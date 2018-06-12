Каково это – провести лето на Аляске

Что из себя представляет летний отпуск? Море, пляж, солнце? Казахстанец Бекжан Сейсенов отказался от всего этого и провел свое лето на юге Аляски, в маленьком городке Валдиз, расположенном в пяти часах езды от крупнейшего населенного пункта штата – Анкориджа. Город окружен Чугачским горным хребтом – c севера и проливом Принца Вильгельма – с юга. В пешей доступности – пышные леса и ледники. Из-за удаленности здесь проживают всего 4000 человек. Здесь Бекжан провел три летних месяца, сменил несколько мест работы и даже поучаствовал в драке с техасскими ковбоями.

"Я всегда любил истории Хемингуэя, Хейердала и Лондона. Благодаря им я мог оказаться на шхуне в Северном Ледовитом Океане или взобраться на Килиманджаро. Именно они дарили новые ощущения и вызовы. И я, готовый ко всему новому, при первой же возможности отправился на Аляску. Летом. Этот вариант был для меня комфортным, да и холод я люблю больше, чем жару. Со стороны могло показаться, что я не испытывал сильных эмоций от своего путешествия, но внутри все дрожало – от полета на маленьком самолете до наблюдения за китами, выплывающими из океана. До этого я их видел разве что по каналу Discovery.

В Валдиз летают самолеты, но это – маленькие винтовые аппараты, в которых помещаются буквально 20 человек. Лететь из Анкориджа всего 45 минут, билет стоит около $200. Но из-за частой непогоды рейсы постоянно отменяют, и вероятность улететь часто составляет 50 на 50. Помимо самолета есть еще как минимум три способа добраться до (или выбраться из) города. От местного причала ходят корабли, билет стоит порядка $100. Загвоздка в том, что идут они только до городка Уитьер (оттуда придется еще брать билет на поезд). Еще есть шаттлы и междугородние автобусы. О них все говорят, но за три месяца я почему-то так ни одного и не встретил. И самый интересный вариант – найти попутку. В Facebook даже существует специальная группа, где люди ищут попутку, так как из Валдиза идет всего одна дорога – Ричардсон Хайуэй.

Многие иностранцы едут на Аляску по специальным программам и смешивают отдых с работой. Я – не исключение. Я работал хаускипером в старейшем отеле Валдиза – Totem Inn. Моя вторая работа – помощник в ликеро-водочном магазине, единственном во всем городе. Здесь я преимущественно носил и расставлял ящики с алкоголем. Но самый интересный опыт – работа "вышибалой" в местном баре (также единственном в городе). В обычное время американцы чтят закон и лишний раз не дебоширят, но как-то в городе на протяжении трех дней проходило родео. В Валдиз приехали настоящие ковбои из Юты и Техаса. По традиции они зашли в бар и, конечно, "зацепились" с местными. Началась массовая потасовка. Ну а мне пришлось разнимать и ввязываться в драку.

В Валдизе постоянные осадки, повышенная влажность и сильный ветер. Днем температура воздуха около девяти градусов, а ночь и вовсе не наступает. Время с шести-семи часов вечера и до утра – рассвет (белые ночи). Продолжается это до середины июня, а в период с октября по апрель можно наблюдать северное сияние. Благодаря естественным красотам, богатой природе и относительной близости к цивилизации, в Валдизе наблюдается постоянный наплыв туристов. Правда, встретить их – большая удача. Здесь они либо занимаются хайкингом высоко в горах, либо плавают на кораблях. А местные – постоянно на работе. Из-за этого складывается впечатление, что находишься в городе-призраке.

A post shared by Bekzhan Seisenov (@becolatesla) on Sep 19, 2017 at 10:14pm PDT

Изоляция и уединение – это, конечно, романтично. Но только на первый взгляд: рано или поздно возникает целый ряд проблем. В конце путешествия мне нужно было вернуться в Анкоридж, а в Валдизе, как обычно, была нелетная погода. Пришлось импровизировать. Со своим знакомым мы нашли попутку за $100. Поездка составила чуть больше пяти часов, и где-то спустя полтора часа езды по горным виражам и серпантинам, сквозь дикие леса, ледники и даже реки, мы попали в город, или, скорее, деревню Гленналлен. Здесь население еще меньше – всего 500 человек. Зашли в магазин за кофе, чипсами и таблетками. Между кассой и выходом висит карта с иголками-флажками. Каждая иголка – очередной турист. Из Европы, России, Азии, Африки. Не было флажков только из Казахстана. А это значит, что мы стали первыми казахстанцами в этой американской глуши".