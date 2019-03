Где жить в Тель-Авиве? Отель в здании 1866 года The Drisco

Тель-Авив и Израиль – в принципе не самое популярное туристическое направление у казахстанцев. И очень зря. При предварительном планировании (примерно за два месяца) билет можно найти за 200 тысяч тенге. А по количеству исторических объектов, теплых дней, подходящих для купания, количеству ресторанов и кафе, которые стоит посетить каждому foodie, Израиль даст фору, в общем-то, любому европейскому городу.

Но важнейшая особенность этого города – смешение культур, которое отразилось практически на каждой сфере его жизни. Многовековые здания в Яффе и офисы самых технологически продвинутых компаний, палаточный стрит-фуд и мишленовские рестораны, арабская и еврейская культура – всё это формирует неповторимый облик этого города. Чтобы лучше прочувствовать историю города и его ритм, важно выбрать правильное место. Например, отель, из окон которого одновременно открывается вид на старый город Яффо, Средиземное море и современный Тель-Авив.

The Drisco, являющийся частью ассоциации The Leading Hotels of the World, – отель с невероятной историей. Он состоит из двух полностью отреставрированных зданий в американском колониальном стиле. Первое из которых – исторический Hardegg`s Jerusalem Hotel, который стал самым первым отелем в старом городе Яффо. Он был построен в 1866 году братьями Дриско – первыми американскими переселенцами. Второе здание – это оригинальный Norton House, названный в честь Питера Нортона, одного из первых переселенцев американской колонии. Здание представляет собой трехэтажное строение из дерева с самыми разными номерами, из окон которых открываются живописные виды на внутреннюю площадь Пьяцца и старый город Яффо.

Всего в отеле 13 видов номеров на любой вкус. С балконом, видом на море или старый город, отдельной гостиной и кабинетом, на мансарде, с отдельным садом и даже миниатюрная вилла – есть из чего выбрать. На первом этаже расположился ресторан George & John – оплот современной израильской кухни. Как и сам отель, George & John – ресторан с историей. Его возраст – более 150 лет. Его возрождением занимается шеф-повар Томер Таль, один из ключевых гастро-энтузиастов Тель-Авива.