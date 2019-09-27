Места Сеульские. Где есть, пить и фотографироваться в столице Кореи

Мы уже делали материал об идеальных локациях для фото в столице Южной Кореи. Сеул - классический мегаполис, количества заведений, магазинов, ресторанов и музеев тут хватит на несколько книжных гидов. Поэтому мы решили, что нам понадобится вторая часть о местах, где есть, пить и делать покупки.

Покупки

Хотим отметить, что большинство магазинов и концепт-сторов из этой категории находятся в одном районе Чеонгдам, части знаменитого Каннама. Чеонгдам - богатый район, где живут очень обеспеченные люди, а недвижимость здесь одна из самых дорогих в стране.

Boon the shop

Boon the shop - место не новое, этот мультибрендовый магазин открылся еще в 2000 году, и является "домом" для многих иностранных брендов в Корее. Футуристичный дизайн - дело рук Питера Марино, тут часто проходят различные модные мероприятия, презентации новых линеек различных лейблов, которые представлены тут в широком ассортименте. Balenciaga, Maison Margiela, недавно запустившийся бренд диджея Пегги Гу - Kirin, Bottega Veneta, Miu Miu, Marine Serre, относительно новый, но полюбившийся многим инста-дивам бренд сумок Wandler, Gabriela Hearst. Помимо одежды и аксессуаров можно найти ювелирные изделия, парфюм и предметы из различных коллабораций, например, Rimowa x Bang & Olufsen или Smeg x Dolce & Gabbana.

21 Apgujeong-ro 60 Gil Gangnam-gu

Corso Como 10

Обычно, когда говорят Corso Como 10, подразумевают Милан, но он есть и в Сеуле (а еще в Шанхае и в Нью-Йорке, но об этом как-нибудь потом). Магазин по дизайну ничем не отличается от своего старшего брата в Италии. Здесь есть много Thom Browne, Comme Des Garcons, Walter Van Beirendonck, Jacquemus, Alaïa, Stella McCartney, а помимо множества брендов также продаются винтажные сумки Birkin, парфюмерные линейки Maison Francis Kurkdjian, Frederic Malle и Maison Margiela, косметика Serge Lutens, Omorovicza, посуда Fornasetti, и целый сектор книг и журналов. В концепт-сторе есть свой ресторан и летняя терраса, цены правда по местным меркам кусачие: 11000 вон за американо, 12-14000 вон за листовой чай, 16000 за лимонный тарт, 29000 за острый суп из морепродуктов, а омар на гриле с артишоками обойдется в 26000 вон. Место, кстати, соседствует с Boon the shop.

416 Apgujeong-ro Gangnam-gu Seoul 135-100 Korea

Rare Market

Магазин концептуальных брендов открыт сестрой известного корейского исполнителя G-Dragon - Дами Квон и Джессикой Юнг. Rare Market интерьером напоминает лабораторию (или первый этаж флагмана Dr.Jart в Сеуле) - все в серо-белой гамме и металле. Здесь можно познакомиться с вещами Peter Do, Magliano, Y/PROJECT, брендом Джильды Амбросио и Джорджии Тордини The Attico, обувью Nicholas Kirkwood и Yeezy, ювелирными изделиями Foundrae Fine, Ambush и Tom Wood. Журналы Re-edition, DUST, Mastermind, Purple, Union и Selfservice на полках можно приобрести и унести с собой.

24 Apgujeong-ro 80-gil, Cheongdam-dong, Gangnam-gu

Queenmama Market

Queenmama Market - многоэтажное пространство, где есть свой книжный магазин с отличной подборкой, кофейня с выходом на балкон 4-го этажа и масштабный первый уровень с бесчисленным количеством мелочей. Тут можно приобрести подарки: будь то керамическая ваза, набор палочек для еды, цветы в горшочках, зубные щетки из бамбука, органическая косметическая продукция, блокноты всех форматов, посуда, благовония и даже лейка для сада.

50 Apgujeong-ro 46-gil, Sinsa-dong, Gangnam-gu

Adekuver

Adekuver - место для тех, кто ищет вещи экспериментальных брендов. Особое внимание тут уделяется дизайну, деталям и силуэтам. Название магазина происходит от французского "à découvert", что переводится как "для обнаружения". Магазину в сентябре исполнился год, находится он в нижнем блоке кирпичного здания, неподалеку от парка Тосан, это, кстати, в 10 минутах ходьбы от Queenmama Market. Большинство представленных тут брендов японские, но среди них есть линейка MM6, Ann Demeulemeester, Phoebe English и Toni Maticevski.

631-35 Sinsa-dong, Gangnam-gu

Beaker store

Концепт-сторов Beaker в Сеуле два. Один из них находится в районе Итхэвон, второй, как мы упоминали ранее, в Чеонгдам. Beaker больше про повседневный стиль. От Rick Owens тут только биркенштоки, зато в полном масштабе представлены локальные бренды Kuho и 8seconds. Из западных брендов на полках обосновались Canada Goose и Maison Kitsune, последний в Корее очень любят и если вы дойдете до конца статьи, то обнаружите еще одно доказательство этому. Если вы в поисках lifestyle продуктов, то тут тоже есть на что посмотреть. Ароматизированные свечи, гели для душа, банки-склянки для круп всех сортов, льняные мешочки, эко-сумки, сэты для путешественников... найдется если не все, то многое.

408 Apgujeong-ro, Cheongdam-dong, Gangnam-gu

738-36 Hannam-dong, Yongsan-gu

Gentle Monster

Gentle Monster в Южной Корее бешено популярен. И когда приходишь в их шоурумы, то понимаешь почему. Шоурумы тут не просто показывают продукцию, но своим дизайном интерьера действительно влияют на желание купить каждую представленную модель - каждое пространство представляет из себя произведение искусства. Всего в столице три магазина: в районе Синса, в Хондэ и Букчхон, и если у вас есть время посетить все три, то рекомендуем это сделать. Это как маленькие музеи с невероятными инталляциями. Цены на сами очки варьируются от 250 до 500 долларов, но дизайн стоит всех денег.

Синса: 23, Apgujeong-ro 10-gil, Gangnam-gu

Хондэ: 54, Dongmak-ro 7-gil, Mapo-gu

Букчхон: 92, Gyedong-gil, Jongno-gu

Tamburins

Tamburins идет сразу за Gentle Monster потому что за дизайн пространства обоих брендов отвечают одни и те же люди. И если в одном представлены очки, то тут очень маленькая линейка из кремов для рук и лица, нескольких видов ароматов для дома, и с недавних пор масок для лица. Упаковка в корейских брендах играет огромную роль, и Tamburins в этом никому не уступает. Крем для рук в 5 вариациях продают в белом тюбике на золотой цепочке. Год назад на цепи в похожей упаковке, но в черном оформлении, можно было найти твердый парфюм, сейчас его, к сожалению, не продают. Оформление магазина меняется сезонно, в зависимости от запуска новой линейки, так что приходить сюда можно и просто так, чтобы порадовать глаз.

520-9 Sinsa-dong, Gangnam-gu

29 cm store

29 cm store по большей части онлайн-магазин, но у него есть и локация в городе. В нем представлено куда меньше вещей, однако, ситуацию спасает кофейня-бар с кофе от Anthracite и крафтовое пиво. Приятные мелочи, которые стоит увидеть и купить: кейсы для телефона и беспроводных наушников, разнообразие косметики The Ordinary, рамён в упаковке с необычными иллюстрациями, монетницы и кошельки Fennec, товары для дома от HAY, носки и блокноты, значки и наклейки, многоразовые стаканы и плёнка для камеры.

405 Gangnam-daero, Seocho-dong, Seocho-gu

Common ground

Единственный торговый центр в нашем списке, хотя внешним видом он сильно отличается от классического понимания "торговый центр". Он сделан и грузовых контейнеров. Расположен Common Ground в районе университета Конгук и является его визитной карточкой. Здесь все про молодежь: 26 бутиков молодых дизайнеров, крыша-терраса с великолепным видом на район и множество закусочных на колесах, так что приходите голодными.

200 Achasan-ro, Jayang 4(sa)-dong, Gwangjin-gu

Поесть и выпить кофе

Myeongdong Kyoja

Myeongdong Kyoja - семейный ресторан, который существует с 1966 года. По нашему скромному здесь делат одни из лучших манду (корейские пельмени) в городе. В меню всего 4 блюда, но этого достаточно. Порции большие, вкус незабываемый. Каждый гость должен заказать хотя бы одно блюдо, таковы правила заведения. Ежедневно сюда приходит огромное количество людей, еду приносят быстро, а также действует негласное правило "быстро поел и ушел". Заведение пока без звезды Мишлен, но зато уже находится в гиде.

29 Myeongdong 10-gil, Myeongdong 2(i)-ga, Jung-gu

Lemongrass

Да, это гид по Сеулу, но Lemongrass - ресторан тайской кухни. Работает он только во время ланча (11:30 -15:00) и ужина (17:00-21:30). Главный стол посередине устлан мхом, блюдо могут подать на деревянном слэбе. Из рекомендаций по меню: пад тай, жареный рис с ананасами, а на десерт липкий рис с манго. Цены цивильные, средний чек примерно 15000 вон.

316-22, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-gu

Gnocchi bar

По названию понятно, на чем специализируется заведение. Меню, как и во многих ресторанах и кафе Сеула, небольшое: ньокки с вонголе, сырные под соусом из горгонзолы, трюфельные и тыквенные ньокки, корзинка хлеба с бурратой, можно заказать апероль-спритц и вино разных сортов. В Gnocchi bar периодически проходят дни рождения и мероприятия, а так как стол тут один общий, то лучше заранее забронировать место или прийти пораньше в полуденное время.

41-4 Hannam-daero 20-gil, Hannam-dong, Yongsan-gu

Wine connection

Еще немного средиземноморской кухни - Wine connection находится в многолюдном районе Хондэ, при этом само место очень спокойное и расслабленное. Идеально подходит для больших компаний, цена и качество тут соответствуют друг другу. Рекомендуем испанские креветки в чесноке (гамбас), австралийский ангус и пасту под трюффельным соусом с эринги (белые грибы).

30 Hongik-ro 5-gil, Seogyo-dong, Mapo-gu

Eert

Eert отличается не только своим деревянным интерьером с дзен-садом, но и подачей блюд. Место идеально подходит для первых свиданий, и эта тема подтверждается, когда сюда приходишь: в основном тут парочки или лучшие подруги. Об Eert будет приятно говорить: "О, помнишь то место, где еду подают в многоярусных коробках?". Да, еду тут подают в деревянной трехуровневой коробке. В зависимости от сезона наполнение меняется: январь-апрель радовал десертами из клубники, летом были только блюда с персиком. Есть также сэт из омлета, риса, грецких орехов в меду, жареной курицы, японским сэндвичем с яйцом и персиковым сорбетом.

19-17 Seoulsup 2(i)-gil, Seongsu 1(il)-ga 2(i)-dong, Seongdong-gu

Maison Kitsune

Maison Kiitsune, как мы говорили ранее, очень популярный бренд в Корее. Как и в Париже, при флагманском магазине есть кафе. Сюда часто приходят не просто выпить латте, но и поработать. Находится кафе на знаменитой улице Гаросу, сворачивая с нее в бамбуковый коридор, можно обнаружить летнюю террасу. К напиткам можно взять французский кекс мадлен или печенье в виде лисы. Если нет желания пить кофе сейчас, то можно купить и кружку, и зёрна, и сварить его на дому в другой день.

23, 13 Gil, Dosandaero, Gang-nam gu

Sikmulgwan ph (식물관PH) (свое)

Это и галерея, и ботанический сад, и кофейня. Об это месте знают даже не все местные. Открылось оно в апреле этого года и выглядит как огромная теплица (популярность "зеленых" кафе в Сеуле растет как на дрожжах). Sikmulgwan переводится как "ботанический". Как зайдете, подходите к стойке, там надо будет заплатить 10000 вон, в эту стоимость входит осмотр галереи и напиток на выбор. Не забудьте заглянуть на балкон на первом этаже и в стеклянный зал, в котором живут различные растения, у каждого есть табличка с названием и общей информацией о виде.

590-1 Suseo-dong, Gangnam-gu