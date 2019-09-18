Самолетный этикет для воспитанных путешественников

Всех нас когда-то учили этикету и нормам поведения в общественном месте, но мало кто затрагивал тему авиаперелетов. А между тем, на борту присутствует определенный регламент, которого лучше придерживаться, чтобы сделать поездку комфортной для себя и для окружающих.

Выбирайте посадочное место с учетом всех плюсов и минусов

Здесь все просто. Любите пить много воды? Выбирайте место у прохода. Хотите выспаться? Занимайте место у окна и не налегайте на жидкости. Помните, что человек сидящий посередине, забирает себе оба подлокотника, так как у него нет окна, к которому прислониться и нет прохода. Если по какой-либо причине семью или пару рассадили по разным частям самолета и вас просят поменяться местами - рекомендуем пойти навстречу. Чаще всего такое случается по вине авиалиний, а не самих пассажиров.

Подготовьтесь заранее к досмотру

Если вы собираетесь лететь впервые, помните, что всю электронную и металлическую аппаратуру необходимо провести через металлоискатель, то есть вынуть из карманов телефон, монетки, снять ремень (если он с металлической пряжкой) и часы. Также придется вынуть из рюкзака компьютер и выбросить бутылки с жидкостью более 100 мл. Если вы хотите перевести жидкости более чем 100 мл - перевозите их в чемодане, а не в ручной клади. Чтобы не задерживать людей позади вас, приготовьте паспорт с билетом и держите его в руках, на тот случай если вас попросят предоставить документы сразу после досмотра.

Следите за своими детьми и будьте вежливы с чужими

Если вы летите с детьми - следите за их поведением и не позволяйте им беспокоить других. Если вас начинает беспокоить чужой ребенок - не надо делать замечание ребенку, сразу обращайтесь к родителю. Если рядом младенец - скорее всего, придется просто потерпеть. Если вы летите с ребенком и планируете занять его в полете мультфильмом, обязательно берите с собой наушники. Не включайте видео на всю громкость без наушников, даже если ваш сосед не спит.

Не откидывайте резко спинку кресла

Если вы летите в эконом-класс, старайтесь не откидывать спинку кресла при первой возможности. Сначала будет уместно спросить у соседа позади, не против ли он. Вероятнее всего человек не откажет, а также успеет убрать со столика еду или напитки.

Не шумите

Не стоит форсировать разговор, если он не клеится. Также в закрытом пространстве не очень уместны длительные разговоры - другие пассажиры вряд ли захотят слушать ваши рассуждения более десяти минут. Если вы не можете понять, на самом ли деле с вами хотят говорить, последите за языком тела собеседника. Если он часто отводит от вас взгляд и смотрит по сторонам - возможно, лучше почитать книжку.

Будьте вежливы с бортпроводниками

Базовое правило, о котором часто забывают. Если вам необходимо обратиться к проводнику, не стоит трогать человека. Также, по возможности рекомендуем обращаться к ним тогда, когда они не так сильно заняты. То есть, не во время подачи еды, посадки и взлета. Основная задача бортпроводников - обеспечить вашу безопасность, а не обслужить.

Не торопитесь

Не пытайтесь обогнать людей на выходе из самолета - даже если вам кажется, что они слишком долго собираются. В случае экстренной ситуации объявите об этом и предупредите проводника - тогда получится выйти скорее.

Не загораживайте багажную ленту

Ждать свой чемодан лучше на расстоянии. Так остальные пассажиры смогут увидеть всю ленту. Блокируя доступ к ленте вы тем самым основательно мешаете другим.