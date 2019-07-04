Гастрономический гид по Милану

Продолжаем летнюю традицию гидов по разным городам мира. Наша следующая остановка – Милан. Этот город известен миру как столица моды, однако, как и полагается всем мегаполисам, Милан вобрал в себя всё лучшее, что может предложить его многочисленное и разнообразное население. Рассказываем, ради каких мест стоит ехать в Северную Италию (спойлер: не только за пиццей и пастой).

Lùbar

Пожалуй, самое миланское заведение города, расположенное рядом с оранжереей. Именно это соседство обуславливает богатую растительность, окружающую каждый столик. Уникально это место не только обилием зелени и интерьерными изысками, но и классическими сицилийскими закусками и десертами, а также уже привычными завтрачными предложениями вроде боулов с асаи, авокадо-тостов или брускетт с анчоусами.

Cinc

Отличное коктейльное место в районе Brera. Идти туда стоит тем, кто устал от туристической шумихи на Дуомо и планирует провести вечер в приятной компании. Маленький наружный дворик окружён зелёными кустами, круглыми столиками и широкими зонтами, которые защитят вас от беспощадного миланского солнца. Выбор коктейлей очень широк, а выбирать стоит их фирменные позиции.

Canteen

Этот ресторан мексиканской кухни разместился во дворе незаметного (на первый взгляд) жилого комплекса. Проходя мимо, вы никогда не подумаете, что за серыми воротами находится один из самых красочных садов Милана. Здесь располагается Canteen – место с отличной музыкой, богатым выбором тако и вкусными коктейлями. Хозяин ресторана – уже известный в городе итальянский ресторатор, которому принадлежат как минимум пять звездных гастро-точек. Если решите сюда заглянуть, имейте в виду, что запись на коктейль здесь ведётся за две недели вперёд.

I segreti di pulcinella

Территориально это место находится далековато от центра, но именно здесь готовят настоящую неаполитанскую пиццу и подают самые сочные итальянские антипасти. Это очень маленький ресторанчик, где брони на стол расписаны на каждый час. Приходить стоит с семьёй или друзьями – так можно сымитировать атмосферу семейного итальянского ужина. А после еды непременно заказывайте ледяной лимончелло. Обязательной частью посещения дожна стать прогулка вдоль главной реки города – Навильи и знакомство с бурлящей жизнью этого района.

Avo Brothers

Самое "свежее" кафе Милана, открывшееся в марте этого года. Если вы фанат ЗОЖа, фотогеничных блюд для Инстаграма или просто веган, вам определёно стоит прийти сюда! Место не только радует глаз своим зелёным интерьером и фигурками маленьких авокадо на стенах, но и богатым выбором в меню. Помимо всевозможных овощных боулов, полезных бургеров, тостов с авокадо и бататом, здесь предлагаются сладкие и полезные десерты, а также необычные разноцветные горячие напитки.