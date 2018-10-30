Hampton by Hilton – новый доступный отель в Астане

Одна из самых заметных тенденций последних лет в гостиничном бизнесе – рост числа качественных отелей с доступной ценовой политикой. Ещё несколько лет назад альтернативы дорогим отелям было немного – дизайнерские и бутик-отели, хостелы и поштелы, квартиры и дома, найденные на Airbnb. На деле же оказывалось, что бутик-отели, хотя и выигрывают в концепции у отелей гостиничных сетей, но не сильно отличаются от них по цене. Поштелы/хостелы/арендованные квартиры – хорошо, но в них нет того сервиса, который могут предложить крупные отели. А потом все заговорили о миллениалах, которым жить в гостиницах – хорошо, но, как оказалось, либо дорого, либо скучно. Так на рынке, в том числе на казахстанском, возникла необходимость открытия недорогих и качественных отелей. Один из них – Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch – появился в августе этого года в столице Казахстана.

Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch расположился на проспекте Мангилик Ел, рядом с центром EXPO-2017 и "Назарбаев Университетом". Над дизайном отеля работала компания ArtMebelHotel. "Нашей главной задачей было создание интеллигентного интерьера, который будет отвечать современным тенденциям и в то же время будет принят брендом Hilton. В казахской культуре и в архитектуре Астаны – множество символов, и мы захотели создать свои – в интерьере. Было множество идей и решений, но мы остановились на 2-х основных: это центральный светильник-инсталляция, конструкция которого похожа на переплетение строительной арматуры, что символизирует стержень-фундамент, без которого ничего не возможно создать. И поскольку название предполагалось такое: Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch, у нас получилось создать свою «арку-перголу» в интерьере, и она деликатно зонирует пространство общественных зон для комфортной работы и отдыха, а в рисунках ковролина можно заметить легкую отсылку к национальным орнаментам", – комментирует Андрей Матков, руководитель отдела дизайна ArtMebelHotel.

В Hampton by Hilton Astana Triumphal Arch действительно нет мраморных полов, тяжелой мебели, золота, к которым привыкли казахстанцы. Интерьер спокойный, не перетягивающий на себя всё внимание, – в духе времени. Гостям на выбор предлагаются 114 номеров, из них 41 номер – категории "стандарт", 43 номера – категории "стандарт" с диваном, 28 номеров с раздельными кроватями и, что приятно, 2 номера – для людей с ограниченными возможностями. Стоимость проживания за сутки в стандартном номере – в среднем от 24 000 тенге, включая бесплатный завтрак. При этом цена никак не влияет на качество обслуживания. Команда Hampton by Hilton создает для своих гостей дружественный, заботливый и внимательный сервис, для этого даже существует специальный термин – Hamptonality. В отеле нет ресторанов высокой кухни, но есть уютная зона, где сервируется ланч и ужин, а также снэк-бар, работающий 24 часа в сутки, круглосуточный фитнес-центр и лобби с высокоскоростным Wi-Fi. Новый отель – это часть развивающейся городской культуры молодой столицы, которая открыта к принятию современных трендов и международных стандартов, в связи с чем отель готов предложить классный и качественный сервис, вне зависимости от стоимости проживания.