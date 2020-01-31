Поездки для здоровья: горячие источники, эко-туризм и лесные купания

Велнес туризм - это удобный формат путешествий, который совмещает путешествия и уход за собой. Оздоровительный отдых может включать в себя классические спа-процедуры и йогу, но также можно выбрать мероприятия, тематики и варианты расположения. Мы подобрали для вас 8 мест, идеально подходящих для расслабления и восстановления.

Лесное купание

Японская практика shinrin-yoku (с японского “лесное купание”) - это времяпровождение в лесу для расслабления. Для такого отдыха не нужно устраивать поход или делать физические упражнения в лесу, достаточно просто пройтись пешком и подышать свежим воздухом в окружении зелени. Возможность провести неделю в лесу дает отель Daintree Eco Lodge. Он находится в тропическом лесу Daintree на юго-восточном побережье Австралии и имеет 15 эко-домиков, расположенных на деревьях. На территории отеля находится водопад, который особенно красив во время сезона дождей. Там можно получить удовольствие от спа-процедур, расслабиться в баре или ресторане с видом на лагуну, а также насладиться множеством тихих уголков среди густого тропического леса.

Японский онсен

Еще одна из традиционная японская практика - онсен - посещение горячих источников. Япония богата водными источниками вулканического происхождения, которые имеют множество лечебных свойств и способствуют мягкому обновлению кожи. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу древней японской практики, лучше ехать в специальные японские термальные курорты. Одним из таких является Iyaonsen, единственный отель в регионе долины Ия. Этот курорт предлагает общественные термальные ванны на открытом воздухе с водой из источника, а также люксовые номера с приватными горячими ваннами и видом на долину. Попасть на горячие источники на открытом воздухе можно только с помощью специального фуникулера.

Велнес круиз

Велнес круиз предполагает множество активностей и процедур - все рассчитаны на физическое восстановление. Такой вариант отдыха обеспечивает компания Scenic - у них есть специальный борт Scenic Eclipse, который адаптирован специально под велнес процедуры. Весь борт зонирован, там можно найти множество вариантов спа, в том числе знаменитый Senses Spa. На этом круизе можно составить свой маршрут и посетить страны от Антарктики до Южной Америки.

Здоровый сон

Сегодня многие страдают бессонницей, тяжело просыпаются в целом, и чаще всего такие проблемы вызваны плохой гигиеной сна. Плохой гигиеной можно назвать и завышенный ритма жизни, стрессы и обилие светового шума. Для решения этой проблемы были созданы программы нормализации сна, как, например, на курорте Anantara Peace Haven Tangalle в Шри Ланке. Сам курорт находится на берегу Индийского океана, и предлагает различные спа и велнес услуги, в том числе комплекс Deep Sleep Ayurveda. В этот пятидневный комплекс входят акупунктура для сна, консультация с гуру сна, полное отключение технологий в вечернее и ночное время, и многое другое для улучшения вашего режима и общего самочувствия.

Эко-туризм

Путешествия зачастую - весьма неэкологичный способ знакомства с другой культурой, а отельный бизнес регулярно загрязняет окружающую среду. Поэтому некоторые отдают предпочтение “зеленым” отелям, которые обязуются защищать природу. Таким стал новозеландский курорт в Южных альпах Aro Ha. Он даёт возможность устроить шестидневный отпуск, во время которого вы можете посетить спа с технологиями гидротерапии и классы йоги в студии с видом на озеро Вакатипу. Aro Ha объединили традиции с современными технологиями для создания эко-friendly дизайна - они выращивают органические фрукты и овощи и используют солнечную и водную энергию для всего отеля.

Скандинавский отдых

Скандинавские страны имеют свое видение заботы о себе. Например,в 2013 году был популярен стиль жизни хюгге (hygge), означающий ощущение комфорта и уюта, которое мы часто теряем в повседневной суете. Немаловажно для северных людей и единение с природой. Совокупность этих качеств определяет принцип работы небольшого отеля в Швеции The Tree Hotel. В общем там находится 8 домиков, расположенных на деревьях, каждый в своем уникальном лаконичном дизайне. Помимо проживания в минималистичных домиках среди соснового леса отель предлагает местную гурме кухню, сауны, сафари на снежных мобилях, экскурсию на северное сияние и многое другое.

Альпийский отдых

Альпийский отдых славится не только лыжными курортами, но и спа-процедурами. Например, в Hôtel Les Sources des Alpes в Швейцарии после активного отдыха на свежем воздухе можно получить широкий спектр спа-процедур: от классического массажа горячими камнями, до медитаций и массажа с настойками из трав. Сочетание физической нагрузки на свежем воздухе с расслабляющими процедурами тонизирует организм и дарит ощущение физического и эмоционального отдыха.

Ментальное здоровье

Отдых полезен не только для физического здоровья, но и для ментального. Поэтому набирают популярность духовные и холистические программы. В Aleenta Phuket Resort в Таиланде имеется специальный оздоровительный комплекс, рассчитанный на медитацию и йогу. Помимо этого можно организовать дайвинг, экскурсию на водопад и или на цепочку близлежащих островов.