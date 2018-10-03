Fairmont Sirru Fen Fushi – тайный остров на Мальдивах

В начале лета компания AccorHotels открыл на Мальдивах роскошный курорт Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi. Название курорта Sirru Fen Fushi переводится с местного языка как "тайный остров". Отель расположен в 270 км к северу от столицы Мале, на атолле Шавияни, известном крупнейшей лагуной на Мальдивах. Идеальный для романтического или семейного отдыха, курорт предлагает своим гостям на выбор проживание в 112 виллах: пляжных, водных с собственными бассейнами и тентовых виллах в стиле "сафари" в джунглях.

Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi, кстати, единственный курорт на всём атолле Шавияни. Все его острова располагаются в значительном отдалении друг от друга, что позволяет гостям ощущать себя "один на один" с природой. Ещё одной из отличительных черт курорта является многочисленное присутствие дельфинов в кристально чистых водах лагуны. Большие стаи дельфинов можно наблюдать круглые сутки: утром на восходе солнца – стоит только выйти на веранду водной виллы, во время круизов и т.д. Кроме дельфинов в лагуну заплывают скаты манта и черепахи.

На территории Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi открыто 6 ресторанов и баров. Среди них – ресторан международной кухни Raha Market, открытый в течение всего дня, ресторан и лаунж Kata, где можно попробовать японскую кухню с мальдивским акцентом, ресторан над водой Azure, где свежие морепродукты, которые местные рыбаки ловят каждый день, подают с превосходными винами и шампанским. В Raha Market Bar подают отличные аперитивы, в бамбуковом баре Onu Onu можно отдыхать в шезлонгах у бассейна, прислушиваясь к мирно потрескивающему огню в костровых чашах, а из лаунжа Kata Roof Top открывается панорама на всю западную часть острова, которой стоит полюбоваться во время заката.

Отдыхать и расслабляться в Fairmont Maldives Sirru Fen Fushi можно в спа-центре Willow Stream. Он спроектирован так, чтобы свежий морской воздух свободно проникал в спа-кабинеты через окна и резные деревянные двери. Так усиливается положительный эффект от массажей, обёртываний и других процедур, в основе которых – экстракты мальдивских трав.