Все – в Грузию: есть, пить, петь и учиться жить

Buro 24/7 и ресторан компании abr "Дареджани" запускают серию материалов, в которых будут знакомить читателей с новой Грузией. За последние годы неожиданно для всех Грузия стала модным, гастрономическим и музыкальным центром на всём постсоветском пространстве. Как это произошло и благодаря чему – мы будем рассказывать подробно. Наш второй материал посвящен гастрономии и новой грузинской кухне.

В Грузию влюбляются сразу. Обычно уже в аэропорту Тбилиси. Как это происходит и что щелкает внутри каждого, давая сигнал мозгу, что "это оно, то самое", – никто объяснить не может. "Это что-то светлое, радушное и теплое", – скажут те, кто приехал в Грузию впервые. "Мы в городе любви, в городе самого ценного и важного", – напишут в социальных сетях те, кто по привычке рванул в Тбилиси, если выдалось несколько свободных дней.

Еще лет пять назад в аэропорту Тбилиси не было толпы, в отелях за завтраком можно было услышать в основном грузинскую и русскую речь. Иностранцы оказывались в солнечном городе практически случайно: кто-то приезжал по приглашению министерства туризма в пресс-тур, кто-то – на Неделю моды. Но в случае с Грузией случайное путешествие открывало людям страну, в которую хочется вернуться. И они возвращаются.

Возвращаются потому, что здесь сильная техно-культура. Потому, что с точки зрения моды Грузия стала настоящим феноменом, разгадать секрет которого хочет каждый модный редактор. Пройдет немного времени (от нескольких месяцев до полутора лет) и в Грузию рванет молодое поколение модников и хайпбистов: последняя коллекция Vetements, посвященная грузино-абхазскому конфликту, несет в себе много исторических справок. В Тбилиси, где уличные торговцы горланят: "Помидоры, помидоры!", и в центре города на балконах вывешивается белье, а в исторических зданиях строятся уникальные бутик-отели, где организуются гастрономические туры по ключевым городам Грузии и фестивали натурального вина, в которых участвуют не только грузинские компании, но и французские, испанские, итальянские, американские, португальские и японские.

О грузинах с геном чувства прекрасного (такого пока не открыли, но кто знает?) и грузинской кухне хочется говорить бесконечно долго. Почти всегда – в превосходной степени, с восхищением. Еда и вино преследуют туриста в Грузии повсюду. От модных ресторанов и придорожных кафе со скатертями до таксиста, который по дороге в условную "Мцхету" предлагает заехать к нему домой, так как именно сегодня у его жены получился самый наваристый харчо, самый сочный и пряный шашлык, а домашнее вино готово к употреблению. Отказать невозможно, да и не нужно. И тогда настанет блаженство от истинного чревоугодия, и польются нескончаемые тосты, и наступит истинная радость. И если авантюра закончилась пением песен – значит все это правильно. Только в такие моменты, когда ты стал участником грузинского застолья, приходит понимание того, для чего нам всем нужна Грузия: чтобы научиться жизни и из каждого дня уметь делать праздник.

Любой грузин на вопрос "какая она – грузинская кухня?" гарантированно ответит, что домашняя, простая, яркая и щедрая. Безусловно, которую готовит мама и готовила бабушка. Хинкали, оджахури, ачма, хачапури, сациви, пхали, чахохбили – блюда, благодаря которым хочется закатывать от удовольствия глаза и хвалить эту страну, как говорила Алена Долецкая. Никто не может объяснить и передать, как грузинская еда влияет на общее состояние, но головная боль уходит, душа мягчает, а жизнь начинает играть новыми красками.

Пару лет назад грузинские шеф-повара заговорили о новой грузинской кухне. Все из-за бума туризма. Если для казахстанца грузинская еда понятна, то для остального мира – не всегда. Удивлять грузинской кухней очень сложно (многие блюда широко известны), но выход все-таки был найден. Новую грузинскую кухню отличает более эстетичная подача, блюда стали менее калорийными и жирными. Как отмечает шеф-повар ресторана "Дареджани" Яна Иантбелидзе, новая грузинская кухня может быть очень непредсказуемой. Это могут быть старые и знакомые всем блюда, но в необычной интерпретации, а также совершенно новые, но с грузинским характером. Или вообще блюда из других стран, но с грузинским вкусом и из аутентичных продуктов. Приехав в Казахстан, Яна начала использовать локальные продукты с интересными вкусами и вводить их в грузинскую кухню. Так, например, появились в меню панакота с саперави, форель с фейхоа, салат с айвой и куртом, пахлава с джусаем.

Свидетелем новых гастрономических экспериментов и открытий сегодня становится каждый, кто отправляется в Грузию. Местные шеф-повара профессионально развиваются. Яна отмечает, что в Грузии не за горами "революция хачапури". Ее коллеги в Тбилиси год назад начали масштабное исследование о происхождении хачапури и нашли 83 утерянных вида этого популярного блюда.

Где есть, пить и пробовать новое в Грузии?

Lolita

Ресторан и бар Lolita, расположенные в готическом здании 1910 года, – детища Adjara Group Hospitality. Кухней руководит итальянец Лука Капитанио, чье меню состоит из классических блюд нью-йоркского стрит-фуда в авторской подаче. На втором этаже расположен одноименный бар, где выступают диджеи со всего мира.

01

/

02

The Kitchen и Garden Bar в Rooms Hotel Tbilisi

Если останавливаетесь в самом известном отеле Тбилиси – Rooms, обязательно позавтракайте в ресторане The Kitchen – в одном из немногих мест в городе с негрузинскими завтраками, а перед ужином пропустите пару коктейлей во внутреннем дворе отеля, в баре Garden.

Cafe Littera

Ресторан шефа номер один в Грузии – Текуны Гачечиладзе, расположенный в грузинском Доме писателей. Текуна называет свою кухню грузинским фьюжном, представляя европейские блюда на грузинский лад и переосмысливая традиционную рецептуру грузинских блюд.

01

/

02

Veriko и 2Wine – ресторан и винница двух шефов: Илии Бенашвили и Ники Метревели, которые в прошлом году приезжали в Алматы и впервые знакомили местных жителей с новой грузинской кухней.

Keto&Kote

Чтобы поужинать в Keto&Kote, нужно бронировать стол заранее. Меню ресторана – традиционная грузинская кухня и твисты на популярные блюда. Первым делом заказывайте хинкали с сыром и соусом песто. Впечатляют также само место и дизайн в винтажном стиле.

Stamba

В мае этого года в Тбилиси, в исторически значимом для города здании, где когда-то функционировало издательство, открылся новый дизайнерский отель – Stamba. Гастрономический опыт здесь можно получить в ресторане, где подают блюда авангардной кухни, основанной на грузинских рецептах и ингредиентах. Не уходите из ресторана, не попробовав воду "Лагидзе". За десертом зайдите в Stamba Chocolaterie, где подают шоколад ручной работы и кофе. А вечером заглядывайте в казино Aviator, которое напоминает европейские игорные дома эпохи ар-деко.

Fabrika

Одно из самых интересных мест в Тбилиси на данный момент. Fabrika – это хостел в стиле лофт, дизайнерские номера, коворкинги, бары, рестораны, пространства для выставок и концертов, бутики грузинских дизайнеров и многое другое.

Gardenia Shevardnadze

Gardenia Shevardnadze рекомендуем посетить приверженцам вегетарианства и здоровой еды. Это ботанический питомник, где продаются сотни видов растений и цветов. Заказывайте фирменные пироги и лимонады, а потом отправляйтесь исследовать живописную территорию и большое количество антиквариата.

Поклонникам вина:

Винное хозяйство и ресторан Nelkarisi

Nelkarisi переводится с грузинского как "погреб друзей". Появилось заведение в 2009 году благодаря топ-менеджерам компании Ernst & Young из 11 стран. Ехать сюда стоит ради того, чтобы познакомиться с винодельней, вкусно поесть и выпить знаменитого вина Ikano Blue – лучшего красного полусладкого вина Грузии 2017 года.

Pheasant's Tears Winery

Еще одна грузинская винодельня, куда съезжаются винолюбы со всего мира. Особенность Pheasant's Tears Winery в том, что здесь можно попробовать натуральные вина (самый большой тренд последних лет). Руководят всем американский художник Джон Вундерман и грузинский винодел Гела Паталишвили. При хозяйстве есть ресторан без меню. Каждый день здесь готовят разное – то, что захочет повар. Чаще всего это блюда, вдохновленные путешествиями, поэтому не стоит удивляться, если к молодому грузинскому вину вам неожиданно предложат карри.

Как добраться:

Прямые рейсы в Тбилиси осуществляет авиакомпания Air Astana ежедневно из Алматы и 4 раза в неделю из Астаны по вторникам, средам, пятницам, воскресеньям. На борту вас ждет ассортимент напитков, питание в зависимости от времени суток и развлекательная программа KC TV. Для юных пассажиров предусмотрены дорожные наборы и игры. Ознакомиться с тарифами и посмотреть расписание можно по ссылке здесь.

Рестораны грузинской кухни "Дареджани" совместно с национальным перевозчиком Air Astana и дизайн-отелем Rooms Hotel Tbilisi разыгрывают поездку в Тбилиси на двоих! У победителей будет возможность увидеть своими глазами как меняется городская культура, музыка, гастрономия в одном из самых быстро развивающихся городов Грузии.

С комфортом прилетев в Тбилиси бизнес-классом авиалинии Air Astana, вы поселитесь в современном дизайнерском отеле Rooms Tbilisi в оживленном центре города, посетите самые популярные и модные рестораны и кафе и почувствуете сами #ВкусНовойГрузии!



Как стать участником розыгрыша:

– Закажите сет из трех блюд из нового летнего меню от бренд-шефа Яны Иантбелидзе: закуска + горячее блюдо + десерт

– Заполните анкету участника в ресторане и сохраните до дня проведения розыгрыша

– Выложите фото любого блюда из заказанного сета в Instagram с хэштегом #ВкусНовойГрузии

– Подпишитесь на аккаунты @daredzhani, @airastana_kazakhstan, @rooms.hotels

– Ожидайте результатов розыгрыша в инстаграм аккаунте @daredzhani 11 августа



Подробности на сайте AB Restaurants.