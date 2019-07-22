Что делать в Дубаи человеку, который не любит роскошь?

ОАЭ – одно из любимых и распространенных туристических направлений среди казахстанцев. В каждом втором профиле Instagram во время сезона отпусков можно встретить фотографии со смотровой площадки Бурдж Халифы. В каждом третьем профиле Тиндера вы найдете селфи девушек и парней на фоне прилавков со специями, а также бесконечное количество снимков песчаных дюн и покоряющих их Land Cruiser'ов. Моя знакомая рассказывала мне про девушку, для которой поездки в Дубай стали настолько обыденными, что она начала воспринимать их как походы в торговый центр.

Есть ли в Дубаи место человеку, которому роскошный образ жизни совершенно не близок? И может ли такой человек найти в городе брендов и дорогих курортов что-то интересное для себя? Как оказалось, может. Креативный диджитал-директор BURO. Сергей Юн поехал в Дубаи в поиске нетипичных и интересных мест в городе.

Dubai Design Distict

Креативность за последние несколько лет стала главной движущей силой почти во всех отраслях: экономике, ритейле, культуре, технологии. Все вокруг креативные, или стремятся быть ими. Dubai Design District или D3 – настоящий рай для тех, кому интересны современные тренды в моде, искусстве, вечеринках, гастрономии. D3 представляет собой небольшой район с офисами, магазинами, галереями, ресторанами и кафе, спортивными площадками. По сути это креативный хаб, вокруг которого сформировалась группа единомышленников, которым не безразлично, что происходит на Ближнем Востоке. К обязательному посещению здесь – концепт-стор Shabab, скейтшоп FRAME, кофейня Espresso Lab, где по мнению кофеманов делают один из самых вкусных кофе в ОАЭ, а также специальная зона со скалодромом, площадки для скейтеров и игры в баскетбол. Отдельного внимания заслуживает магазин FBMI, где продают ковры ручной работы. Их изготавливают афганские женщины. Вырученные средства FBMI перечисляет на обучение женщин, устраивает для них бесплатные мастер-классы. D3 – это ещё и дом для модных и культурных мероприятий: здесь проходит неделя моды FASHION FORWARD DUBAI – самый крупный фестиваль дизайна и креативных идей DUBAI DESIGN WEEK. Если вам хочется необычного шопинга, японского рамена и ковер на заказ, то Dubai Design Distict – обязательное к посещению место.

Market Outside The Box

Market Outside The Box – это фестиваль еды и рынок под открытым небом. Фестиваль проходит на зеленой лужайке под знаменитой башней Бурдж Халифа, между фонтанами и Оперным театром. Еда на таких мероприятиях – отдельное развлечение, как выступление любимой группы или мини-аттракцион. Как таковой концепции street food в Дубае не существует. И только здесь можно увидеть всевозможные фургончики с тако, хот-догами, пиццей и национальным лукайматами. Цены – очень дружелюбные, даже по меркам Казахстана.

Jameel Art Center

За современным искусством принято ездить в Европу и Америку. Но уже несколько лет Ближний Восток считается привлекательным и благодатным местом для современных художников. В искусство государство вкладывает большие деньги, здесь строятся галереи, создаются выставочные пространства. Среди них – современная галерея Jameel Art Center с выставочными пространствами, библиотекой с книгами и журналами об искусстве, магазином с мерчем. В галерее сейчас выставляются художники Ближнего Востока (Маха Малух, Мунира Аль Сол, Лала Рух) и знаменитая японская художница Чихару Шиота. Специально для Аrt Jameel Collection она создала потрясающую работу – Departure. Чихару распилила пополам традиционную лодку коренных жителей Дубаи и обвила всю комнату красной прядью.

Boxpark

Гулять и совершать покупки в Dubai Mall рано или поздно надоедает любому туристу. Если погода позволяет, прогуляйтесь по району BOXPARK. Здесь расположены бутики street wear брендов. Традиционного фудкорта здесь нет. Зато есть кафе со всевозможной гастрономией: от пиццерий до заведений с национальной кухней, но с современной подачей. BOXPARK примечателен своей архитектурой – район построен из транспортных контейнеров. На фоне современного Дубаи он, конечно, производит необычное впечатление. Если вы привыкли передвигаться на скейте или велосипеде, BOXPARK просто идеален для этого.

Al Fahidi

Не самая необычная локация, но пропустить её нельзя. В каждом туристическом городе обязательно есть исторический район. В Дубаи он тщательно и с любовью отреставрирован. Власти привели в идеальное состояние уникальные с точки зрения архитектуры жилые комплексы с ветряными башнями, которые служили кондиционерами для охлаждения воздуха. Проходя по закоулкам Аль-Фахиди, заходите в музеи и галереи. И обязательно посетите бутик-отель XVA Art Hotel с внутренним двориком и адекватными ценами. Отель напоминает арт-пространство – входная группа, например, "украшена" декорациями, подходящими для фильмов ужасов: с потолка свисают ноги кукол, спрятанные в ткань. Власти постоянно улучшают и развивают район, строят рядом со старыми постройками абсолютно идентичные им, но новые, используя оригинальные способы строительства. И это здорово. Аль-Фахиди – как глоток свежего воздуха в стеклянных джунглях Дубаи.

Global Village

Global Village – это фестиваль, который длится не неделю, как принято, а целый сезон. Размах поражает. На территории установлены павильоны разных стран (в основном это страны Ближнего Востока), где можно найти всё, что душе угодно: от ковров из Афганистана до турецких сладостей. Поразительно то, что под эгидой фестиваля "уживаются" страны, которые в реальной жизни ведут между собой войны. В каждом павильоне обязательно есть фуд-зона. Узбекский плов, сербская плескавица, мексиканский тако – кажется, здесь есть национальные блюда всех стран мира. Вечером в Global Village начинает работать парк развлечений c американскими горками, слингшотами, конкурсами, в которых невозможно выиграть. За один вечер вы можете познакомиться с культурами почти всех стран Ближнего Востока, и это, конечно, дорогого стоит.