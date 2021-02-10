Иду, куда глаза глядят: что такое дрейф
Дрейф (от французского “dérive” - “отклонение”) - психогеографический подход к интуитивному исследованию города. Термин был выдвинут в 1956 году французским революционером и философом Ги Дебором. Во время дрейфа маршрут путешествия строится спонтанно, основываясь на эстетических предпочтениях исследователей. Дрейф был придуман ситуационистами в качестве критики городской географии урбанистов. Урбанисты выстраивают город по принципу "театральных декораций", заранее продумывая, где проложить тропинку (чтобы прохожие не затоптали траву), и по какому маршруту мы будем ходить в магазин. Даже если нам кажется, что мы и сами не имеем представления о том, куда бредем - это иллюзия. Дрейферы стараются не следовать предложенному маршруту.
Свое начало дрейф берет из фланирования - бесцельных прогулок по улицам в попытках слиться с толпой. “Толпа - его стихия, так же как воздух - стихия птиц, а вода - стихия рыб. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой”, - писал о фланёрах французский поэт и критик Бодлер. Фланирование чаще порицалось обществом, как развлечение бездельников. Дрейф же, в отличие от фланирования, ставит перед собой конечную цель - провести психологическое или урбанистическое исследование.
Сначала дрейф был скорее политическим концептом - протестом против установок капитализма. Вне зависимости от того, живем мы в мегаполисах или в маленьких городах, чаще всего мы существуем в рамках ограниченного пространства. Все необходимое находится на расстоянии вытянутой руки: магазины, салоны красоты, скверы для прогулок. Исследовать город не приходится. Суть дрейфа - посмотреть на окружающее нас пространство под другим углом. Дрейф предполагает довериться случаю. Но случайности в дрейфе нельзя назвать случайностями: бессознательно человек принимает решения основываясь на своем предыдущем опыте, на настроении, на инстинктах безопасности. На этот счет Маркс писал: «Люди не могут увидеть вокруг себя ничего из того, что не является их собственными представлениями; все говорит им о них самих. Их собственный пейзаж — единственное, что живет».
Как “дрейфить”?
Обычно дрейф длится от одного дня, и включает в себя два перерыва на сон. Увеличить длительность при желании можно, но если вы современный человек, то и одного свободного дня может не найтись, что уж говорить о нескольких? Погодные условия могут внести свои коррективы в планы - дрейф не игра на выживание, пренебрегать основными элементами комфорта не стоит. Дрейф может иметь разные конечные цели - эмоционально дезориентировать человека или расширить его представления о родном городе. Участники заранее оговаривают отправную точку и правила игры - например, поворачивать направо всякий раз когда видишь красную машину, и дальше действуют “по ходу дела”. Один из вариантов - игра в “возможную встречу”. Два незнакомых друг с другом человека согласовывают место и время встречи. Встреча не обязательна для обоих - любой может решить не прийти в последний момент. Пришедший оказывается в обстоятельствах, где он вынужден знакомиться с людьми, чтобы найти человека, с которым встреча была заведомо оговорена. Даже если запланированная встреча не случится, прохожие могут сменить вектор направления. Осуществляя свое путешествие, участники дрейфа могут забрести на запрещенные объекты, попасть в заброшенные здания. Поэтому дрейф требует определенной подготовки.
Важно на момент дрейфа отказаться от повседневной рутины - не обязательно оставлять телефоны и выбрасывать сим-карты. Просто абстрагируйтесь от работы, отношений и прочих дел. На основании собственных наблюдений, попробуйте выстроить новую карту местности. Переименовывайте улицы, придумывайте кодовые названия объектам, основываясь на собственных ощущениях. Когда мы ходим привычными путями, наш мозг ленится, экономит энергию. Новые маршруты перезагружают голову, способствуют увеличению серого вещества за счет создания новых нейронных связей. Дрейф способен рассказать нам больше о себе самих.
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