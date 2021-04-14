Другая сторона Дубая: гастрономические туры, креативные хабы и культурный туризм

Многие думают, что Дубай – это небоскребы, острова в форме стран, бриллианты на фоне черного хлопка и атмосфера бесконечного благополучия. Именно с таким образом креативный директор BURO. Kazakhstan Нуртас Сисекенов отправился в Дубай в гастрономический тур. Как оказалось, другая сторона Дубая (буквально другая – город географически разделен на две части) – это сохранившаяся аутентика и наследие народов арабского мира. А новые районы наполняются местами, рассчитанными на современную, прогрессивную молодёжь. Обо всем по порядку.

Jumeirah Dar Al Masyaf Jumeirah Dar Al Masyaf

День 1

Если древние бедуины преодолевали путь через пески и жару, то нас встретили в аэропорту (который находится в черте города) и отвезли в отель Jumeirah Dar Al Masyaf. И если передвигаться как бедуин не получилось, но можно было попробовать так жить. Отель напоминает жилища песчаных кочевников – это небольшие традиционные арабские домики, внутри которых царит атмосфера домашнего уюта – будто приехал к близкому другу домой. Закончив любоваться номерами, мы вышли на ужин в Rockfish, один из ресторанов отеля. Основа меню – средиземноморская кухня. Подавали морские продукты, которые отлично сочетаются с джин тоником со свежесрезанной мятой на основе Monkey 47. После ужина мы прогулялись вдоль берега, договорились с коллегами выпить по бокалу вина следующим вечером в ламповом дворике между нашими номерами (все-таки happy hour с бесплатными алкогольными напитками – соблазнительное предложение) и разошлись спать.

День 2

Новый день начался на высоте 150 метров в “Дубайской рамке”, между новым и старым Дубаем. Достопримечательность служит напоминанием о пути эмиратцев от бедуинского образа жизни до сегодняшнего дня. Спустившись с “облаков” на землю, мы вспомнили о более приземленных, материальных вещах – еде. Поэтому отправились на центральную площадку Dubai Food Festival – Beach Canteen. Ежегодный фестиваль (в этом году он проходит с 25 марта по 17 апреля) вбирает в себя почти весь спектр мировых кухонь и представляет кулинарную культуру более 200 национальностей. Помимо еды здесь проходят концерты, мастер-классы, выступления звездных шеф-поваров и прочие развлекательные события. Среди ярких баннеров, огромного выбора деликатесов и под палящим солнцем, удалось найти личную отдушину – хорошие пончики и вкусный кофе. Если и впадать в фуд-кому, то делать это с максимальным удовольствием. После Beach Canteen - Дубай Марина, точнее ресторан Bombay Bungalow с прекрасным видом на пляж, где особенно хороши традиционный индийский карри и манго ласси. А Дубае люди, машины, здания, даже пляж с заливом непонятный образом превращаются в ассоциации с различной пищей. Ты воспринимаешь всё происходящее вокруг как гигантский парад еды, словно в аниме “Паприка” Сатоси Кона.

Bombay Bungalow Beach Canteen Beach Canteen La Mer

К вечеру нас ждала прогулка по новому молодежному району La Mer. Размеренный отдых на шезлонге сменился активным - насыщенным событиями и людьми. В La Mer можно пошопиться, сходить в кино, посетить аквапарк, а для детей есть несколько современных игровых площадок. Идея почти идеального отдыха – позагорать днём на пляже и поплавать в Персидском заливе, а к вечеру прогуляться и поужинать в одном из ресторанов (или выпить в приятной компании). Закончили день мы в ресторане на территории курорта Madinat Jumeirah под названием Kayto. Это тот случай, когда один кусочек говядины может полностью изменить представление о том, как нужно готовить мясо. Стейк вагю – из тех блюд, которые обязательно нужно попробовать хоть раз в жизни. В качестве аккомпанемента, к вагю был подан авторский коктейль из Бурбона и Писко.

День 3

Благодаря мультипликации и кинематографу у нас закрепился конкретный образ оазиса. Миражи, бескрайняя пустыня, дичайшая жара и внезапно – зелёный кусочек рая. Утром мы отправились как раз в такой “оазис” – ресторан The Farm. В меню заведения большой выбор блюд европейской и тайской кухонь, а вокруг рукотворное чудо. На открытой террасе с бамбуковой крышей - в окружении зеленых лужаек, тропических растений и пруда с лилиями - забываешь, что находишься в пустыне. Путь к ресторану лежит по пустынному участку города, где запланирована массовая застройка - вокруг безжизненный песок. Но внезапно ты оказываешься среди высоких деревьев и зарослей – в живописном районе Al Barari. Тут даже микроклимат свой - воздух всегда на несколько градусов ниже, чем в самом Дубае.

At The Top в Burj Khalifa At The Top в Burj Khalifa At The Top в Burj Khalifa

Следуя за круговоротом воды в природе, из оазиса мы поднялись к облакам – на смотровую площадку At The Top в Burj Khalifa, которая находится на 124 и 125 этажах самого высокого здания в мире. Массивные здания, от которых кружилась голова, кажутся небольшими постройками из конструктора LEGO. А дальше - познавать глубины океана в Дубайский аквариум и подводный зоопарк. В обычной жизни не осознаешь, как много живых существ живёт в водах нашей планеты, но при посещении подобных мест что-то щелкает в голове и понимаешь, сколько всего мы упускаем в своей жизни, особенно, когда видишь милую мордашку ската, присосавшегося к стене аквариума.

Обед - в ресторане Logma в Dubai Mall, где традиционные арабские блюда представлены в новой, оригинальной интерпретации. Обязательно попробуйте здесь мачбус из баранины и знаменитое арабское блюдо – самбуса с сыром. Чтобы были силы на дальнейшие приключения. Например, отбить атаку инопланетян в парке виртуальной реальности VR Park, где представлено более 30 иммерсивных аттракционов, и затем поспешить на аквашоу La Perle, созданное легендарным режиссером представлений Cirque du Soleil Франком Драгоне. На специально построенной аквасцене обрушиваются водопады, а артисты прыгают в небольшой бассейн с 25-метровой высоты. После шоу нас угостили привычными для нашей культуры кебабами, шашлыками и айраном в Турецком ресторане Kaftan. За время наших приключений в городе нашу группу переселили в другой отель – Burj Al Arab.

Burj Al Arab Burj Al Arab Burj Al Arab Burj Al Arab

День 4

Динамика города будущего, где все передвигаются на машинах и метро, а пешком - только в специально выделенных местах, медленно, но верно заставляет почувствовать странное ощущение оторванности от привычного образа жизни жителя “классического” города. Ощущается нехватка одной не сразу заметной детали – “балета на тротуаре”, о котором писала Джейн Джейкобс, описывая невидимую связь между каждым предметом, событием и человеком на улицах города. Конечно, в Дубае есть этот балет, но происходит он иначе, чем в других городах - Нью-Йорке, Париже, Токио или Алматы. Встретили мы его в старой части Дубая, где архитектура напоминает стиль Баухаус, застройка - более плотная, меньше стекла и больше камня. Цвет района резко меняется с голубого и серого на белый и песочный. Тротуары старого Дубая наполнены людьми, а на первых этажах зданий расположены маленькие продуктовые магазины и уютные кофейни. Оказавшись в центре Дейры, одного из районов старого Дубая, нас встретила девушка по имени Арва – сооснователь Frying Pan Adventures, единственной в Дубае компании, специализирующейся на кулинарном и культурном туризме и нацеленной на ознакомление и сохранение аутентичной кухни арабского мира. Мы прошлись пешком по району, попробовали лучший фалафель в Дубае (по словам местных жителей), настоящее национальное иракское блюдо масгуф, иорданский (но широко распространенный во всём арабском мире) десерт кнафе, арабский гахва (кофе, только не сильно обжаренный, который заваривают как чай), египетскую кухню, а закончили всё мороженым из шафрана. Знакомство с национальной кухней и бескомпромиссным желанием людей сохранить частичку своей культуры заставило задуматься о национальной кухне Казахстана - нам остро не хватает, как классического наследия, так современной интерпретации блюд. С культурной точки зрения Frying Pan Adventures – наиболее интересный опыт за всю поездку. Закончив с аутентичной кухней, мы перешли к современности – мишленовской – в Дубае она представлена в ресторанах Rue Royale Матье Вианне и Al Mahara Нэйтана Аутло. В первом мы попробовали эксклюзивное меню, составленное специально к Дубайской ресторанной неделе, в рамках гастрономического фестиваля. А в Al Mahara заказали специальное меню от шефа, состоящее из пяти блюд.

К концу путешествия от образа Дубая, собранного из изображений на рекламных щитах и подсмотренного в видеороликах, ничего не осталось. Не думал, что здесь меня сможет что-то зацепить, но я сильно ошибался. Дубай – это не только сине-серые небоскрёбы, суперкары и отдых на берегу залива. Люди здесь помнят историю, сохраняют аутентичность, уважают культуру других народов и стараются вписать все это в общую картинку мегаполиса.