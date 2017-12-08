Жан-Кристоф Бабен: "Отель Bulgari – это дом мечты вдали от дома"

– Как вы адаптируете каждый новый отель к местному ландшафту?

– На самом деле в случае с Дубаем мы адаптировали ландшафт под отель. До проекта по строительству гостиницы там было просто море, а затем мы придумали искусственный остров в форме морского конька. Мы воплотили в пейзаже свою мечту, которая заключалась в том, чтобы получился одновременно урбанистический курорт в центре города и нечто уникальное и новое не только для Bulgari, но и для Дубая. Город получил еще один остров, вероятно, самый маленький, потому что остальные острова, например, острова Пальм, – гигантские. Наш крошечный, потому что создан для одной гостиницы и ее посетителей. Плюс, конечно, компания-застройщик Meraas Group сохранила какую-то недвижимость на острове для частных вилл, но он все равно останется камерным.

– Кто станет вашими клиентами в Дубае – местные жители или туристы?

– Сегодня портрет клиента уже сформировался. Это люди, которым нравится ощущать себя в гостинице даже лучше, чем дома. Многие отели декларируют, что предоставляют гостям дом вдали от дома, а в нашем случае это дом мечты вдали от дома. В недавно открывшейся гостинице в Пекине подход как раз такой: многие наши гости живут в городе, а в отеле проводят выходные. В Дубае, судя по уже сделанным броням, среди клиентов будут в том числе и местные. Это не только люди, которые вечером приходят в бар или ресторан гостиницы, но и те, кто хочет приятно провести выходные, так, чтобы не ехать никуда несколько часов, а добраться всего за десять минут. При этом место будет таким, что они действительно почувствуют себя вдали от дома, но с ощущением эксклюзивности и удобства.

Многие отели декларируют, что предоставляют гостям дом вдали от дома, а в нашем случае это дом мечты вдали от дома.

– К вопросу о доме мечты: каким образом итальянская архитектурная фирма Antonio Citterio Patricia Viel, которая разработала проект отеля, транслировала ценности Bulgari?

– Мы работаем с Антонио Патрисиа с 2004 года, потому что он понимает, что значит Bulgari в мире ювелирных украшений, и способен отразить это и в нашем гостиничном бизнесе: нечто очень ценное, но не претенциозное. Если присмотреться, окажется, что все материалы здесь очень ценные, но мы стремимся создать общее впечатление, а не просто привлечь внимание к мрамору. Мы хотим сочетать ценные материалы очень скромным образом и создавать скорее ощущение, чем знание о том, что вот тиковое дерево, вот мрамор, а вот оникс. Большое значение имеет способность эволюционировать. Когда архитектурное бюро работало над проектом в Милане, мы попросили их создать морской курорт, который превратится в Бали, чтобы это была не стандартная концепция, как у множества отелей брендов, а эволюционирующая концепция. В случае с нашими украшениями не всегда можно понять – в 40-е годы они были сделаны или в 70-е. Они сделаны в стиле contemporary. Именно к такой эволюции мы стремимся в гостиничном бизнесе. При этом отель должен интегрировать в себя какие-то местные черты, не превращаясь при этом в карикатуру.

– Да, внизу в кафе я заметила красивую книгу о соколиной охоте, а некоторые абажуры выглядят, как рыбацкие корзины.

– Да, есть вещи, которые призваны обращаться к сердцу местных жителей, это вызывает в них гордость. Я думаю, что это очень важно – уважать атмосферу места, где находишься. Кроме того, в Дубае очень солнечно, нам нужна была тень, и эта коралловая тень также становится отличительным знаком, потому что она очень арабская и при этом очень современная. То есть присутствует связь с арабским миром, но она не буквальная, не дословная. Считаю, что в этом смысле компания Citterio Viel идеально поняла, что мы имеем в виду, когда говорим, что элитный гостиничный бизнес – это зеркало высокого ювелирного искусства, способность создать нечто уникальное. Это стиль с определенной концепцией, но не повтор одной и той же гостиницы десять раз подряд.

Даже если взять городские курорты, то последний это в Пекине, он очень похож на миланский и вместе с тем очень далек от него. И это прекрасно, потому что Китай – не Италия и со времени запуска первого проекта прошло тридцать лет. Это еще одна причина, почему в будущем мы продолжим сотрудничать с Антонио и Патрисией: и в шестидесятилетнем возрасте они способны сохранять сильные традиции и при этом переизобретать концепцию Bulgari. Что означает, что если вам понравился отель в Милане, вам, вероятно, понравится и этот. Вы не будете знать – почему, но в конечном итоге ваш разум ощутит общность концепций.

Именно в этом заключается красота концепции Bulgari - она не очевидна, но ваши чувства считывают ее, а затем разум понимает: да, мне понравилось именно поэтому.

– Bulgari хорошо удается осваивать новые рынки, что следующее на очереди?

– В смысле элитного гостиничного бизнеса мы одержимы идеей создания маленькой эксклюзивной сети любимых международных точек. Любимые места – это не просто те, где часто бываешь, а те, где бываешь с удовольствием. В бизнесе есть два типа мест, куда надо ездить. Первая группа – ты приезжаешь куда-то, радуешься тому, что нашел хороший отель, а затем спустя сутки собираешь вещи и возвращаешься домой. Вторая категория, именно на нее мы нацелены, – это 15 легендарных мест. Туда ты не просто приезжаешь, потому что надо, тебе нравится туда приезжать из-за самого города, из-за бренда, из-за культуры, яркости, экзотики. А поскольку там есть гостиница Bulgari, это не просто обычное место командировки. Будут еще точки в Европе, немного, две или три. В Америке мы еще не работали, но начнем, как только найдем необычные места в городах.

– Почему клиенты возвращаются в отели Bulgari?

– В Милане и Лондоне у нас есть важная лояльная часть клиентов, которые узнали о нас давно и любят у нас останавливаться каждый раз, когда приезжают в город. Это история про ощущение комфорта и уникальный персонализированный опыт, про эстетику материалов и дизайна, про архитектуру, которая обращается к сердцу человека. Ну и очевидно, что в гостинице есть все, что можно найти в больших отелях, хотя номеров в ней не очень много. Но это фактически лишь дополнение к ощущению, что ты находишься в доме своей мечты, будучи при этом вдали от дома. Плюс желание вернуться, мы этой идеей одержимы, мы любим, когда клиент возвращается.

– Большую роль играют люди, которые работают в отеле. Каковы ваши требования и предпочтения в смысле управления гостиницей и как вы набираете персонал в том или ином месте?

– Разумеется, мы стремимся к совершенству. Чтобы обеспечить клиенту лучший опыт, мы в первую очередь нуждаемся в людях, которые ценят других людей, любят общаться, любознательны. Отношение играет большую роль, чем профессиональные навыки, и, если должное отношение есть, дальше человек обучается и приобретает профессиональные навыки. Мы стремимся обеспечить уникальное эмоциональное ощущение римской гостеприимности, с одной стороны, это очень семейное гостеприимство, а с другой –очень стильное и изысканное. Мы не хотим чего-то холодного и формального, но вместе с тем не следует забывать о том, что мы сдаем люкс по 15 тысяч евро за ночь. То есть, по сути, это сочетание семейной теплоты и изысканности, очень итальянское сочетание.

– О ценах на номера. Сейчас на рынке ведутся дискуссии о миллениалах, об их покупательной способности. Как вы обращаетесь к этому рынку?

– Мы обращаемся скорее к их родителям. Однако одна из ключевых идей миллениалов заключается в том, чтобы меньше покупать, меньше владеть и больше ощущать. В этом контексте необычные гостиницы – это хорошее дополнение к ювелирным украшениям. Украшения представляют собой что-то, чем человек владеет, хотя, конечно, когда ты их носишь, ты испытываешь ощущения, но ощущения эти коренятся во владении чем-то редким и ценным. А гостиница – это на 100% опыт, потому что, когда человек выселяется из номера, от его денег не остается ничего, кроме приятных ощущений в сердце и голове, которыми он захочет поделиться со своими друзьями. В смысле гостиниц задача гораздо более сложная, потому что украшения материальны – золото, платина и бриллианты всегда будут иметь свою ценность, и, если в какой-то момент вы устанете от украшения, его всегда можно продать. Прекрасную ночь, которую вы провели в отеле Bulgari, вы не сможете продать спустя десять лет. Так что, я думаю, роскошь такого рода во многом обращается к миллениалам, и, конечно, не все миллениалы могут заплатить за ночь в нашей гостинице, но и не все наши номера стоят 15 тысяч евро.

Также миллениалы очень интересным образом реализуют свою покупательную способность – возьмем, к примеру, смартфоны. По меркам моего поколения смартфоны безумно дороги, потому что странно тратить 1400 евро на телефон, зная, что в течение полутора лет на рынок выйдет 11-я или 12-я версия этого смартфона. Миллениалы на это смотрят иначе. Для них важнее иметь что-то, что позволяет общаться и быть частью сообщества, чем идея о том, что ты будешь владеть этим смартфоном вечно. Интересно также, что молодежь уже не одержима покупкой автомобилей. До такой степени, что у многих в 25 лет даже нет водительских прав – во времена моей молодости такое было неслыханно. В мое время это была не столько необходимость водить, сколько желание иметь свою машину, как раньше желание иметь мотоцикл, а до этого – желание иметь велосипед. Новое поколение больше предпочитает каршеринг, 30 лет назад такое было немыслимо. Схожим образом миллениалам нравится снимать или делить с кем-то недвижимость, а не владеть недвижимостью – конечно, когда им стукнет 35 лет, это может измениться, потому что мы все эволюционируем. Но в этом смысле, думаю, люксовый опыт интересен миллениалам, потому что это нечто уникальное, яркое, что оставит след на всю жизнь. Спустя сутки он кончается, и ты переключаешься на что-то иное.

Однако одна из ключевых идей миллениалов заключается в том, чтобы меньше покупать, меньше владеть и больше ощущать. Люксовый опыт интересен миллениалам, потому что это нечто уникальное, яркое, что оставит след на всю жизнь. Прекрасную ночь, которую вы провели в отеле Bulgari, вы не сможете продать спустя десять лет. Конечно, не все миллениалы могут заплатить за ночь в нашей гостинице, но и не все наши номера стоят 15 тысяч евро.

– Спрошу про Дубай. Что вам нравится делать за пределами отеля?

– Энергетика. Здесь много энергии. В мире немного таких городов, еще, к примеру, Шанхай, где я был на прошлой неделе. И здесь ты ощущаешь эту энергетику. И в то же время, проехав 20 километров, можно оказаться в совершенном покое, не только здесь, но и в пустыне, среди дюн. Спустя всего несколько километров пейзаж полностью меняется, и после суматошного города ты оказываешься затерянным в песках. Больше всего в Дубае я люблю отправиться с друзьями в пустыню. Там не на что смотреть, в этом и заключается красота – твой разум совершает побег. Мне там просто хорошо. А после двух или трех часов в песках ты снова хочешь развлечений. Дубай – самое привлекательное место в мире, потому что за 15 лет там открылись лучшие бары и рестораны. Ночью в этом городе очень интересно. При этом у тебя всегда есть другой выбор, и для этого не нужно куда-то долго ехать. Если, конечно, не застрянешь в большой пробке, это может быть между пятью и семью часами вечера. В другое время это вопрос 15 минут, и через 15 минут ты можешь оказаться на тихом пляже, к примеру, нашем, или посреди песчаных дюн. А в старом городе, которым многие пренебрегают в ходе своей поездки, можно встретить аутентичных дубайских персонажей – как и 25 лет тому назад. Вот что я люблю в Дубае. Чтобы захватило дух, здесь даже необязательно забираться на последний этаж небоскреба.

Полную версию интервью читайте на российской версии Buro 24/7.