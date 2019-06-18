Учимся правильно собирать чемодан в поездку

Сбор чемодана – головная боль перед каждой поездкой. Это сложно, неудобно и занимает массу времени. А если вещи не влезают, то нервный срыв неизбежен. Чтобы помочь вам избежать истерики, мы подготовили небольшой гид (для женщин и мужчин), как быстро и компактно собрать чемодан на недельную поездку. Мы взяли небольшой чемодан (всего на 36 литров) и рюкзак. Этого хватит ровно на неделю отпуска, и даже останется место для сувениров.

В первую очередь, в основание чемодана нужно сложить обувь. Туфли, кроссовки и т.п. – самые жесткие и громоздкие вещи в гардеробе, поэтому из них удобно формировать фундамент. Рекомендуем положить обувь в матерчатый мешок, авоську или специальный дастбэг. Так она не испачкает находящуюся рядом одежду. В такой чемодан можно свободно вместить две-три пары, если складывать их носиком к заднику. В свободное пространство стоит сложить джинсовые вещи, плотные штаны, большие платья и куртки. Чтобы максимально сэкономить пространство, вещи необходимо плотно скручивать в рулоны. В свободные промежутки между одеждой можно сложить носки, бельё, ремни и остальные мелочи.

Поверх (или во второй отсек) можно складывать оставшиеся вещи, такие как майки и лёгкие кофты. Их тоже сворачиваем в рулоны (для эффективного использования пространства этот метод также применяют в армии). В такой чемодан можно вместить как минимум по одной майке на каждый из семи дней. Свободное место можно занять нижним бельём. Если в первом отсеке не осталось места, и некуда сложить носки, их можно выложить в один слой поверх одежды, так они практически не займут места. Оставшееся пространство можно заполнить косметичками и предметами личной гигиены. Сверху можно бросить несколько книжек.

С собой в самолёт рекомендуем взять рюкзак. В нём стоит хранить всё самое необходимое – документы, кошелёк, ключи, зарядные устройства с пауэрбанком. На дно можно кинуть кофту (на случай, если в самолёте будет холодно). Если планируется долгий перелёт, то лучше взять с собой что-то из развлечений – книгу или переносную приставку. Счастливого пути!

Женский чемодан:

Мужской чемодан: