Jumeirah открыли первый отель для миллениалов

Миллениалы, о которых в последние годы пишут все, не любят покупать демонстративно дорогие вещи, не тратятся на материальные объекты (автомобили, ювелирные украшения, квартиры), а вкладывают средства в приключения, путешествия. Впечатления дороже золота. Сегодня на миллениалов ориентируются модные бренды, косметические и гостиничные компании. В числе первых, кто обратил внимание на миллениалов, стала роскошная гостиничная группа Jumeirah. 30 марта в дубайском комплексе Al Seef открылся Zabeel House MINI by Jumeirah Al Seef – отель нового формата upscale casual, созданный в ответ на растущий тренд путешествий для саморазвития, а также приобретения новых впечатлений и знаний о разных уголках мира.

Новый отель без звездной категории предлагает гостям 150 комфортных и простых номеров по доступным ценам (от 95 долларов в летний сезон) с эклектичными интерьерами, патио, где можно устраивать мероприятия и киносеансы под открытым небом, два стрит-фуд ресторана, тренажерный зал и бассейн. Всё это сочетается с высоким уровнем сервиса, прекрасными возможностями для отдыха и деловой поездки. Отель расположен на набережной Dubai Creek, в самом центре старого Дубая, и прекрасно подходит для любознательных путешественников, находящихся в поиске новых впечатлений, желающих узнать все о городе, дизайне и культуре региона.

Но и это еще не все: совсем скоро рядом с этим отелем откроется еще один – Zabeel House by Jumeirah Al Seef, который объединяет 200 уютных и концептуальных номеров по умеренной стоимости размещения (от 134 долларов в летний сезон), 4 ресторана и бара, спа-кабинеты, тренажерный зал, а также infinity-бассейн на крыше с панорамным видом на весь город.