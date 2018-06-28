Instagram для вдохновения: Любовь и кемпинг

Что может быть романтичнее совместного кругосветного путешествия на старом фургончике? Рассказываем о пяти семейных парах, которые путешествуют по всему миру, занимаются кемпингом, хитчхайкингом и живут в cтиле vanlife. Независимые от времени и расписания самолетов, они добираются до каждой страны самостоятельно, в том числе и до Казахстана.

A post shared by Timezone Junkies (@timezonejunkies) on May 5, 2018 at 11:56am PDT

Timezone Junkies

В 2016 году Timezone Junkies перебрались из Великобритании в Таиланд и посвятили шесть месяцев хитчхайкингу и волонтерству. Закончив отпуск, ребята отправились автостопом в кругосветное путешествие из Таиланда в Испанию. По пути они посетили Казахстан. Их маршрут растянулся на 23 000 километров, пара завершила путешествие в 2017 году. С подробностями их тура можно ознакомиться на YouTube канале. 2018 год пара посвятила путешествию из Турции в Кыргызстан.

Passport Diary

Мы уже рассказывали историю Пауля и Кристины, когда они впервые посетили Казахстан. Несколько лет назад пара родом из Германии отправилась путешествовать по миру на 30-летнем грузовичке по имени "Эмма". Сегодня он больше напоминает уютный дачный домик. У Пауля и Кристины за плечами огромный опыт в бюджетных путешествиях, поэтому, если вы решитесь оставить все, обустроить свой грузовичок и отправиться покорять мир, сначала обязательно прочитайте эту книгу. Ее написал Пауль, посвятив экономии денег и модификации своего кемпера (жилого автовагончика).

A post shared by MR PINK goes Asia (@herrlehmannsweltreise) on Feb 23, 2018 at 2:18am PST

Herr Lehmanns Weltreise

Кэтрин и Мартин путешествовали с Паулем и Кристиной по Казахстану. Они посетили нашу страну уже во второй раз этой весной. Кэтрин, Мартин и их фургончик Herr Lehmanns (назван в честь одноименного немецкого романа) побывали на трех континентах в течение двух лет и сняли об этом документальный фильм под названием "Кругосветное путешествие г-на Лемана: на четырех колесах по всему миру". Супружеская пара планирует осенью этого года выпустить уже второй фильм. Сейчас Кэтрин и Мартин модифицировали "Г-на Лемана" и теперь он зовется "Мистер Пинк". Вместе они продолжают свой путь и сейчас находятся в Грузии.

A post shared by Alex Platov (@whereisplatov) on Apr 22, 2018 at 2:41pm PDT

Where Is Platov

"Где Платов?" (и его семья) – так называется блог и Instagram страничка путешественника Алексея Платова. Он посетил со своей семьей и друзьями уже более 40 стран. Алекс раньше путешествовал на велосипеде и мотоцикле. Теперь, вместе со своей супругой Яной и сыном Артемием, он ездит по миру на Toyota Land Cruiser. Артемию только 2,5 года, а он уже побывал с родителями в 26 странах, включая Казахстан. Сам Алексей не только путешествует, но и организовывает кемпинг для любителей активного отдыха. С подробной информацией можно ознакомиться здесь.

A post shared by Cynthia & Niko (@journalofnomads) on Jun 23, 2018 at 5:51am PDT

Journal Of Nomads

"Журнал Номадов" ведут Синтия и Нико, они занимаются хитчхайкингом и находятся в пути уже семь лет. Нико родом из Канады, он отправился автостопом в свое первое путешествие на Аляску в 17 лет. За два с половиной года пара прошла более 12 000 км, побывала в Казахстане и еще 13 странах мира. Теперь они ведут блог и сотрудничают с "The Guardian". Философия путешествия Синтии и Нико: "Даже если ты прибыл куда-то не в лучшем расположении духа, старайся покидать это место счастливым".