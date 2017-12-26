Настоящая Индия в 30 кадрах

Все, что вы слышали или читали об Индии, – правда. Говорят, Индия сама решает, понравиться ей путешественнику или нет, она сама задает формат отношений с ним, и если они друг другу не подходят, она сделает все, чтобы он больше не вернулся. Отсюда – такие разнообразные впечатления от Индии. Обжигающий воздух с примесью ароматов специй и благовоний для одних мучителен, другие называют его воздухом свободы. Одни туристы видят только горы мусора, антисанитарию и трущобы, другие – красоту ашрамов и сотни храмов на каждом шагу. Кто-то возвращается из Индии, запомнив лишь шум автомобилей, изнуряющую жару и крики торговцев, а кто-то – счастливые улыбки местных жителей и беспечный образ жизни.

Индия – другое измерение, страна нищих и неприлично богатых людей, которые живут среди огромного пантеона богов. Покой в эпицентре хаоса или невыносимая тяжесть бытия? Индию невозможно пересказать. У каждого она своя и настоящая. В этом убедилась фотограф Buro 24/7 Kazakhstan Марина Карпыкова, которая отправилась в путешествие по трем городам Индии – Дели, Агре и Джайпуру. И вернулась оттуда с собственными впечатлениями. Какие они? Ищите ответ в 30 потрясающих кадрах. Увидеть всю красоту и колорит Индии можно с помощью авиакомпании Air Astana, самолеты который летают из Алматы в Дели ежедневно и три раза в неделю из Астаны.