Новый год мечты: самые красивые варианты новогодних праздников зарубежом

Новый год - это законные выходные, в которые можно устроить себе настоящий праздник души и тела. Если время и бюджет позволяют отправиться зарубеж, присмотритесь к нашей подборке направлений мечты на конец года - это и ретрит в Греции, и сказка в Лапландии и настоящая итальянская усадьба с винным тестингом и прогулками по полям.

Ретрит на острове Пафос

На Новый год только настоящие герои не позволяют себе лишнего за праздничным столом. Чтобы не корить себя впоследствие и не взирать с тоской на напольные весы, предлагаем воспользоваться услугой от отеля Elysium, который находится в городе Пафос, где по легендам родилась Афродита. Теплый кипрский климат, лазурное море и продукты косметической марки ESPA, используемые во время спа-процедур, помогут ускорить метаболизм, отдохнуть от затяжной зимы и коротких солнечных дней, перезагрузиться и набраться сил на следующий год. Программа включает в себя разработку индивидуальной схемы питания с диетологом отеля (включая анализ антропометрических, биохимических, клинических и диетических данных каждого клиента), массажи и детокс терапию.

Новый год на вилле 17 века в Тоскане

Хочется провести Новый год или Рождество в настоящей европейской усадьбе как герои любимых романов? В самом сердце Тосканы - долине Валь-д'Орча - находится принадлежащее семье Феррагамо поместье Rosewood Castiglion del Bosco, территория которого недавно стала культурным объектом ЮНЕСКО. Встретить зиму, отпраздновать Новый год или Рождество можно на одной из уютных вилл 17 века, расположившихся на территории поместья. На каждой из вилл Castiglion del Bosco есть новогодняя елка и праздничные декорации, подогреваемый бассейн и самое главное - вид на живописные тосканские просторы. В новогодние праздники еще можно попасть на специальное предложение - в течение дня вам организуют мастер-класс, где вы научитесь готовить настоящую итальянскую пасту и рождественское печенье, а для любителей вина сделают дегустацию с лучшими винами Brunello di Montalcino. 31 декабря в рамках предложения там можно запланировать утренний массаж в спа, а после - праздничный ужин с фейерверком.

Скиджоринг, сноуга и экспедиции на собачьих упряжках в Куршевеле

Для многих Куршевель ассоциируется с горнолыжным отдыхом, но не все знают что здесь есть необычные зимние активности даже для тех, кто не катается на горных лыжах или сноуборде. Например, в этом сезоне отель-палас les Airelles предлагает полетать на воздушном шаре над заснеженными альпийскими вершинами, отправиться в экспедицию на собачьих упряжках или попробовать скиджоринг, - вид спорта, в котором лыжник-гонщик передвигается свободным стилем по лыжной дистанции вместе с одной или несколькими собаками. Кроме того, для детей и взрослых организовывают хоккейные матчи на частном катке отеля. В спа-центре la Mer есть бассейн, ежедневно представлена программа с занятиями йогой, пилатесом и даже сноугой. Сноуга - новый вид йоги (снег+йога), объединяющий в себе асаны и катание на лыжах.

Новый год среди виноградников

Почему бы не провести зимние праздники на виноградниках с соответствующей развлекательной программой? Отель Les Sources de Caudalie находится в сердце живописного винодельческого региона Бордо, где виноградники расположены на каждом шагу, а для зимы характерны приятные +14 градусов. Также, во время новогодних и рождественских праздников в отеле действует специальное предложение, включающее три ночи проживания на двоих в одном из сьютов и бьюти-программу. 30 декабря здесь можно заказать винную дегустацию в гастрономическом баре Rouge, а на следующий день - предновогодний обед в гастрономическом ресторане la Table du Lavoir, после которого целый день спа-программы. Новогодний ужин не забудется точно - он проходит в ресторане Le Grande'Vigne, отмеченном двумя звездами Мишлен.

Новый год на родине Санта-Клауса

Лапландия - родина Санта-Клауса. Где отмечать Новый год, если не здесь? На праздники стоит взять короткую четырехдневную программу, которая включает в себя поездки на собачьих упряжках, экскурсию на оленеводческую ферму, визит в финнскую сауну, экскурсия в парк арктической дикой природы Рануа, наблюдение северного сияния и разумеется, посещение Санта-Клауса в знаменитой деревне Санта-Клауса. В саму праздничную ночь организаторы предлагают отпраздновать Новый год дважды - на шведско-финнской границе.