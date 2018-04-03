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Стиль Жизни / Путешествия

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов

Zabeel House MINI by Jumeirah Al Seef

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов

Текст: Buro247.kz

Миллениалы, о которых в последние годы пишут все, не любят покупать демонстративно дорогие вещи, не тратятся на материальные объекты (автомобили, ювелирные украшения, квартиры), а вкладывают средства в приключения, путешествия. Впечатления дороже золота. Сегодня на миллениалов ориентируются модные бренды, косметические и гостиничные компании. В числе первых, кто обратил внимание на миллениалов, стала роскошная гостиничная группа Jumeirah. 30 марта в дубайском комплексе Al Seef открылся Zabeel House MINI by Jumeirah Al Seef – отель нового формата upscale casual, созданный в ответ на растущий тренд путешествий для саморазвития, а также приобретения новых впечатлений и знаний о разных уголках мира.

Новый отель без звездной категории предлагает гостям 150 комфортных и простых номеров по доступным ценам (от 95 долларов в летний сезон) с эклектичными интерьерами, патио, где можно устраивать мероприятия и киносеансы под открытым небом, два стрит-фуд ресторана, тренажерный зал и бассейн. Всё это сочетается с высоким уровнем сервиса, прекрасными возможностями для отдыха и деловой поездки. Отель расположен на набережной Dubai Creek, в самом центре старого Дубая, и прекрасно подходит для любознательных путешественников, находящихся в поиске новых впечатлений, желающих узнать все о городе, дизайне и культуре региона.

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов (фото 1)

Но и это еще не все: совсем скоро рядом с этим отелем откроется еще один – Zabeel House by Jumeirah Al Seef, который объединяет 200 уютных и концептуальных номеров по умеренной стоимости размещения (от 134 долларов в летний сезон), 4 ресторана и бара, спа-кабинеты, тренажерный зал, а также infinity-бассейн на крыше с панорамным видом на весь город. 

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов (фото 2)

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов (фото 3)

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов (фото 4)

Jumeirah открыли первый отель для миллениалов (фото 5)

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