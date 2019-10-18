Как продлить лето: глэмпинг в бедуинских лагерях и ужин в пустыне Рас-эль-Хаймы

Если хочется продлить летний сезон в необычном месте, советуем приглядеться к эмирату в ОАЭ – Рас-эль-Хайма. Сегодня там проживает всего 345 000 человек. Эмират знаком не многим, несмотря на свою уникальную природу, множество возможностей для досуга и аутентичность восточного гостеприимства. Рассказываем, чем примечателен отдых в Рас-эль-Хайме.

Для чего сюда ехать?

В Рас-эль-Хайме очень богатый природный ландшафт – горы, каньоны, море, пустыня, горячие источники и мангровые заросли. Поскольку эмират самый северный из семи, температура воздуха здесь в среднем ниже, чем в других эмиратах. Например, разница температуры в горах составляет 10 градусов. Бархатным сезоном здесь считается время с октября по май, что делает эмират идеальным местом для тех, кто любит сбегать от холодов в теплые страны.

Туризм здесь начал развиваться не так давно и постепенно набирает обороты. В августе этого года эмират посетили почти 118 000 человек – это рекордное число. Но по сравнению с Дубаи статистика, несомненно, намного скромнее, а это значит, что гостям гарантирован спокойный и эксклюзивный отдых без переплаты "за имя". В Рас-эль-Хайме стоит побывать хотя бы ради необыкновенной природы и диких, нетронутых пляжей, растянувшихся на 64 километра.

Чем здесь заняться?

Для любителей размеренного и роскошного отдыха со всеми удобствами здесь есть всё. К примеру, в эмирате можно устроить популярный сейчас глэмпинг в The Long Beach Campground – это тот же кемпинг, только в меблированных сьютах в сафари-палатках или под куполами с панорамным видом, услугой консьержа, спа, рестораном и зонами для детей.

Культурная программа здесь также не разочарует. Обязательным пунктом станет экскурсия по форту XIX века – Дайя, который чудом сохранился в своём первозданном виде посреди Хаджарских гор. Лучшие фото однозначно получатся со смотровой площадки форта – оттуда одновременно видны горы и Персидский залив.

Следующая остановка – Национальный музей истории эмирата, который расположен в бывшем доме правящей семьи Аль Касими и является богатейшим музеем ОАЭ. Стены здания выстроены из глины, а внутреннее убранство выполнено в старинном стиле. Здесь вы можете узнать о прошлом эмирата и тонкостях быта местных жителей – в музее хранятся артефакты и древние рукописи.

Любителям необычных мест и ярких ощущений рекомендуем отправиться в заброшенную прибрежную деревню Джазират аль-Хамре. До сих пор неясно, почему поселение оказалось заброшенным. Кто-то верит в версию о призраках, но более вероятна теория о переселении. Сейчас почти все жители переехали в города, и ремесло осталось невостребованным. В прошлом большинство жителей всей Рас-эль-Хаймы занимались рыболовством, ловлей жемчужин (это были два главных занятия эмирата), но после обнаружения нефти всё изменилось. Если вы хотите понять, какой была жизнь в ОАЭ до нефти, Джазират аль-Хамра – идеальное место. Здесь можно прогуляться по территории деревни, зайти в старую заброшенную мечеть или заглянуть в любой дом, где вы обязательно обратите внимание на удивительные детали: резные двери, окна с решетками, украшенными орнаментами. Дома здесь были построены рыбаками, поэтому первое, что бросится в глаза – это материалы, из которых были сооружены здания. Преимущественно, это кораллы и ракушки. В Рас-эль-Хайме есть и знаменитая жемчужная ферма Сувейди, где можно узнать больше об истории этого занятия и о том, как промысел изменился к сегодняшнему дню. Любой желающий сможет самостоятельно выловить устрицу, открыть ее и оставить себе на память жемчужину.

В Рас-эль-Хайме отлично развита сфера активного отдыха – здесь можно совершить полеты на гидросамолетах Seawings, поучаствовать в каякинге в мангровых зарослях, в джип-сафари. После активностей вам предложат заночевать посреди пустыни, в бедуинском лагере Бассата, где вы сможете окунуться в атмосферу сказки "1001 ночи". Посетители лагеря смогут познакомиться с настоящими бедуинами, покататься на верблюдах, увидеть традиционный танец Сама, а после у костра их угостят традиционным арабским барбекю под открытым небом, усыпанным сотнями звезд.

Также в Рас-эль-Хайме находится знаменитый гольф-клуб Al Hamra, где три года подряд проводился European Challenge Tour. Для любителей острых ощущений на горе Джебель Джейс (это самая высокая гора в ОАЭ, высотой 1934 метра) построили самый длинный в мире зиплайн, протяженностью 2.83 километра, что равно длине 28 футбольных полей. На Джебель Джейс также можно испытать себя в скалолазании и пройти виа феррату – специально оборудованный участок в горах, с навесными мостиками, лестницами и страховочными тросами. Для любителей пеших прогулок на открытом воздухе есть тропы разного уровня сложности. Один из самых интересных маршрутов – переход через Хаджарский каньон, в завершение которого вас ждет пикник при закатном солнце.

Эмират уже зарекомендовал себя в качестве одного из лучших направлений для приключенческого отдыха на Ближнем Востоке. К примеру, в 2020 году на Джебель Джейс запланировано открытие Академии выживания Беара Гриллса. Такие академии уже работают в 20 точках мира. В Рас-эль-Хайме для посетителей будут предложены различные курсы, подходящие людям всех возрастов и уровней физической подготовки, а также программы для семей, корпоративные мероприятия и курсы инструкторов. Участники смогут участвовать в настоящей экспедиции для того, чтобы применить полученные навыки на практике.

Где остановиться?

Отельный фонд Рас-эль-Хаймы представлен 41 отелем. Из-за того, что эмират ещё не так известен, как Дубаи, цены здесь значительно ниже – номера в пятизвездочных отелях могут стоить так же, как и в четырехзвездочных в Дубаи, при этом не будут уступать ни в комфорте, ни в уровне обслуживания. Можно также найти недорогие отели на первой береговой линии.

Помимо местных отелей, здесь представлены и известные международные бренды, такие как Rixos, Waldorf Astoria, The Ritz-Carlton и Hilton. Приятный факт – многие из отелей работают по системе "всё включено".

Рас-эль-Хайма – это не только эмират на Аравийском полуострове, к нему также примыкает искусственный архипелаг Аль-Марджан, который растянулся на 4.5 км. Здесь расположен отель Rixos Bab Al Bahr – пятизвездочный отель формата "ультра всё включено", с обилием ресторанов, баров, самым большим спа в эмирате, фитнес-центром и 450-метровым частным пляжем, входящих в стоимость проживания. На территории Rixos Bab Al Bahr располагаются семь ресторанов и шесть баров, каждый из которых отличается своей концепцией и кухней - фактически, в отеле можно найти заведение на любой вкус. Бары рассеяны по территории всего отеля, и большинство напитков в них предлагаются на безлимитных условиях. Любителям ночной жизни также не придется скучать - в Rixos находится один из лучших ночных клубов Рас-эль-Хаймы - Inferno.

Для тех, кто ведет здоровый образ жизни и не собирается предавать идеалы ЗОЖа даже во время отдыха, Rixos предлагает большой выбор рекреационных активностей: йога, пляжный волейбол, пилатес, теннис, танец живота. Если же есть желание попробовать что-то новое - не стесняйтесь обращаться к мастерам фитнес-центра, где вам помогут составить индивидуальную фитнес-программу и план питания после консультации с фитнес-инструктором. В ближайшие три года на архипелаге планируют открыть свои отели Marriott, Movenpick Sheraton и другие.

Как доехать до Рас-эль-Хаймы?

Добраться до Рас-эль-Хаймы удобней всего на лайнере Air Arabia, авиакомпания выполняет рейсы пять раз в неделю. Приятный бонус – система Sky Mall, которая позволяет купить подарки и сувениры прямо в самолете. Перелет "Алматы-Шарджа" в оба конца стоит от 126 000 тенге, включая сборы. Аэропорт Шарджи находится всего в 50 минутах езды от Рас-эль-Хаймы, что делает его идеальным пунктом для часто летающих путешественников.