтажный магазин. “Каждый день должен быть приключением. Если не сейчас, то когда?” - считает Коллин.

Владимир Бикмаев @vl424mir

Владимир Бикмаев или дядя Вова, как ласково прозвали его подписчики - один из самых стильных пенсионеров России. Активный инстаграмщик и сникерхэд, все свои образы он продумывает сам. Владимир признается, что ему нравится рушить шаблоны об образе стандартного пенсионера. Сегодня у дяди Вовы есть свой бренд и винтажный магазин.