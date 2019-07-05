Тур в Чернобыль: по следам Валерия Легасова и сериала HBO

Так называемый "темный" туризм в этом году вышел на новый виток популярности – всё благодаря сериалу "Чернобыль" от HBO. Мы решили отправиться по следам кинематографистов и посетить город, заброшенный 33 года назад.

26 апреля 1986 года в Украинской ССР произошла одна из самых страшных техногенных катастроф в истории – взрыв четвертого энергоблока на Чернобыльской АЭС. Авария расценивается как крупнейшая за всё время существования атомной энергетики. В этом году трагическое событие вновь оказалось в центре внимания благодаря художественному мини-сериалу "Чернобыль", сделанному HBO. Наш редактор побывал в зоне отчуждения и рассказывает, что там происходит сегодня.

Там безопасно?

Да, и более того, там по сей день люди работают вахтовым способом – их пребывание ограничено одним месяцем. Хотя авария произошла более 30-ти лет назад, осталось ещё много работы. Одна из основных задач сегодняшних ликвидаторов – захоронение и перезахоронение радиоактивных отходов. Также сам энергоблок ещё разбирается – вокруг него сильный радиационный фон, поэтому дело продвигается медленно, и по предположениям ученых работы займут ещё как минимум десяток лет. Но в целом, основная территория зоны отчуждения уже очищена: на дорогах проложен новый асфальт, здания, где живут и работают ликвидаторы, также отстроены заново. Основная "фишка" радиации в том, что она очень локальна. В одном месте радиационный фон может быть такой же как в Киеве, а уже буквально в метре дозиметр (прибор, который измеряет уровень радиации) будет зашкаливать. Основные туристические тропы полностью безопасны, главное – соблюдать основные правила: слушать гида, не собирать растущие там фрукты или грибы, не валяться на земле (впрочем, вряд ли это кому-то может прийти в голову). В любом случае, наличие дозиметра поможет сориентироваться.

Как туда попасть?

Есть два пути – легальный, с экскурсоводом, на автобусе с кондиционером, и нелегальный, со сталкером и палаткой. Почему нелегальный? Сегодня 30-километровая зона отчуждения – режимный объект. На её границе находится КПП, где стоят пограничники с замерами и с собаками. Когда вы покупаете тур, гиды оформляют на каждого из туристов специальные пропуски. Но тех, кто "не понравится" пограничникам или патрульным собакам, запросто могут и развернуть, несмотря на уже купленный тур. Там же на КПП вам выдают специальный замеритель, который покажет, сколько радиации вы собрали за весь срок пребывания. Показания снимают вечером, после завершения экскурсии. К примеру, после 8 часов в зоне отчуждения я "накопила" столько же радиации, сколько за часовой перелет в самолете – 3 микрозиверта. А до Киева я летела 6 часов. Внутри вам придется пройти ещё один КПП – он стоит уже на 10-километровой границе. Можно ещё взять дозиметр – прибор, который замеряет уровень радиации в конкретном месте. Но уже за дополнительную плату.

В то же время некоторые предпочитают менее комфортные условия – для них предусмотрены услуги сталкера. Найти подходящего гида, который проведет туриста своими тропами, можно сразу же в поисковике. Цены на их услуги разнятся – кто-то готов сопроводить желающих всего лишь за еду, кому-то будет мало нескольких сотен долларов. В услуги сталкера входит демонстрация отдельных маршрутов, прохождение пограничников, обеспечение безопасности – в последние несколько лет за нелегальными посетителями следят внимательнее. Правда, юридически сделать ничего не могут, лишь сделать выговор, выписать штраф и вывезти за пределы зоны. По мнению самих сталкеров, такие маршруты стали интереснее из-за меньшего количества туристов. Людям хочется аутентики, заброшенного города, а не толп людей с фотоаппаратами.

Цена тура?

Сегодня в Украине работают несколько компаний, которые организовывают экскурсии. Однодневный тур будет стоить для иностранца 100 долларов, для жителя Украины – 50. Существуют ещё двухдневные и недельные туры, жить и питаться всё это время вы будете в зоне отчуждения – там есть гостиницы, хостел и столовая, которая функционирует ещё с тех самых пор и кормит проживающих в зоне работников. Чтобы приобрести билет, нужны паспорт и предоплата. До 18-ти лет попасть в зону отчуждения нельзя – хотя радиационный фон совсем небольшой, организаторы туров перестраховываются. Радиация влияет на быстрорастущие клетки – поэтому, говорят, посещение даже полезно для онкобольных. Впрочем, это всего лишь домыслы.

К туру надо будет подготовиться: никакой открытой обуви, высокие носки, закрытая одежда с горловиной и длинными рукавами. Если едете летом – обязательно стоит взять с собой репеллент. Но лучшим временем года для посещения считается осень – листья опадают, видимость лучше, да и температура воздуха больше располагает к прогулкам. Летом там очень жарко.

Из чего состоит тур?

Однодневный тур достаточно насыщенный. В 8 часов утра вас заберут из Киева, уже через полтора часа автобус будет на первом КПП. После замеров автобус отправляется в первый населенный пункт, а по пути гиды рассказывают об истории района. Первыми будут два села, которые также попали в зону отчуждения. Если вы когда-либо были в заброшенных домах, увиденное вас вряд ли впечатлит. Одноэтажные домишки с выбитыми стеклами, внутри они почти полностью пустые – постарались мародеры. Одно из самых заметных зданий – отлично сохранившийся Дом культуры, настоящий памятник той эпохи.

Всего в однодневную поездку входят: две остановки в поселках, подробная экскурсия по самой Припяти, обед в столовой электростанции и экскурсия к одному из самых знаменательных памятников холодной войны – антиракетному радару "Дуга". К слову, именно радар – один из самых впечатляющих пунктов путешествия. Махина – 150 метров в высоту и 500 метров в длину – была одним из самых секретных проектов СССР. Радар должен был выявить запущенные межконтинентальные ракеты. К сожалению, на деле технология оказалась не так успешна, как на бумаге, и её запуск долгое время откладывался. Проект так и не был введен в эксплуатацию – взрыв на АЭС не повредил радар, но сильно загрязнил его, сделав невозможным дальнейшую работу.

Во время многодневных туров можно будет подойти непосредственно к самому зданию АЭС и даже прогуляться по знаменитому золотому коридору, соединяющему административное здание с энергоблоками. "Золотым" он называется потому, что обшит панелями, защищающими от радиации.

А что сериал?

Хотя съемки проходили не там, художникам-постановщикам удалось детально восстановить образ Припяти тех лет. Например, туристы могут узнать дворец культуры "Энергетик", который регулярно появляется на кадрах, или гостиницу, где останавливались Валерий Легасов и Борис Щербин. Мой совет – ехать туда стоит уже после просмотра самого сериала. Я ехала до, и тогда показалось, что это обычный заброшенный район или село – такие, на самом деле, можно найти и у нас. Но сейчас я вспоминаю памятник, посвященный первым 31 погибшим – тем самым ученым – и их фамилии, которые регулярно озвучиваются в сериале, выбиты на нём. От этого, даже по воспоминаниям, становится не по себе.

Стоит отдать должное гидам – вся история преподносится максимально подробно, но непредвзято. Молодые люди общались с многими свидетелями аварии и регулярно обновляют свои знания по этому предмету. И хотя все пункты заслуживают внимания, самым эмоциональным наверняка станет финальная точка – памятник ликвидаторам на выезде из зоны. В этот момент понимаешь, сколько жизней затронуло это событие.