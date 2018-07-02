Места, где вас не ждут: в какие города не стоит ехать этим летом

Появление лоукостеров и компаний типа Couchsurfing и Airbnb, бесконечные трансляции в социальных сетях travel-блогеров – сегодня путешествовать проще чем когда-либо. Несмотря на тот факт, что те же блогеры регулярно открывают новые места на планете для своих подписчиков, многие отправляются именно по проторенным маршрутам. Увидеть Саграду в Барселоне, Эйфелеву башню в Париже, каналы в Венеции – программа минимум для некоторых остается программой максимум, поэтому из года в год цена на жилье в популярных районах растет, количество мусора увеличивается, а людей становится все больше. Из-за этого многие города страдают от чрезмерного наплыва туристов, а правительство некоторых уже разрабатывают антитуристические программы (например, налоги на проживание). Aviasales провели исследование и узнали, какие именно места страдают от овертуризма и куда лучше не ехать этим летом.

Венеция

В Венеции живет 633 тысячи человек, однако только в прошлом году город посетили 5,3 млн путешественников. В результате муниципалитет ввел штрафы до 500 евро за выброс мусора, купание в каналах и езду на велосипеде, а также установили турникеты на дорогах для регулировки движения. В скором времени собираются еще и ограничить количество туристических лайнеров, заходящих в лагуну.

Барселона

Барселону ежегодно посещают около 32 миллионов туристов! Из-за этого происходит неконтролируемый рост цен на жилье, выселение коренных барселонцев из центра, загрязнение города. Сегодня в Барселоне сложно пройтись по популярным местам, не натолкнувшись на антитуристические граффити и плакаты: "Туристы, езжайте домой!", "Туристы, вы убиваете наш город!" и "Остановите туризм!". Плакатами дело не ограничивается. В прошлом году группа вооруженных людей ворвалась в туристический автобус, написала балончиком фразу "Tуризм убивает районы" на стеклах, проколола шины и скрылась, напоследок сильно напугав водителя и туристов.

Амстердам

В столице Нидерландов те же самые проблемы – перенаселенность, экология, неконтролируемый рост цен. Всего в городе проживает 825 тысяч человек, но ежегодно город принимает более 6 миллионов туристов. В связи с этим в городе запретили строить новые отели, а также увеличили туристический налог до 6% за каждую ночь пребывания в гостинице. Таким образом, с каждых 100 евро за ночь в отеле придется заплатить еще 6 евро. Это один из самых высоких сборов в Европе! Также власти запретили алкоголь и наркотики в Квартале красных фонарей, а тургруппам запрещено смотреть на проституток, иначе гидам выписывают штраф от 190 до 950 евро.

Что делать?

Хочется ехать в условную Барселону – езжайте. Но лучше при этом воспользоваться рекомендациями, которые пригодятся вам во всех городах мира, вне зависимости от их популярности у туристов.

1. Отпуск лучше всего брать в непиковый сезон. Например, в феврале в Барселоне гораздо теплее и приятнее, чем в Алматы, но в то же время меньше людей, дешевле и свободнее. Забудьте про лето, конец августа – особенно.

2. Арендуйте отель вместо квартир. В больших городах нередки случаи, когда квартира находится в субаренде, и владелец об этом не знает. Настоящий собственник может явиться к вам любую минуту, и будет вправе вас выселить.

3. С уважением относитесь к чужому городу (эти правила работают и в родном городе тоже). Не горланьте песни на улице, выкидывайте мусор в урну, выучите пару фраз на местном языке – в некоторых случаях это поможет расположить к себе коренных жителей.

4. На Париже, Риме и Берлине мир не кончается. Исследуйте новые места – заселяйтесь в новых районах, выезжайте в маленькие города, или вообще спланируйте свой маршрут без посещения крупных городов. Ренн, Лилль, Бордо, Биарицц и Страсбург могут дать не меньше впечатлений чем Париж (а то и больше).