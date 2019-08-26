Руральный туризм: три варианта побега от городской суеты

Руральный туризм – это аграрный, сельский, зеленый, а главное - духовный вид путешествий. Это важная отрасль индустрии здорового образа жизни с миллиардным ежегодным доходом. В последние десять лет руральный отдых привлекает все большее количество туристов - винные туры в Италии, дыхательные практики в Индии, сборы урожая в Корее. Посетив одно место из подборки, помимо оздоровительного отдыха, вы получите чемодан впечатлений.

Город Лахен в индийском штате Сикким

Если вы ожидаете увидеть виды как с заставок для рабочего стола, то вас не разочарует небольшой провинциальный город Лахен, который находится в Северном районе индийского штата Сикким. Для того, чтобы туда попасть необходимо получить разрешение на въезд. Его можно сделать в столице, городе Гангток. Расстояние от столицы до Лахена небольшое – 129 километров.

На пути к сельской местности находится много достопримечательностей, у которых при желании можно остановиться. Первая из них – смотровая площадка Таши, которая открывает обзор на Гималаи и застроенный цветными домиками холм. Вторая гордость Сиккима– – горный массив Канченджанга, с третьим в мире по высоте восьмитысячником. Третье место, через которое лежит путь – водопад и энергетический парк Банджакри. Все монументы и скульптуры в парке документируют веру в силу традиционного шаманского целителя Бан Джакри. Это еще далеко не все достопримечательности Сиккима, здесь также можно найти цветочную долину Юмтанг, водопады Семь Сестер и Бактанг, главную водную артерию индийского штата - реку Тиста и близлежащий округ Дарджилинг, куда так старались добраться Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон и Джейсон Шварцман в фильме Уэса Андерсона "Дорога на Дарджилинг".

Лахен находится в кругах Гималайских хребтов, на высоте 1000 метров над уровнем моря. Здесь расположена небольшая резиденция буддийского независимого народа Бхутия также известного, как Лахенпы. В рамках рурального тура вы можете почувствовать себя частью этого древнего народа - например поселиться в гостиничном доме с печью, которая не только обогревает помещение, но и используется для приготовления пищи. День в резиденции начинается с особых ритуалов: прежде чем приступить к завтраку, коренные жители Лахена молятся. Еще один ритуал, выполняемый перед трапезой: человек, приготовивший традиционный бульон, черпаком выливает его с верхней точки центрального буддийского храма, как бы угощая всех наземных обитателей. К столу подаются бульон, блинчики хури, свежие фрукты и овощи и другие аутентичные угощения. По желанию вы можете получить свежее коровье или козье молоко. Остальной ваш день будет наполнен медитациями с монахами, тибетской дыхательной практикой, прогулками, сбором урожая, приготовлением заготовок. Например, вы сможете самостоятельно сделать чурпи (сушку для сыра). Также вы сможете посетить школу при монастыре, в которой молодые люди обучаются грамоте, чтобы впоследствие стать монахом и получить звание "лама". Любимым развлечением местных жителей издревле являются фестивали, один из самых значимых - Sonam Losoong или Новый год для фермеров. Праздничная программа состоит из спортивных эстафет и энергичных танцев в масках. Такой вариант путешествия в Индию совсем не похож на путешествие в Гоа, и только изредка напоминает "Шантарам", однако основной его целью также является духовное просветление.

Руральный опыт в Южной Корее

Если вы часто ностальгируете по детству на даче, где можно было днями напролет лазить по яблоням, собирать спелую клубнику и малину, копаться в огороде и ухаживать за животными, то вы можете выбрать одну из программ в Корее, которая посвящена как раз такому виду ментального отдыха.

С декабря по июнь в Южной Корее начинается клубничный сезон. В это время лавки магазинов и пикапы продавцов фруктов- переполнены ягодами. В конце мая даже проводится ежегодный клубничный фестиваль Nonsan. В последние годы он больше ориентирован на туристов, поэтому в отелях сервируют клубничные буффеты. Гости Юга любят собирать ее в качестве досуга. Такую возможность предоставляют клубничные фермы, которые расположены рядом с Сеулом, в Янпехе и в провинции Кенгидо. Там выращивают особый сорт - talgi, которая является любимым лакомством детей и взрослых.

Мандариновые плантации

Еще один вариант рурального отдыха - сбор урожая на мандариновых плантациях в южнокорейской провинции Чеджудо. Найти ферму не сложно, она расположена примерно в 15 минутах ходьбы от Дендрария Халла, добраться можно на автобусе или такси. В саду вам проведут небольшую экскурсию, познакомят со всеми цитрусовыми фруктами, которые там растут. Как только вы доберетесь до секции со сладкими мандаринами, проводник оставит вас, и вы будете предоставлены самому себе.

Овечья ферма

Не менее расслабляющим и приятным может стать опыт посещения овечьей фермы. Для посещения создано домашнее, адаптированное для туристов пастбище. Когда вы сделаете заказ, вам предложат купить ведро моркови, и отправят в поле. Очень дружелюбные и спокойные овцы будут проявлять к вам интерес ровного до того момента, пока не закончится морковь. Не самый захватывающий опыт, но здорово будет побывать там с детьми.

Итальянский город Монтепульчано на юге Тосканы.

Если вы хотите насладиться эстетикой фильмов Бертолуччи и Гуаданьино, то вам подойдет руральных отдых в одной из французских или итальянских провинций. Походы, велосипедные туры, верховая езда, напольная практика живописи у озера. Вы даже можете взять водный тур на каноэ. Сельский отдых в Европе - это реальный шанс представить, что вы Катрин Денёв или Ален Делон.

Вариантов рурального отдыха в Европе очень много, но мы решили рассмотреть небольшой итальянский город "модернистских площадей"– Монтепульчано. Расположен он на самом юге Тосканы, в провинции Сиена. Ассортимент жилья не ограничен: это может быть комната в чьем-то доме или отдельное фамильное поместье. Для поиска помимо классических ресурсов Booking и Airbnb можно использовать Agriturismo.it и Getyourguide.com.

Монтепульчано славится не только той агро культурой, которая оказывается в вашей тарелке и называется zero kilometer meal, но также считается землей двух любимых видов вина: Brunello di Montalcino и Nobile di Montepulciano. Если вы относите себя к гедонистам, которые любят неспешно потягивать вино сидя на веранде виллы на холме - это вариант для вас. В Монтепульчано есть программа, которая дает возможность посетить виноградники и поучаствовать в сборе урожая. Собранный вами урожай однажды станет вином, а вам предложат вернуться через десять лет и попробовать, что получилось. Один день стоит посвятить прогулке по старому городу с центром на сонной площади, обнесенной архитектурными объектами. Главное здание, символизирующее силу – Средневековая Ратуша, которая стоит в самом центре площади и смотрит на Сиену во всех направлениях. Зачастую на площади проводятся маршировки и парады, на которых поддерживая вековые традиции, выступают молодые юноши с цветными флагами.