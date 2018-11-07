Отдых для искушенных путешественников в независимых отелях по всему миру

С потребностями путешественников сегодня не так просто и легко разобраться. Ожидания могут быть разные, но концепция многих современных компаний заключается в том, чтобы отель стал любимым местом, в котором не просто часто останавливаешься по привычке, а таким, где проводишь отдых с удовольствием. И получаешь совершенно уникальный опыт. По такому принципу на протяжении уже 90 лет работает крупнейшая в мире ассоциация гостиничного бизнеса The Leading Hotels of the World, в портфолио которой более 400 независимых отелей в 80 странах мира.

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Гордится ассоциация каждым своим отелем, но особое место занимают отели с историей, которые по сей день пользуются невероятной популярностью. Это не только бывшие замки, монастыри, дворцы и отели в национальных парках, но и те, что каждый из нас мог наблюдать, например, в кино. Это и легендарный парижский Le Bristol, в котором проходили съемки "Полночь в Париже" Вуди Аллена, и лондонский The Ritz известный по фильму "Ноттинг Хилл" с Джулией Робертс и Хью Грантом. Туристы едут в La Mamounia (Марракеш), шедевр ар-деко, где в 30-х годах снимали фильм "Человек, который слишком много знал" с Марлен Дитрих. Среди знаковых и кинематографичных отелей в коллекции Leading Hotels так же Bellagio Towers (Лас-Вегас) из фильма "11 друзей Оушена", Hotel Casa Fuster (Барселона), где проходили съемки "Вики Кристина Барселона" и The Dolder Grand Hotel (Цюрих), который знаком многим по картине "Девушка с татуировкой дракона".

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Кроме исторических отелей и роскошных курортов в Греции, Доминикане, Мальдивах и т.д. Leading Hotels представляет концепцию "отель-дом". Это небольшие отели до 50 номеровв Риме, Париже и других европейских городах, на которых нет вывески, нет стойки регистрации (процесс check-in проходит непосредственно в номере), но дворецкий, открывая дверь отеля, знает вас по имени. Среди них – J.K.Place в Риме, La Reserve в Париже, Palazzo Venart в Венеции. Такие маленькие "отели-дома" пользуются сегодня большим спросом, потому что даже путешествуя люди хотят себя ощущать в гостинице, как дома. А иногда и лучше, чем дома, но с соответствующей обстановкой и атмосферой. Бесплатный мини-бар прилагается.

Забронировать проживание в любом из 400 отелей можно по телефону (представительство LHW есть в Москве). И не только номер, но столик в ресторане, спа-процедуру, букетов цветов для гостей и даже готовы помочь с организацией любого мероприятия – дня рождения, свадьбы и пр. Консьерж-сервис бесплатный, а отменить бронирование проживания можно за 24 часа без штрафных санкций.

У Leading Hotels есть собственная программа лояльности Leaders Club. Она позволяет получать баллы за каждое бронирование, а потом тратить их на проживание в любом отеле ассоциации в 80 странах мира. Ежегодный членский взнос составляет 175 долларов, он позволяет получать привилегии во время проживания в любом отеле – например, в зависимости от уровня членства, у гостей есть возможность от одного до пяти раз в течение года повысить категорию номера до заезда в отель.