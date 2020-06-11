Закрытые границы - еще не повод отменять отпуск, лето в этом году можно провести, объездив страну на автомобиле и узнав Казахстан с другой стороны. В этом материале мы познакомим вас с пятью уникальными локациями, которые непременно стоит посетить.

Что необходимо знать перед путешествием?

Дорога до мест в нашей подборке может занять до пяти часов, поэтому важно заранее к ней подготовиться, чтобы поездка была максимально комфортной и вам не приходилось делать частые остановки. Советуем запастись едой, прохладной водой, заранее подготовить музыкальный плейлист для всех, зарядить телефоны и продумать игры, которые займут вас в дороге.

Если среди вашей компании будут совершеннолетние курильщики, то хорошей альтернативой для них станет инновационное устройство нагревания табака IQOS. При его использовании не образуется пепел и выделяется меньше запаха по сравнению с обычными сигаретами, что станет плюсом для путешественников на автомобиле. К слову, этим летом производители выпустили лимитированную коллекцию IQOS 3 DUO в новом серебристо-голубом цвете.



Ущелье Босжира

Ущелье Босжира с его космическими пейзажами – одна из самых величественных и живописных природных достопримечательностей Казахстана. Доехать до него непросто, но вид, который откроется перед вами, определенно этого стоит. Несколько десятков миллионов лет назад ущелье было дном океана Тетис, именно поэтому здесь нередко можно встретить окаменевшие ракушки. Сейчас это место по живописности приравнивают Долине Монументов в штате Юта в США, а некоторые даже называют его казахстанской Аризоной, настолько ущелье похоже на места съемок вестернов, только находится гораздо ближе. Босжира находится в Мангистауской области в 150 км от Жанаозена и в 300 км от самого Актау.

Горы Актау

Если вы живете в Алматы и вам не хочется ехать далеко, есть прекрасная альтернатива – разноцветные горы Актау, которые находятся в Алтын-Емельском Национальном парке. Туристы часто обходятся Поющим Барханом и Чарынским каньоном, забывая, что в окрестностях Алматы гораздо больше природных памятников, которые определенно приведут в восторг путешественников. На горах почти нет никакой растительности, такая особенность придает горам инопланетный вид. Кстати, по дороге к Актау вам встретятся горы Катутау. Не забудьте остановиться и сделать пару фотографий на их фоне.

Пещера Акмешит

Не менее завораживающая локация находится в 80 км от Шымкента – крайне необычная пещера Акмешит. Она считается одной из самых крупных в Центральной Азии. Пещера представляет собой пространство длиной 150 метров, шириной около 65 метров и высотой около 30 метров, образовавшееся в известняках склонов хребта Каратау. А благодаря купольному строению и отсутствию верхушки, она напоминает юрту с шаныраком, через который открывается вид на небо. С этим местом связано очень много легенд, некоторые также считают его сакральным. Интересно, что в близлежащих окрестностях почти не растут деревья, но в самой пещере они есть, благодаря особому микроклимату.

Коргалжынский заповедный парк

В Казахстане есть десять заповедных парков, но именно в этом обитают розовые фламинго и розовые пеликаны. Заповедный парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и богат своей фауной, так как является важной точкой миграционных путей птиц, более 30 видов которых занесены в Красную книгу. Лучшее время для поездки в парк – лето. Коргалжынский заповедный парк находится в Акмолинкой и Карагандинской областях, в 130 километрах от Нур-Султана.

Озеро Маркаколь

Восточный Казахстан славится своими живописными горами, но кроме гор на востоке страны есть много красивых водоемов, среди которых особое место занимает озеро Маркаколь, расположенное в котловине Алтайских гор на высоте 1447 метров над уровнем моря. Кроме красивой природы и разнообразия фауны, вам запомнится цветовая гамма озера – от синего до желтовато-золотистого в закатную пору и серебристо-серого в непогоду.





IQOS – электронная система нагревания табака, альтернатива для совершеннолетних курильщиков. Его инновационная технология заключается в уникальной системе IQOS HEATCONTROL™, которая нагревает табак до 350°С и не допускает его горения. В табачном паре, вырабатываемом IQOS, уровни выделяемых вредных веществ, по результатам исследований ФМИ, в среднем на 95% ниже по сравнению с дымом обычной сигареты.*.

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* Это среднее снижение количества широкого спектра вредных веществ (за исключением никотина) по сравнению с дымом стандартной сигареты (3R4F). Это не обязательно представляет собой сокращение риска на 95 %.

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Материал подготовлен при финансовой поддержке ТОО «Филип Моррис Казахстан»