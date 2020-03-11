Направление - Шарджа: где искать историю, \"восточную\" сказку и впечатления

Всегда теплые и радушные Арабские Эмираты стали для казахстанцев таким же привычным направлением, как Нур-Султан или Алматы. Комфортные перелеты, развитая инфрастуктура и высокий уровень жизни, всегда безупречный сервис, который все тяжелее достать в практически братской Турции или странах Западной Европы, а также ненавязчивая близость исламского мироустройства сделала эту страну практически идеальным выбором для тех, кто жаждет ненадолго сбежать из холодных степных городов. Пока что бенчмарком ОАЭ был элегантный образ Бурдж-Халифы и моллы монструозных масштабов, но сейчас ситуация меняется, и другие эмираты активно вступают в игру за лояльного казахстанского туриста. И в этой игре им определенно стоит дать шанс, в частности, ближайшему соседу распиаренного Дубая - сдержанной Шардже.

Шарджа - один из старейших эмиратов, с солидной историей, наследием и культурой, которые, правда, остаются как будто позади застекленных высоток и бесконечных хайевеев. Эмираты активно застраивают сами себя последние лет -дцать, и большинство, как жителей, так и визитеров, уже не могут представить себе других пейзажей, кроме тех футуристичных городов, нарисованных на открытке. Приезжая в Шарджу в первый раз ты сам кажешься себе мелким, почти ничтожным, рядом с этими масштабными, раскинувшимися над всем городом зданиями, покрывшими все живое. Человека, который вырос в бетонных пятиэтажках, это всегда немного пугает, манит и своеобразно чарует. Но как только выходишь из стеклянных джунглей, есть шанс наткнуться на здание древнего рыбного рынка (впрочем, "древнего" не значит "старого" - он прекрасно отреставрирован и при возможности даст фору любому моллу), где каждый день после обеда устраивают рыбные торги. Поэтому исследовательский интерес здесь легко удовлетворяется.

Если отбросить лирику, Шарджа знает, на какого туриста ей стоит рассчитывать - это идеальное место для людей семейных (в виду того, что здесь нельзя употреблять алкоголь). Такую позицию активно продвигают и тур-агенты, и министерство по туризму. Поэтому большая часть сил здесь бросается на удовлетворение нужд родителей и их маленьких компаньонов. Когда твой главный клиент - ребенок, важно любыми средствами завладеть его вниманием, а в условиях 2020 года и почти повсеместного СДВГ, как у малышей, так и подростков, музей, в общепринятом представлении, справляется плохо. Тогда в ход идут так называемые "искусственные" виды развлечений. И в этом арабские страны без преувеличений сделали весь остальной мир - получив в наследство пустыню и пески, они с нуля отстроили острова, горнолыжные курорты и водозаливы. "Искусственность" в этом случае - скорее очередной плюс в копилку изобретательности шарджинских градостроителей, которые не дают заскучать жителям в отсутствии баров, сколько бы ни было древней архитектуры (ведь сегодня ею не увлекается только ленивый, особенно, если вспомнить страны СНГ) и пешеходоцентричных пространств. Например, одно из главных мероприятий, в которые эмират вкладывает баснословные деньги - это ежегодный фестиваль света, который проводится здесь уже 10 лет. В течение нескольких недель главные государственные и исторические объекты города по вечерам становятся полотном для 3D-маппинг проекций, иллюстрирующих работы современных видео-художников из разных стран мира. 3D-маппинг сегодня применяется повсеместно в городских условиях уже много лет, и с неизменным успехом - яркое изображение, динамичная музыка и короткая продолжительность видео успешно приковывает к себе внимание зевак.

Огромный гольф-клуб для тех, кто хочет отработать пар или просто соскучился по зелени (поля окружены лесами, которые целый год орошаются опресненной водой), искусственный остров Аль-Нур с многообразной флорой и оранжереей редких бабочек, чью жизнедеятельность поддерживают огромные резервуары воды, фантазийная инсталляция "Комната дождя", созданная британской арт-группой Random International и позволяющая прогуляться под проливным дождем, не промокнув до нитки (летом к это комнате выстраиваются очереди, так как температура в Шардже достигает 50 градусов), заповедники с хищными птицами, которые умеют выстраивать целые шоу из охоты за добычей - энтертейнмент такого плана щекочет нервы, радует глаз и забивает память телефона. Именно эти достопримечательности первыми выйдут в TripAdvisor, и их посоветуют в первой туристической брошюре. И их правда стоит посмотреть, хотя бы чтобы быть в курсе.

Но настоящая Шарджа - та, за которой едут те, кто жаждет нового эмоционального и культурного опыта - совсем иная. Именно в отсутствии этого опыта долгое время упрекали Арабские Эмираты - страна выросла буквально из песка за какие-то пару десятков лет и сразу же начала соревноваться с миром в "самости" - самый высокий небоскреб, самые большие фонтаны, самый длинный зип-лайн... И это сработало, сейчас в Эмиратах нельзя наблюдать туристического дефицита. И многие крупные города этой страны продолжают делать ставки на развлечения из разряда парка аттракционов - где все ярко, быстро, громко и сумбурно. От такого кружится голова и разбегаются глаза, но в аутентичности такие места несомненно проигрывают.

Подлинная Шарджа - это первый в том регионе аэропорт, построенный еще в 1932 году. Сегодня в этом здании едва ли поместился бы вертолет, но когда-то это место было центром гражданской и военной авиации. Старинный внутренний двор и миниатюрные ангары соединены - здесь воздушные корабли не только приземлялись, но и здесь же находился центр обучения пилотов. По их комнатам можно прогуляться, а по экспонатам - отследить эволюцию гражданской авиации. Даже если в самолетах вы разбираетесь на уровне "отличаю хвост от крыла", само здание становится идеальной иллюстрацией жизни того периода, где сами стены - это история.

Это отель Al Bait, расположенный в так называемом "Сердце Шарджи", историческом районе города, который усердно застраивали, но теперь восстанавливают. Отель находится на месте дома состоятельной семьи Аль-Мидфа, жившей здесь в 50-е. При реконструкции был восстановлен вид этого жилища по образцу первоначальных чертежей - а это классический восточный дом с уютными внутренними дворами, открытыми верандами и белоснежными стенами из песчаника. И новизна не отталкивает, отнюдь - деликатность реставрационных работ настолько высока, что вспоминаешь о том, что это теперь отель лишь по мелким знакам - вроде вывески "не курить" и таблички с номером сьюта. К отелю примыкает старинный базар, также отреставрированный, но не потерявший шарма и очарования.

А еще, из Шарджи точно надо выезжать. Потратить час времени, чтобы добраться до местности Млейха, где находится научный археологический центр Млейхи. Эта местность известна большим количеством человеческих поселений разной степени древности, над которыми продолжают работать археологи. Если повезет, то экскурсию будет проводить научный сотрудник музея вместо гида - тогда можно рассчитывать, что путешествие затянется, так как археологи буквально влюблены в каждый осколок древних скал, которых тут в избытке, и готовы рассказывать истории о первых людях практически бесконечно. Тем же, кому не так интересны первые скребки и копья, однозначно понравится джип-сафари, ночевка в пустыне под звездным небом и хайкинг-тур.

А как же отдых? Тем, кому хочется новых впечатлений, отднозначно стоит отправиться еще дальше, в городок Кальба на побережье Оманского залива в 80 км от самого города Шарджа. Это почти дикий городок, который только-только начинают отстраивать, поэтому агрессивная индустриализация до него не добралась. Именно там решили воздвигнуть экоотель Kingfisher Lodges, состоящий из бедуинских шатров. Шатры располагаются прямо на побережье, рядом есть небольшая заводь, где можно рыбачить. Здесь лучший вид на закаты и восходы, органический огород, где можно поработать, споты для йоги, а еще - тишина, которой никогда не дождешься в городе. Лучшее время для поездок - зима и начало весны. В этот город добираются в основном местные, но зимой температура кажется им слишком холодной для купания, в то время как для неизбалованных солнцем и водой казахстанцев она будет того самого оптимального градуса, когда теплее, чем на Иссык-куле и прохладнее чем в Турции в сезон. Те, кто отправятся именно в этот период, получат право купаться в океане в одиночестве - ощущение незабываемое.

Часто встречается мнение, что Эмираты - не "их" вариант. Но порой за картинкой с небоскребами и торговыми центрами скрывается альтернативная страна, которой есть что показать и о чем рассказать, главное - суметь отыскать эту историю. И на память увозить не магниты и финики, а, например, кусочек застывшей магмы с археологических раскопок, которой может быть десятки тысяч (а то и сотен) лет.