Каково это – проехать всю Исландию за 10 дней

Побывать в Исландии было моей детской мечтой. И она сбылась этим летом. 27 человек из 6 стран мира, 7 внедорожников, 10 дней, 2200 километров, ледники, айсберги, вулканы, гейзеры, водопады, Атлантический океан, Северное море и озёра, киты, касатки и дельфины, лавовые поля, восхождение на вершины, день в полицейском участке, купание в горячих источниках, ночевка в палатках – это все о нашем незабываемом путешествии. Но обо всем по порядку.

Исландия – как филиал Марса на Земле. Малочисленность населения и отсутствие видимости цивилизации многократно усиливает это ощущение. Когда едешь много часов по бескрайним лавовым полям, а вокруг – ни одного электрического столба, ни одного опознавательного знака, ни единого деревца, только огромные черные валуны до самого горизонта, то поневоле начинаешь ощущать, что попал на другую планету. Но при этом тебя всюду сопровождает высокий сервис, повсеместная возможность расплатиться кредитной картой (хоть в туалете, за много километров до ближайшего населенного пункта), поголовно хорошо знающее английский язык население, общий уровень комфорта и безопасности, в разы превосходящий уровень многих континентальных европейских стран.

При этом у Исландии очень много различий с остальной Европой. К примеру, исландский язык, который почти не изменился за тысячу с лишним лет, прошедших с момента заселения страны норвежскими викингами в IX-X веках. Любой исландский школьник может прочесть и понять сагу тысячелетней давности. Исландцы не впускают в свой язык заимствованные слова. В правительстве есть отдельный комитет, который следит за чистотой языка. Для обозначения новых понятий формируются новые слова на основе уже существующих. Например, электричество – в буквальном переводе с исландского – "янтарная сила", а батарейка – "хранитель янтарной силы", телефон – "волшебная нить" и т.п.

Исландия – страна, в которой права эльфов закреплены на законодательном уровне. Судя по социологическим опросам, большинство исландцев искренне верят в них. По сложившемуся мнению, эльфы живут в скалистых районах, обладают колдовской силой и могут доставить немало хлопот тем, кто вторгается на их территорию. Поэтому при строительстве новых зданий или дорог приглашаются специальные люди, которые могут определить присутствие эльфов и в случае необходимости задобрить их.

Исландцы не впускают в свой язык заимствованные слова. В правительстве есть отдельный комитет, который следит за чистотой языка.

Нельзя не упомянуть особенности исландской кухни. Исландцы не любят употреблять в пищу некрасивых, по их мнению, созданий типа трески, а крабы вообще выбрасывались обратно в море вплоть до 50-х годов. Зато есть весьма специфические блюда, например хаукарль (haukarl) – протухшее мясо акулы, лундабагги (lundabaggi) – овечьи гениталии, вымоченные в кислом молоке, а в супермаркетах мы часто встречали родную нам всем – и на вкус, и на вид – опалённую баранью голову – свид (swid). Также исландцы едят китовое и тюленье мясо.

За десять дней наша группа проехала почти 2200 километров. Основной маршрут пролегал по главной дороге, опоясывающей всю страну – шоссе №1. Почти все населенные пункты Исландии расположены вдоль береговой линии. В глубине острова практически нет человеческого жилья и дорог. Мы объехали почти всю страну – вдоль берега по шоссе №1, начиная с юго-западного Рейкьявика и до северного Хусавика. Затем оттуда двинулись по грунтовой каменистой дороге вглубь острова и проехали страну насквозь – с севера на юг.

Исландия – страна водопадов. Они тут повсюду, и некоторым из них суровые исландцы даже не дали названий. Наличие такого огромного количества водопадов объясняется двумя причинами. Исландия находится на стыке двух мощных плит литосферы. Это создает колоссальное напряжение, формирующее многоуровневый ландшафт. А второй причиной выступают многочисленные ледники Исландии. Летом они активно тают, переполняя русла рек и бурными потоками устремляясь вниз с крутых гор в глубокие ущелья. За десять дней нашей поездки мы побывали практически на всех крупнейших и известнейших водопадах – на широких и мощных: Деттифосс, Гюдльфосс, Годафосс, на классическом и прекрасном Скогафосс, на сказочном Селйяландсфосс, где можно по скользкой тропинке пройти за водопад и полюбоваться им со всех сторон, и многих других.

Отдельного упоминания заслуживают горячие источники. Вы знали, что в Исландии отсутствует центральное отопление? Горячая вода поступает в дома прямо из термальных источников. Поэтому, несмотря на то, что мы иногда и ночевали в холодных палатках, с горячим утренним душем проблем ни разу за всю поездку не возникло. Плюс к этому, богатая сероводородом вода удивительно мягкая, кожа после неё как шелк, и стирать в ней – одно удовольствие. В первый же день путешествия мы поднялись пешком к самому устью горячей реки Хверагерди, где в небольших заводях можно понежиться в горячей воде при любой погоде. Мы поднимались в гору больше двух часов под мелким холодным дождем. И горячая сероводородная ванна в конце пути была как нельзя кстати. Раздеться под дождём на холоде и окунуться в обжигающе горячую воду натурального источника – то еще наслаждение!

Исландцы не любят употреблять в пищу некрасивых, по их мнению, созданий типа трески, а крабы вообще выбрасывались обратно в море вплоть до 50-х годов.

На нашем маршруте было еще несколько горячих источников - Миватн и знаменитая Голубая лагуна под Рейкьявиком. Термальные ванны Миватн (Myvatn Nature Baths) – самый известный термальный источник на севере Исландии. Вход стоит около 20 евро с человека. Вечером там сказочно – на улице холодно и зябко, а в купальне тепло, виден фантастический закат. На выходе из Миватна нас ждал неожиданный сюрприз. Несколько полицейских машин окружили наши внедорожники. Оказалось, что днём ранее, за 200 километров от этих мест мы нарушили закон. Съехали с грунтовой дороги и проехали по бездорожью. Мы не знали, что в стране существует тотальный запрет на езду вне дорог. Никаких запрещающих знаков там не было. Если кто собирается по нашим следам в Исландию – пожалуйста, запомните: оff-road в Исландии запрещён, преследуется по закону, влечет выплату больших штрафов и даже административные работы. Как нам обьяснили, выезд автомобиля с дороги может нарушить экологические системы, на образование которых ушли столетия. Особенно страдают от колёс мхи, необходимые для предотвращения эрозии почвы.

Полицейские были очень вежливы и сообщили нам, что заведено дело, но все материалы его сейчас находятся в другом муниципалитете, по месту совершения нарушения. Что были сняты отпечатки протекторов наших колес, и имеются фотографии номерных знаков, которые были засняты проезжающим мимо свидетелем, который и сообщил в участок. По программе на следующее утро у нас было китовое сафари. После трехчасовых переговоров с полицией мы договорились, что завтра, после китового сафари, приедем в участок "сдаваться добровольно". К тому времени наше дело со всеми доказательствами должно было быть доставлено.

На следующий день после потрясающего китового сафари водители отправились в полицию, а вся остальная группа осталась ждать их у стен участка. Нам предъявили штраф в размере 12800 евро за незаконную езду по бездорожью. И нам еще повезло, что мы отделались только штрафом, без общественных работ, потому что предыдущим нарушителям в дополнение к штрафу пришлось отработать несколько часов с граблями на пляже. Организаторы тура взяли на себя выплату 2/3 штрафа, оставшуюся часть мы поделили между всеми членами группы и продолжили путешествие. Мы тогда еще не знали, что наутро попадём во все сводки новостей страны. А полицейских отметят за хорошую раскрываемость и доблестную службу. Вот как в этой маленькой и удивительной стране берегут природу и заботятся о ней. Вспомните об этом в следующий раз, когда поедете в горы.

Мы отделались только штрафом, без общественных работ. Мы тогда еще не знали, что наутро попадём во все сводки новостей страны. А полицейских отметят за хорошую раскрываемость и доблестную службу. Вот как в этой маленькой и удивительной стране берегут природу и заботятся о ней.

Задержание – задержанием, а о китовом сафари тоже нужно рассказать. Китовой столицей Исландии считается живописный город на севере острова – Хусавик. Этот небольшой населённый пункт и порт на берегу бухты Скьолфанди всего на полградуса не дотягивает до Полярного круга. На данный момент это самая северная точка, где я успела побывать, и уже ради этого стоило сюда приехать. Рано утром мы выплыли из порта в бухту Скьолфанди. В эту бухту киты приплывают на кормёжку, поэтому вероятность увидеть их здесь очень большая. Нам посчастливилось увидеть четыре вида рыб – дельфинов, горбатых китов, бутылконосов и даже синих китов. 2,5-часовое сафари на быстроходной надувной лодке стоит 160 евро с человека. За эти деньги вы с 98% вероятностью увидите китов, послушаете увлекательную лекцию гида и попробуете местное игристое вино или эль. Советую брать сафари именно на скоростной лодке, так как на ней меньше укачивает, а также лучше всего выплывать не утром, а ближе к обеду. Утром киты кормятся, а ближе к обеду – сытые и довольные начинают устраивать настоящие шоу с прыжками и переворотами.

Еще одним удивительным пунктом в нашем путешествии стал Черный пляж Рейнисфьяра (Reynisfjara). Находится он в 180 км к юго-востоку от Рейкьявика, недалеко от деревни Вик, на берегу Атлантического океана. В рейтинге лучших пляжей мира "Черный пляж" уверенно входит в первую десятку. А американский журнал "Острова" назвал его самым красивым на Земле пляжем, и это неудивительно – от красоты контраста белых бурунов, непрерывно набегающих на смоляно-черный берег, просто перехватывает дыхание. Песок похож на очень приятный на ощупь мелкий-мелкий черный бисер. Огромные волны накатывают на берег с такой мощью, что чувствуешь, как земля дрожит под ногами и рёв стоит такой, что уши закладывает. На протяжении тысяч лет после извержений лава стекала в океан, морская вода постепенно дробила и перемалывала черные глыбы в бисерный песок и выбрасывала на берег. Вот так и возник этот пятикилометровый пляж цвета воронова крыла.

Каждый день мы просыпались в новом месте и ехали дальше. Виды за заляпанным окном внедорожника поражали воображение. Ни в одной стране мира я не видела, чтобы везде было так оглушительно красиво. Ни в одной стране мира я не использовала столько восторженных междометий, потому что не хватало слов, чтобы описать всю эту неземную красоту. Любой пейзаж, любой вид – как с открытки.

Следующая остановка – долина Тора и трехчасовой трекинг по ней. Атмосфера тут фантастическая. По всей долине белые столбы пара устремляются к небу. Кипящая в недрах вода создаёт ощущение, что земля у вас под ногами живая: она как будто разговаривает с вами на языке вулканов. Ступая по мягкому ковру из мха, чувствуешь податливость земли и боишься, что провалишься в какие-нибудь вулканические пустоты.

Посреди всей этой величественной красоты возвышается гора Валахнюкур, с 456-метровой высоты которой мы и сняли некоторые из этих кадров. Следующий наш пункт – ледниковая лагуна Йокульсарлон (Jökulsárlón). Даже для такой полной природных чудес страны, как Исландия, ледниковая лагуна стоит особняком и неизменно производит на всех, кто тут побывал, неизгладимое впечатление. Неудивительно, что именно здесь снимали эпизоды для последней бондианы, "Бэтмен", "Беовульф", "Томб Райдер" и многие другие.

Каждый день мы просыпались в новом месте и ехали дальше. Ни в одной стране мира я не видела, чтобы везде было так оглушительно красиво. Любой пейзаж, любой вид – как с открытки.

Мы лавировали по лагуне между сине-голубых и бело-черных айсбергов на надувной лодке, и гид-волонтер из Литвы рассказывала нам о её происхождении и геологии. Лагуна начала формироваться около ста лет тому назад. В то время один из языков ледника – Вахтнайёкудль – почти достигал здесь кромки берега Атлантического океана. В результате потепления климата язык ледника постепенно уменьшался и отступал от берега, образуя озеро с талой водой. На сегодняшний день площадь лагуны составляет несколько десятков квадратных километров и продолжает увеличиваться. Глыбы тысячелетнего льда самых причудливых форм и размеров, от небольших до огромных, откалываются от края ледника и дрейфуют по лагуне, пока их не унесёт в океан. Самое печальное, что этот ледник стремительно тает, и его не будет уже к концу нашего века.

Возраст ледника насчитывает тысячу лет, и поэтому каждый кусочек льда, плавающий по лагуне, является современником Ярослава Мудрого, Омара Хайяма и короля Макбета. Совершенно обалдев от этого факта, я выловила кусочек древнего льда, плавающего за бортом, и когда мы вернулись на берег, положила его в бумажный стаканчик, налила туда виски и отпила. 10-летний лагавулин и 1000-летний лед – совершенно божественное сочетание. Такой коктейль вам не нальют ни в одном баре мира.

Дни летели как сумасшедшие, и мы неотвратимо приближались к нашей отправной и конечной точке – Рейкьявику. Столица Исландии под стать своей стране – такая же необычная, город вне реальности. Самая северная в мире столица расположена на месте, где в 874 году викинги Инголфура Арнарсона построили первое постоянное поселение. "Дымная бухта" с трех сторон окружена морем и застроена малоэтажными зданиями, выкрашенными во все цвета радуги. В Рейкьявике нет промышленных объектов и дымящих труб (дома, как я писала, обогреваются водой горячих термальных источников), и это делает воздух этого города кристально чистым. Много раз городу присваивалось почётное звание самого чистого города в мире.

Возраст ледника насчитывает тысячу лет, каждый кусочек льда, плавающий по лагуне, является современником Омара Хайяма и короля Макбета. Я выловила кусочек древнего льда, и когда мы вернулись на берег, положила его в бумажный стаканчик, налила туда виски и отпила. 10-летний лагавулин и 1000-летний лед – совершенно божественное сочетание. Такой коктейль вам не нальют ни в одном баре мира.

Достопримечательностей в этом небольшом городе не так много, но все они необычны. Обязательно посетите корабль викингов, на северном побережье города. Он необычайно красив на закате. Также достойны внимания футуристичный лютеранский собор Хальдгримскирья, здание Городской ратуши, Башня мира. Но, пожалуй, самой знаменитой достопримечательностью Рейкьявика, ставшей визитной карточкой всей Исландии, является геотермальный водоем – Голубая лагуна. Этот всемирно известный спа-комплекс уникален, ежегодно его посещают более 300 000 человек со всего мира. Ширина водоёма 200 метров, а длина – несколько километров. Здесь купаются круглый год: температура воды, независимо от сезона, +37°- +40°C. Несмотря на нескончаемый поток туристов, беспокоиться о качестве воды не стоит. Во-первых, благодаря уникальному составу воды, бактерии в ней просто не выживают. И во-вторых, вода в бассейне постоянно циркулирует и обновляется каждые 40 часов. Геотермальная вода на 65% состоит из морской воды и на 35% – из пресной воды. В сочетании с белой глиной эта вода оказывает благотворное воздействие на организм человека. Вода на первый взгляд кажется бирюзовой, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что она молочно-белого цвета. Стоимость билета зависит от сезона, минимальная – 40 евро. В неё включен вход, посещение саун, ячейка для хранения вещей. Есть пакет за 65 евро, где дополнительно прилагается полотенце, халат, напиток в баре и минеральная маска. Есть пакеты подороже (99 и 180 евро), куда входит массаж, маска, обед, тапочки и т.д. На входе дают магнитный браслет, которым можно расплачиваться всюду на территории лагуны, и это очень удобно.

Цены в Исландии на порядок выше, чем в других странах Европы, и это обьясняется тем, что практически все товары импортируются из других стран. Долгое время страна гордо несла титул "самой дорогой европейской страны", но после недавнего кризиса цены порядком упали. За ночь в палатке в кемпинге с душем типа "привет, пионерлагерь!" вы отдадите 220 долларов, а поход в туалет у гор Ландманналаугар вам обойдётся в 5 долларов. Сходить в кустики у вас не получится потому, что: 1) в Исландии очень сложно найти кустик, и 2) если вдруг вас засекут, то придётся платить приличный штраф. Гамбургер (справедливости ради стоит отметить, что очень вкусный) вы съедите за 25 долларов. И съедите вы его за эти деньги не в ресторане, а в скромной забегаловке в маленьком городке. Заправок в стране очень мало, и я советую заправляться уже утром, даже если у вас еще много бензина в баке, потому что следующую заправку вы можете встретить только к вечеру. Дизель стоит чуть больше 2 долларов за литр.

Как бонус за высокие цены – здесь очень искренний и доброжелательный народ. Очень много волонтеров из других стран. С погодой мы сорвали джек-пот и, хотя Исландия знаменита своими нескончаемыми осадками, за 10 дней в стране мы только один-единственный раз попали под дождь – в самом начале нашего путешествия. Водонепроницаемые штаны, дождевики и резиновые сапоги нам понадобились только при посещении водопада, расположенного внутри пещеры. Но обязательно надо одеваться многослойно, и без шапки тут делать нечего. Даже в августе.

В заключительный день нашего тура мы побывали в уникальном природном парке Тингвеллир. Именно здесь с 930 года собиралось исландское народное вече – альтинг – старейший европейский парламент. На этом месте в 1000 году было принято решение о принятии исландцами христианства. И здесь же, в Тингвеллире, 17 июня 1944 года была провозглашена независимость Исландского государства. Долина также примечательна тем, что тут проходит разлом двух литосферных плит – Евразийской и Северо-Американской. Плиты расходятся со скоростью примерно 7 мм в год, так что за последние 10 тысяч лет долина расширилась на 70 метров. Обе плиты можно реально увидеть и даже "перейти" с одного континента на другой по специально установленному символическому мосту.

Исландия – единственная страна Европы, в которой есть гейзеры. А в масштабах всего мира, кроме Исландии, гейзеры встречаются лишь в нескольких странах: в России на Камчатке, в США, в Чили и в Новой Зеландии. В долине Хёйкадалюр, в конце 13-го века начал регулярно фонтанировать горячий источник. Исландцы назвали это явление Geysir, что значит "бьющий струёй". В дальнейшем этим исландским словом стали называть все фонтанирующие горячие источники на Земле. Сам Большой гейзер активно фонтанировал несколько столетий, вплоть до начала прошлого века. Затем, после очередного землетрясения, стал менее активным и постепенно успокоился. Зато мы увидели другой активный гейзер – Строккюр (Strokkur). Этот гейзер регулярно фонтанирует уже более двухсот лет, выстреливая фонтанами кипятка и пара на высоту до 20-30 метров под восторженные возгласы туристов, застывших у края с фотоаппаратами.

Побывали мы и в геотермальной долине Хвелир, знаменитой своими сюрреалистичными лунными пейзажами, на цветных горах Ландманалаугар, у подножия красавцев-вулканов Аскья и Гекла, видели Пальцы троллей и потерпевший крушение на Черном пляже самолет ВВС, забирались в пещеру бога Тора и любовались каменным "чудовищем" Хвитцеркур. Все чудеса Исландии, которые нам посчастливилось увидеть во время нашего путешествия, описать невозможно. Но, что совершенно точно – впечатлений хватит на всю жизнь.