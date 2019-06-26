Гид по Киеву: достопримечательности, рестораны и «свои» места

Киев – прекрасное летнее направление, которое ещё почему-то недооценено нашими соотечественниками. Да, там, к сожалению, нет моря (хотя до Одессы – всего несколько часов на поезде), но сегодня город представляет собой то место, в котором обязательно стоит провести пару дней. Наш редактор Катя Милославская съездила в столицу Украины и нашла самые крутые места, ради которых действительно сторт брать билет.

Андреевский спуск и музей Булгакова

Второе после Хрещатика "место притяжения" для туристов. Небольшой холм, застроенный разноцветными старинными домиками, с Андреевской церковью на вершине – одно из лучших направлений для неспешной прогулки (вниз или вверх – решать вам, но стоит предупредить, что подъем достаточно крутой). Там есть театры, уютные маленькие галереи, но главная достопримечательность – музей Михаила Булгакова. Великий писатель жил в этом доме в юности, в нём сохранилось много личных вещей. На выходе не забудьте потереть ботинок статуи Михаила Афанасьевича – говорят, он приносит счастье.

Адрес музея: Андреевский спуск, 13А

"Канапа"

После похода в музей прямиком направляйтесь в "Канапу" – лучший ресторан современной украинской кухни (по нашему скромному мнению). Цены там чуть выше средних, но это того стоит. Там есть традиционные окрошка, борщ, вареники и сало, но звездой меню является паштет из цесарки и фазана с кардамоном, ванилью и корицей. Если понравится, паштет можно будет увезти с собой в качестве сувенира, его запакуют для перевозки.

Адрес: Андреевский спуск, 19

Vagabond

Уютная маленькая кофейня, с невероятно фотогеничной "леткой". По факту, там нет ничего такого, за что бы цеплялся взгляд. Просто симпатичное место с ароматным кофе, свежими десертами и вкусной выпечкой. Если вы хотите спокойно поработать или сделать красивое фото на фоне голубой стены – вам сюда. Находится в пешей доступности от подножия Андреевского спуска.

Адрес: ул. Григория Сковороды, 7

Киевская перепичка

Гастрономическое чудовище и самый популярный и старинный стритфуд Киева. На пересечении двух самых проходимых улиц города – Хрещатика и Богдана Хмельницкого – находится маленький ларёк, существующий ещё с советских времён. В нём продают только одно блюдо – жареную сосиску в тесте. К ней ещё можно взять чай, кофе или газировку. На вкус – как обычная сосиска в тесте из столовой вашего детства, но за ней выстраиваются очереди и зимой и летом. Не пробовал – считай, не был в Киеве.

Адрес: ул. Богдана Хмельницкого, 3

Библиотека имени В. И. Вернадского

Один из лучших памятников модернистской архитектуры находится далеко от центральных районов города, поэтому готовьтесь к долгой поездке на общественном транспорте. Но это того стоит. В вестибюле вы увидите монументальное панно "Боли земли", выполненное в технике энкаустики (когда к краскам примешивается воск, что дает им яркость). Ещё один важный объект – пандус между первым и вторым этажами, украшенный бюстами 11-ти знаменитых ученых и деятелей. Библиотека входит в список 20-ти самых крупных библиотек мира, и не зря – книгофонд занимает целых 23 этажа (а вот туда вас уже не пустят). Попасть в само здание библиотеки – тоже не просто. Не забудьте документ, удостоверяющий личность (фото на телефоне не подойдет). Вам будет надо взять читательский билет и заплатить 60 гривен.

Адрес: пр. Голосиивский, 3

Naprosecco

После путешествий по отдалённым уголкам города возвращайтесь в центр. Лучше – вечером, и сразу – в бар Naprosecco. В этом чудесном месте с самообслуживанием вы можете купить каждую позицию меньше чем за 1 евро. Меню небольшое: просекко, вино (белое-красное), мидии, устрицы, лангустины и креветки. Киевляне любят покупать бокал, порцию мидий и садиться прямо на ступеньках заведения. Хозяева заблаговременно оснастили их удобными деревянными скамеечками. Идеальное пре-пати место.

Адрес: ул. Сагайдачного, 41

Речной вокзал

Буквально в этом году речной возкал, долгое время пустовавший, отреставрировали и сделали местом досуга. Теперь внутреннее здание служит как галерея, где работы современных художников выставленны с обновленными и отреставрироваными советскими панно. Сама набережная на лето превращается в отличный фудкорт, где можно попробовать предложения от разных ресторанов, выпить сидра или вина.

Адрес: Поштова площа, 3

Honey

Кафе-кондитерская, куда нужно обязательно прийти на завтрак. Меню очень классическое - авокадо, тосты, круассаны, шакшука, каши. Но какая подача! Это тот самый случай, когда еду не хочется есть из-за ее привлекательности. Даже обычный тост с лососем и авокадо приобретает другой вкус из-за многочисленных добавок и соусов, а порция порадует всех. Цены выше средних, но оно того стоит.

Адрес: ул. Ярославов вал, 20

Pink Freud

Прославленное барное место, куда уже много лет совершают паломничество ценители коктейлей со всех стран СНГ и не только. Самое классное - это коктейльная карта, которая не даст запутаться даже тому человеку, который вообще не разбирается в алкоголе.

Адрес: ул. Нижний вал, 19

"Ярослава"

Тем, кто хочет настоящей аутентики, стоит отправляться в "Ярославну" - это старинное кафе, которое существует еще с середины прошлого века. Интерьер там не менялся примерно с тех же пор, поэтому не ждите хорошего фотоспота. По самой приятной цене в городе там подают окрошку, котлету по-киевски, борщ, киевский торт и другие прелести настоящей украинской кухни. Но главное в "Ярославне" - это пирожки. Их там более сорока видов, и для них есть отдельная касса. Горожане чаще берут их takeaway.

Адрес: ул. Ярославов вал, 13

Gram

Бар для меломанов, с отличной аудиосистемой. Место создал основатель легендарного киевского клуба "Хлеб", и сам временами там диджеит. Играть можно только с пластинок, а на стенах висят редкие экземпляры из его коллекции. Пластинки, к слову, можно приобрести там же - небольшой магазин находится в самом баре.

Адрес: ул. Сычовых Стрельцов, 21

Noodle vs. Marketing

В Киев надо ехать не толлько за традиционно украинской кухней. Например, шеф Женя Михайленко вывел рецепт лучшего в городе рамена, хотя сам ни разу не был в Азии. Место находится в подвальном дворе, на нем нет вывески - лишь дверь в наклейках. Сюда добираются лишь самые стойкие. Заведение почти крошечное, принимают только наличные, в меню две основы - лапша, которую крутят сами, и рис. Совет: выбирайте половину порции, если не уверены в своих силах. Стандартная порция подается в чаше, по размеру напоминающей тазик.

Адрес: пер. Хрестовый, 8/9

Житний рынок

Еще один памятник модернистской архитектуры, который обязательно стоит посетить. Находится он недалеко от Андреевского спуска, поэтому после прогулок отправляйтесь сюда. В XV веке Житний рынок был основным торговым центром города. Ради головокружительных кадров необходимо забраться наверх, на третий этаж. Лучше приходить под вечер, на закате. Тогда основные лавки уже закрываются, и есть возможность получить полупустое здание в свое пользование.

Адрес: ул. Верхний вал, 16