Куда поехать на отдых в марте?

В марте этого года казахстанцев ждут 9 праздничных дней: из них четыре дня на 8 марта и пять дней на Наурыз. Если спланировать все заранее, то можно взять дополнительно еще несколько дней отдыха и отправиться в полноценный отпуск за пределы страны. Итак, куда поехать в марте, кроме очевидных ОАЭ и Таиланда? Предлагаем пять интересных направлений для отпуска – от гастротура в Копенгагене до полного детокса в Керале.

Каппадокия, Турция

Регион в Центральной Турции пользуется невероятным успехом у тех, кто любит за короткий срок получить максимум впечатлений. Приезжают в Каппадокию обычно на 3–4 дня. Этого времени достаточно, чтобы познакомиться с местом, обойти знаковые долины древней местности и на рассвете взлететь в небо на воздушном шаре. Воздухоплавание, к слову, одна из основных причин паломничества туристов в Каппадокию. Каждое утро, на рассвете, в небо одновременно взлетают около 100 воздушных шаров и величественно парят в воздухе на протяжении полутора часов.

Кроме полетов на воздушном шаре туристов Каппадокия привлекает своей "архитектурой", которую создавали на протяжении нескольких тысяч лет вулканы, подземные города (например, Деринкую и Каймаклы), созданные в 1 тыс. до н. э., пещерные монастыри и сказочные долины: Долина голубятен, Долина любви, Долина монахов, Пашабаг, Красная и розовые долины, каньон Ихлара и другие. Для полного погружения и знакомства с Каппадокией заселяться лучше в отели, вырубленные в настоящих скалах.

Керала, Индия

Керала – самое известное в мире место, куда люди съезжаются за красотой тела и гармонией души, родина аюрведических программ. В среднем за 21–28 дней под чутким руководством специалистов здесь можно преобразиться как внешне, так и внутренне. Достигается это с помощью строгого детокса, йоги, массажа и медитации. Самой популярной аюрведической программой на Керале считается терапия Панчакарма, которая включает в себя курс специальных процедур, а также массажа лица, тела, головы и ног. Детокс или лечебное голодание все остальные процедуры по "улучшайзингу" назначаются строго индивидуально. Одни клиники, например, допускают употребление фруктов и морепродуктов, другие – только специальные отвары трав, воду и масло. Лечебное голодание может длиться весь курс – от 14 до 28 дней.

Байкал

Путешествие на озеро Байкал (самое глубокое на Земле) – еще один варинт медитативного отдыха. Озеро окружают уникальные природные объекты на любой вкус: скальные образования, "альпийские" луга, степи и долины. На Байкал чаще всего туристы отправляются летом, игнорируя из-за сильных сибирских морозов зиму и начало весны. И зря. Сами сибиряки считают этот период лучшим на Байкале. Приблизительно с 15 февраля на Байкале начинается ледовый сезон (длится он до начала апреля). В это время озеро покрыто очень плотным и совершенно прозрачным льдом. По нему без страха можно совершать пешие прогулки, кататься на коньках, снегоходах, беговых лыжах, собачьих упряжках, передвигаться на джипах и даже заняться подледным дайвингом.

Копенгаген

Лет 8 назад, когда легендарный ресторан Noma шеф-повара Рене Редзепи в Копенгагене был впервые признан лучшим рестораном мира, стало модно летать на ужин не в Лондон или Париж, а в столицу Дании. А после присвоения ресторану двух звезд Michelin его рейтинг вырос настолько, что бронировать столик нужно было за несколько месяцев. Год назад Редзепи закрыл свое детище, место ставшее главным двигателем современной скандинавской и нордической кухни. Как оказалось, Редзепи не планировал с Noma прощаться навсегда – спустя год шеф-повар открывает новый Noma. В новом здании с новым меню, конечно, с бронью за несколько недель, а то и месяцев. Треска, мидии, моллюски, креветки, дикие устрицы, муравьи, лишайник, мох и даже рыбьи глаза – есть вероятность, что в будущем нас ждет еще одна революция в мировой гастрономии.

Но Копенгаген не ограничивается Noma. Сегодня Дания лидирует в списке путешествующих гурманов и гастроэнтузиастов, именно здесь, по мнению многих критиков, создается гастрономическая мода. Собираясь в Копенгаген, возьмите чемодан побольше – перед одеждой от местных дизайнеров так же невозможно устоять, как от смерребреда со свежей рыбой.

Танзания

Всех, кто отправляется в экзотическое путешествие в Танзанию, гарантированно ждет знакомство с "большой пятеркой" млекопитающих. Входят в нее слоны, носороги, леопарды, буйволы и львы. Организовывать поездку лучше всего не самостоятельно, а через турагентства. Самые известные сафари по Танзании – это посещение парков Аруша, Тарангире, озеро Маньяра, где можно увидеть несколько тысяч фламинго, Серенгети. Обычно на сафари по Танзании выделяют несколько дней, а оттуда отправляются для более размеренного отдыха на остров Занзибар или посвящают время восхождению на Килиманджаро.