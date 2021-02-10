Иду, куда глаза глядят: что такое дрейф

Дрейф (от французского “dérive” - “отклонение”) - психогеографический подход к интуитивному исследованию города. Термин был выдвинут в 1956 году французским революционером и философом Ги Дебором. Во время дрейфа маршрут путешествия строится спонтанно, основываясь на эстетических предпочтениях исследователей. Дрейф был придуман ситуационистами в качестве критики городской географии урбанистов. Урбанисты выстраивают город по принципу "театральных декораций", заранее продумывая, где проложить тропинку (чтобы прохожие не затоптали траву), и по какому маршруту мы будем ходить в магазин. Даже если нам кажется, что мы и сами не имеем представления о том, куда бредем - это иллюзия. Дрейферы стараются не следовать предложенному маршруту.

Свое начало дрейф берет из фланирования - бесцельных прогулок по улицам в попытках слиться с толпой. “Толпа - его стихия, так же как воздух - стихия птиц, а вода - стихия рыб. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой”, - писал о фланёрах французский поэт и критик Бодлер. Фланирование чаще порицалось обществом, как развлечение бездельников. Дрейф же, в отличие от фланирования, ставит перед собой конечную цель - провести психологическое или урбанистическое исследование.

Сначала дрейф был скорее политическим концептом - протестом против установок капитализма. Вне зависимости от того, живем мы в мегаполисах или в маленьких городах, чаще всего мы существуем в рамках ограниченного пространства. Все необходимое находится на расстоянии вытянутой руки: магазины, салоны красоты, скверы для прогулок. Исследовать город не приходится. Суть дрейфа - посмотреть на окружающее нас пространство под другим углом. Дрейф предполагает довериться случаю. Но случайности в дрейфе нельзя назвать случайностями: бессознательно человек принимает решения основываясь на своем предыдущем опыте, на настроении, на инстинктах безопасности. На этот счет Маркс писал: «Люди не могут увидеть вокруг себя ничего из того, что не является их собственными представлениями; все говорит им о них самих. Их собственный пейзаж — единственное, что живет».

Как “дрейфить”?

Обычно дрейф длится от одного дня, и включает в себя два перерыва на сон. Увеличить длительность при желании можно, но если вы современный человек, то и одного свободного дня может не найтись, что уж говорить о нескольких? Погодные условия могут внести свои коррективы в планы - дрейф не игра на выживание, пренебрегать основными элементами комфорта не стоит. Дрейф может иметь разные конечные цели - эмоционально дезориентировать человека или расширить его представления о родном городе. Участники заранее оговаривают отправную точку и правила игры - например, поворачивать направо всякий раз когда видишь красную машину, и дальше действуют “по ходу дела”. Один из вариантов - игра в “возможную встречу”. Два незнакомых друг с другом человека согласовывают место и время встречи. Встреча не обязательна для обоих - любой может решить не прийти в последний момент. Пришедший оказывается в обстоятельствах, где он вынужден знакомиться с людьми, чтобы найти человека, с которым встреча была заведомо оговорена. Даже если запланированная встреча не случится, прохожие могут сменить вектор направления. Осуществляя свое путешествие, участники дрейфа могут забрести на запрещенные объекты, попасть в заброшенные здания. Поэтому дрейф требует определенной подготовки.