Глэмпинг – кэмпинг для тех, кто любит комфорт даже на природе

Те, кто вырос в Алматы, не понаслышке знакомы с походами на жайляу по выходным, купанием на Горельнике, рыбалкой на реке Или и многими другими прелестями активного отдыха. Кому-то родители сумели привить любовь к походной романтике, но вот для многих подобный опыт навсегда останется кошмаром. Многочисленные ожоги, полчища комаров, необходимость тащить в гору рюкзак, который больше тебя самого, ночевка в неудобном спальнике и отсутствие уборной – обязательные спутники классического кемпинга. Но спасибо маркетологам, которые нашли выход. Теперь, чтобы насладиться природой, не обязательно расставаться с удобствами. Встречайте, глэмпинг – гламурный кемпинг для тех, кто очень любит комфорт.

Само понятие роскошного отдыха на дикой природе появилось давно – с первыми сафари-лагерями. Обеспеченные американцы и британцы приезжали в Африку с полностью готовыми и оборудованными переносными палатками. Когда произошел повторный бум – отследить сложно. Но уже сегодня по поисковому запросу glamping можно найти более 23 миллионов результатов, а сайтов, посвященных конкретно этому виду отдыха, становится все больше. Этот термин стал настолько популярен, что им называют уже не только обустроенные лагеря в дикой местности, но и любые места отдыха, обустроенные с особым комфортом. В эту категорию попадают и необычные варианты жилья на Airbnb, и полностью сопровождаемый выезд на природу. Если еще два-три года назад под категорию glamping попадал только пятизвездочный отдых – с палаццо, личным шеф-поваром и развлечениями, то сейчас можно найти глэмпы стоимостью всего от $200. Правда, и список услуг будет гораздо меньше.

У такого типа отдыха нашлись свои противники. Например, журналист New York Times Кристофер Соломон назвал глэмпинг "худшим, что могло случиться с кэмпингом, после ядовитого плюща". Его доводы вполне резонны. Для многих жителей Штатов выходной с палаткой, костром, спальными мешками и треккинговыми ботинками – это воспоминания о детстве. Множество природных парков типа Йеллоустоуна долгое время были основным направлением для дешевого семейного отдыха на природе. Но с появлением глэм-лагерей места для обычных кэмперов становилось все меньше, а комиссии парков становились все больше.

В Казахстане термин еще официально не прижился, но найти услуги не составит проблемы – вопрос только в том, что вы хотите и сколько готовы заплатить. Например, экскурсия на вертолете к пику Хан-Тенгри на три дня, с горячим питанием, проживанием в юртах и развлечениями обойдется в 210 000 тысяч тенге. Но это – групповой тур. Цены на индивидуальные рассчитываются отдельно.

Айдар Найзагарин

Основатель компании Picnic Team

"Лакшери-кэмпинг в нашей стране практически отсутствует. Но иногда бывают запросы: привезти шефа, выбрать лучшее оборудование. В среднем, цена такого запроса начинается с $300-$400 на человека в сутки. Так как у нас полностью отсутствует инфрастуктура для качественного отдыха, всё приходится оборудовать самим на местах. Но даже те запросы, которые поступают к нам, они обычны. Люди, которые могут это себе позволить, не просят кровать – для них бывает достаточно хорошего надувного каремата. Мы стараемся сделать отдых особенным за счет других деталей. Например, наш шеф Градимир Митич тщательно продумывает меню: можем сделать предложение для веганов, для тех, кто не употребляет глютен, морепродукты и рыбу – тоже не проблема, предоставим изысканные закуски. Под меню выбираем самое хорошее вино. Также мы стараемся сделать так, чтобы клиент ни о чем не беспокоился – всю экипировку мы собираем сами, путешественнику нужно взять только треккинговые ботинки, теплую одежду и белье. Бывает и так, что у заказчика мало времени. Тогда мы арендуем вертолет. Стоимость – 500-600 тысяч тенге в час. Четырех часов хватит с лихвой, чтобы осмотреть все красоты и достопримечательности алматинской области. Начинаем с Алма-Арасана, потом Медео, Чимбулак, Табаган, Иссык, Кольсайские озера, Чарын, поющий бархан, парк Алтын-Эмель, плато Ассы. И за это время еще делаем две-три остановки для съемки. Тур недешевый, но впечатляющий. Я не считаю, что глэмпинг противоречит понятию кэмпинга. Я вообще за комфорт, зачем нужен этот хардкор? Чем удобнее, тем лучше и ярче впечатления от отдыха".