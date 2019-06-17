Путеводитель по трем городам Норвегии: природа, стрит-арт и музеи

Побывали в Норвегии, узнали, куда лучше всего сходить, и навсегда влюбились в фьорды

Чтобы понять и ощутить всю красоту Норвегии, недостаточно побывать в одном пункте, даже если он самый живописный. Лучше всего устроить мини-тур – начать с юга страны и двигаться на север. Предлагаем три пункта назначения – столица Осло, небольшой город Ставангер и маленькая деревушка в глубине фьордов – Флом.

Осло:

Лучше всего выделить на знакомство с городом два-три дня. Город маленький, и если вы не торопитесь, можно пройти его главную часть пешком или проехать на велосипеде.

Музеи и галереи:

Главные произведения искусства, на них приходят посмотреть в Осло – работы Эдварда Мунка. К сожалению, увидеть самый известный экземпляр – "Крик" 1893 года – пока что невозможно. В 2020 году откроется новый Национальный музей Осло, все работы Мунка будут выставлены там. Кроме этого, в новом музее будут представлены все коллекции Национальной галереи, Музея Мунка и некоторые коллекции старого Национального музея. Галерея закрыта с января этого года, но старый музей продолжает свою работу. Если вы всё же хотите увидеть другие работы Мунка, его личные вещи, и узнать больше о его жизни – это будет возможным до 9 сентября в Музее Мунка на выставке EXIT!

Музеи "Кон-Тики", "Фрама" и Морской музей на полуострове Бегдёй:

Три музея в минуте ходьбы друг от друга, идеальны для тех, кто быстро теряет интерес к большим экспозициям. Музей "Кон-Тики" посвящен путешествиям Тура Хейердала – здесь можно увидеть предметы, которыми пользовались путешественники, предметы и плоты с экспедиций на Фату-Хива, Ра II и остров Пасхи. Здесь есть 30-метровая пещера, построенная по принципу той, что на острове Пасхи, а также макет китовой акулы под плотом "Кон-Тики".

Музей "Фрама" посвящен полярным экспедициям на судне "Фрам". На нём с 1893 по 1912 годы совершили три экспедиции: полярную, антарктическую и арктическую. Корабль большой, внутрь можно заходить для того, чтобы рассмотреть интерьер, артефакты и внутренние строения, трюмы и палубу. В музее есть ледяная комната, где всегда такая же температура, как и на Северном полюсе. На потолке прожекторами высвечиваются видеозаписи волн и северного сияния, отчего складывается ощущение, что корабль движется.

Морской музей уступает в популярности среди туристов музеям «Фрама» и «Кон-Тики». Но именно здесь можно увидеть, что значит море для норвежцев, и то, как развивались кораблестроение и рыболовство в регионе. Цель музея – обучение и исследование морского наследия Норвегии.

Фрогнер Парк:

Главной достопримечательностью парка Фрогнер являются скульптуры норвежского мастера Вигеланда. Именно этот скульптор стал дизайнером медали Нобелевской премии мира. Главная и самая узнаваемая скульптура - "Монолит", высотой в 12 метров. Вокруг "Монолита" и вдоль главной аллеи выставлены скульптуры людей, показывающие самые разные жизненные ситуации.

Карл Йоханс Гейт (Центральная улица Осло):

Вдоль улицы - магазины, кафе и множество достопримечательностей. Улица упирается в Королевский дворец с его живописным парком с ландшафтным дизайном похожим на Версальский и центральную станцию. Между ними - Национальный театр. На этой же улице находится Grand Hotel - место, где останавливаются все лауреаты Нобелевской премии мира.

Гранд Кафе:

На первом этаже Гранд Отеля - советуем сходить в Grand Café & Wine Cellar - ресторан, который существует с 1897 года. Здесь обедали лауреаты Нобелевской премии мира, а также политики, актеры Национального театра и художники. Именно, в этом ресторане Эдвард Мунк предложил одному из главных официантов свою картину "Больная девочка" в замен на 100 стейков, но тот отказался.

Ставангер:

Город в 2008 году стал культурной столицей Европы. Центр города небольшой, все достопримечательности в шаговой доступности. Ставангер – одна из нефтяных столиц Норвегии. Архитектура Ставангера уникальна, особенно в старой части города - здесь 173 характерных только Норвегии деревянных домов конца 18 века.

Музей нефти:

В музее не только инсталляции и выставки, но и кинотеатр, ресторан, библиотека, пространства для работы и мероприятий. В музее интерактивные экспозиции показывают как развивалась нефтедобыча в Норвегии, а также можно увидеть настоящие буровые установки или просто узнать, как вообще появляется нефть и газ.

Овре-Холмегате:

Пройти мимо улицы Овре-Холмегате невозможно - это самая яркая улица города. Здесь модные барбершопы, кафе, пабы и уникальные авторские бутики. Второе неофициальное название улицы – "Ноттинг Хилл" Ставангера.

Стрит-арт:

Ставангер еще и бесплатная выставка одних из самых лучших работ стрит-арта в мире. В городе ежегодно проводится фестиваль граффити, мурализма и стенсил-искусства - Nuart Street Art. Если вы не попадаете на фестиваль, то может заказать 90-минутный тур по городу в удобное для вас время. Вам покажут скрытые миниатюры и масштабные муралы знаменитых уличных художников.

Люсе-фьорд, Прекестулен и Кьераболтен:

Люсе-фьорда - место, где обязательно нужно посмотреть на фьорды. Вы можете купить билет на мини-круиз, который займет примерно три часа или устроить пеший поход. Именно здесь на высоте 604 метров стоит знаменитая скала Прекестулен (20 х 25 метров) с почти плоской вершиной. Пешая часть похода до Прекестулену может занять до 4 часов.

В этой же местности стоит Кьерагболтен - валун на высоте 1000 метров. Самое необычное в нем то, что он будто застрял между двумя скалами. Добраться до него нелегко, поход может занять до 8 часов. Кьерагболтен некоторые называют самым опасным камнем в мире, так как на нем нет бортиков, но это не останавливает туристов. Без подготовки или опыта в походах идти небезопасно.

Кафедральный Собор Ставангера:

Один из самых древних соборов в Норвегии. Покровитель собора - святой Свитин. Здание хорошо сохранилось после пожара в 1272 году и единственный пример нетронутой архитектуры своего времени, который сохранился до сегодняшнего дня. Примерная дата постройки - 1100 год.

Fisketorget:

Ресторан морепродуктов и скандинавской кухни. Советуем попробовать рыбный суп. Интерьер в ресторане предельно простой, но с очень фотогеничной подачей блюд.

Флом:

Маленькая деревушка в юго-западной части Норвегии.

Фломская железная дорога и походы:

Главная достопримечательность деревни – Фломская железная дорога. Она пролегает на высоте 867 метров над уровнем моря. В 2014 году Lonely Planet признали Фломcкую железную дорогу лучшим в мире путешествием на поезде. Поездка длится всего два часа, поезд останавливается ненадолго в трех пунктах. Изюминка поездки – остановка у зрелищного водопада Кьосфоссен, где можно увидеть выступление актрисы в роли Хильдры (так называли лесных нимф), которая танцует высоко на скале над обрывом. По легендам нимфы заманивали мужчин в горы, после чего те пропадали без вести.

Природа здесь настолько хороша, что можно просто отправиться в поход самим, но обязательно нужно взять с собой карту или закачать приложение-навигатор по местности. Разновидностей пеших троп по сложности и протяжности очень много.

Обзорная площадка Стегастейн

Смотровая площадка на Эурланд-фьорд недалеко от центра Флома. Конструкция установлена на высоте 650 метров с видом на фьорд. Туры с Флома проходят каждый день, занимают примерно два часа.

Вело-прогулка по Ралларвеген:

Во Фломе можно с легкостью арендовать велосипед, но без хороших навыков катания не обойтись. В некоторых частях маршрута дорога может показаться очень сложной из-за рельефа местности. Но оно стоит того.

Aegir BrewPub:

Знаменитая пивоварня, вдохновлённая викингами. Помимо пива здесь можно попробовать норвежскую и скандинавскую кухню. На первом этаже - паб, а на втором - ресторан. Гостям предлагают продегустировать разные сорта крафтового норвежского пива. Дизайн здания выполнен в стиле древней деревянной норвежской церкви. Посередине паба и ресторана стоит 9 метровый камин в традиционном стиле.