Самые красивые локации для фото в Сеуле

Социальные сети – неотъемлемая часть нашей жизни. Если ты не сфотографировал и не выставил что-то в Instagram, значит, тебя там не было, ты там не ел. За красивыми снимками из путешествий охотятся все. В этом смысле Сеул – идеальный город. Минималистичные кафе, места, связанные с историей корейской культуры, магазин косметики с концепцией лаборатории будущего, архитектурное произведение искусства от Захи Хадид, бутик с бассейном на верхнем этаже – в нашей подборке самые фотогеничные и instagrammable-локации Сеула. Записывайте адреса.

CETU

12 Chungmu-ro 9-gil, Euljiro-dong, Jung-gu, Seoul

Население Сеула – 10 миллионов человек, Starbucks в городе больше, чем мест, где можно поесть кимчи. При этом количество кофеен постоянно растет. Последний тренд – минимал-кафе. Заведения с белыми стенами, большим количеством света и идеальными десертами с клубникой. В кафе CETU десерты приносят на палитре, где художественным шпателем можно намазать джем на теплые тосты. CETU расположен в районе, где кругом находятся строительные магазины. Чтобы зайти туда, нужно подняться на пятый этаж, поэтому не пугайтесь, если не найдете красивой вывески.

Avec El

41-1 Huam-dong, Yongsan-gu, Seoul

В таких кафе много фотографируют, звуки затвора камеры телефона не смолкают. Здесь никто не посмотрит косо, если ты решил сфотографировать свой завтрак с разных ракурсов 77 раз. Наличие листа ожидания, куда нужно вписывать свое имя и количество человек, посещающих вместе с тобой заведение, – частая история. Ожидание может продлиться до часу, как в ситуации с Avec El. Пока гости ждут своей очереди, заботливые владельцы кафе дают им горячую воду с лимоном, чтобы никто не замерз на улице.

Innisfree Green Cafe

64-2 Myeongdong 1(il)-ga, Jung-gu, Seoul

Немного отличающееся по концепту, но не по внешнему виду, Green Cafe находится на втором этаже магазина косметики Innisfree в районе Мендон. Особенно фотогенично тут выглядят тосты с фруктами и ягодами, также рекомендуем приобрести один из соков в милейшей упаковке. Средний чек во всех трех заведениях – 10 000 вон (приблизительно 10 долларов).

Замок Кенбоккун

161 Sajik-ro, Sejongno, Jongno-gu, Seoul

Эта локация есть во всех гидах Сеула. Дворцовый комплекс, построенный в период правления династии Чосон, пережил реконструкцию в XIX веке после набега японцев в 1592 году. Место целиком и полностью дышит историей. Перед входом можно увидеть инсценировку смены караула. Пройтись по старинным дорожкам среди зданий с темно-зелеными козырьками и цветными росписями и посетить тронный зал можно ежедневно до 18:00, билетный киоск закрывается в 17:00, цена вопроса – 3000 вон (3 доллара). Если вы одеты в ханбок, национальный корейский костюм, то вход и вовсе будет бесплатным.

Dr.Jart + Filter Space

46 Dosan-daero 11-gil, Sinsa-dong, Gangnam-gu, Seoul

Что может быть особенного в магазине косметики в Южной Корее, если они здесь на каждом шагу? Много всего. Например, флагманский магазин Dr.Jart+ больше напоминает космическую лабораторию. Его интерьер периодически меняется, но каждый раз все это выглядит очень впечатляюще и экстра-instagrammable. Три этажа оформлены в минималистичном стиле с деталями в виде стеклянных колб, где пузырятся непонятные жидкости, от пола идет пар, на стенах установлены LED-экраны с рекламой продуктов бренда, а на входе – автоматы, куда нужно вбить информацию о своей коже и трех главных проблемах с ней, если они есть, например, покраснения, сухость или повышенная жирность. Затем нужно выбрать, в каком настроении и состоянии вы находитесь в данный промежуток времени: скучно ли вам, хотите ли вы больше путешествовать, испытываете ли вы недостаток сна и т. д. На основе ответов машина выдает рецепт-рекомендацию, какой продукт вам лучше всего приобрести. На втором этаже бутика можно ознакомиться со всеми линейками продукции Dr.Jart+, этажом выше, в пространстве больше напоминающем больничную палату, но с приятной музыкой и идеально белыми круглыми столиками, в разные сезоны подают различные напитки. Зимой это были чаи, сейчас – витаминные коктейли. Экспириенс незабываемый.

Leeum

60-16 Itaewon-ro 55-gil, Hannam-dong, Yongsan-gu, Seoul

Leeum – музей современного мирового и корейского искусства, владеет которым компания Samsung. Расположен он на склоне, поэтому рекомендуем надеть удобную обувь – угол наклона улицы примерно такой же, как у проспекта Назарбаева в Алматы. Для любителей истории здесь есть специальный блок с вазами XII–XV веков, коллекция статуэток Будды и роскошные полотна XVIII века. В блоке современного искусства можно увидеть работы Такаси Мураками, видеоарт Нам Джун Пайка, фотографии Хироси Сугимото и Синди Шерман, скульптуры Луиз Буржуа. Снимать здесь запрещено, что не мешает отчаянным посетителям изворачиваться, чтобы сфотографировать легендарную картину "Черное и Оранжевое на Красном" Марка Ротко.

Stylenanda Pool Cafe & Stylenanda Hotel

23, Wausan-ro 29da-gil, Mapo-gu, Seoul

66-2-ga, Chungmuro 2(i)-ga, Jung-gu, Seoul

И шопинг, и услада для глаз. Конечно, при условии, если у вас нет аллергии на розовый цвет. Stylenanda – корейский бренд одежды. Стильные и трендовые вещи, дизайн которых зачастую скопирован с Céline, Balenciaga, Raf Simons и других крупных и хайповых марок, пользуются огромной популярностью, как и косметика 3CE, чей корнер есть во всех точках Stylenanda. Pool Cafe находится в студенческом районе Хондэ, названном в честь университета Хоник, а Stylenanda Hotel – в известном районе Мендоне. Что вас ждет? В одном из них на последнем этаже можно обнаружить бассейн, а при нем и замечательный бар, оформленный в розово-золотых тонах, как лондонский Sketch, в другом все вокруг будет напоминать отель – стенд с ключами от комнат, прачечная, огромная кровать, висящая под потолком у входа, ванна, наполненная лепестками пионов.

Dongdaemun Design Plaza

281 Eulji-ro, Euljiro 7(chil)-ga, Jung-gu, Seoul

DDP – сокращение от Dongdaemun Design Plaza (другая интерпретация – Dream, Design, Play). Архитектурный шедевр Захи Хадид. Комплекс, открыли который в 2014 году, напоминает инопланетный корабль. От притягательной, аморфной, но логичной красоты невозможно отвести глаз. DDP использует как помещение для выставок, концертов, презентаций, показов Сеульской недели моды.