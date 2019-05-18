Доступные альтернативы Канарским островам и Монте-Карло для летнего отпуска

Многие туристические места переживают кризис перенасыщенности туристами. Некоторым отдыхающим это добавляет стресса. Более того, не все хотят или могут позволить себе пятизвездочный отдых в виллах на Канарских островах. Учитывая это, редакция BURO. подобрала замену 7-ми суперпопулярным местам – они ближе, и отдых там дешевле.

Озеро Блейско (Блед), Словения - альтернатива озеру Комо, Италия.

Блейско – горное озеро вблизи курортного города Блед, в Юлианских Альпах, недалеко (50 км) от столицы – Любляны. Несмотря на глубину (30,6 м), летом температура воды достигает 25 градусов по Цельсию, а вода принимает удивительный изумрудный оттенок. Из-за того, что озеро окружено скалами и лесами, здесь мягкий климат, свежий воздух, тихо и солнечно. На 130-метровом утёсе у Блейско стоит один из самых старых замков Словении – Бледский замок. Раньше здесь жил Иосип Броз Тито. Теперь здесь исторический музей. Посреди озера, на маленьком острове, расположена церковь. Летом здесь часто проводят свадьбы, так как на этом месте когда-то был храм богини плодородия и любви – Живи. В окрестностях озера можно совершить погружение в тектонический бассейн, заняться гольфом, поплавать на "плетне" (лодке), каяке, посмотреть соревнования по академической гребле или просто пройтись вокруг озера (6 км), где обычно очень тихо и мало людей.

Тиват, Черногория - альтернатива Канарским островам, Испания.

Тиват находится у Бока-Которского залива, на полуострове Врмац. Частью территории Тивата считаются и три острова – Михольска Превлака, также известный как Остров Цветов, остров Святого Марка и остров с одним из самых красивых и популярных пляжей – Плави Хоризонти. Кроме этого в Тивате имеется семнадцать пляжей, большинство – городского типа. У пляжа Пржно есть городской парк, внутри которого расположен ботанический сад – самый крупный в Южной Адриатике. Главная "изюминка" Тивата – национальная кухня Черногории. Она вобрала в себя все кухни Прибалтики, при этом сочетаясь с тонкостями средиземноморской кухни. Недалеко от центра есть романтичная рыбацкая деревня – Нижняя Ластва, а летом в этих местах регулярно проводятся музыкальные и культурные фестивали.

Сплит, Хорватия - альтернатива Палермо, Италия.

Сплит – одна из самых достойных альтернатив Италии. Когда-то здесь жили римляне, а император Диоклетиан выбрал пригород Сплита местом уединения, отказавшись от власти. Так здесь появился его дворцовый комплекс, вошедший в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря этому замку и вырос античный Сплит. В городе существует самый древний действующий собор – Сплитский собор, часть которого – античный мавзолей. В городе есть несколько музеев – например, Музей хорватских археологических памятников, где можно увидеть артефакты, найденные в ходе раскопок на территории страны. Также имеется парк "Марьяна" с зоопарком, в котором можно увидеть свободно гуляющих павлинов, а на кортах можно поиграть в большой теннис.

Рига, Латвия - альтернатива архитектуре Нидерландов и Германии.

Рига считается столицей архитектурного стиля "ар-нуво", а в 2014 году город стал носить звание ещё одной культурной столицы Европы. Рига разделена на две части – Старая Рига и исторический центр. Причина разнообразия архитектуры города в том, что интеллигенция и высокопоставленные люди, приезжавшие в Ригу когда-то, строили здесь свои дома – такие, какие им хотелось. И, чаще всего, выбирали стилистику своих родных краёв. К самым знаменитым достопримечательностям относят: Дом Черноголовых (братства купцов), Церковь Святого Петра, средневековый Рижский Домский собор – один из главных символов Латвии (и один из самых больших средневековых храмов в балтийских странах).

Будапешт, Венгрия - альтернатива Парижу, Франция.

Центральный проспект города – Андраши – достойный эквивалент Елисейским Полям Парижа, а крупнейший Венгерский оперный театр – "Опере Гарнье". Но главная и самая популярная достопримечательность города – его набережная. Будапешт состоит из двух городов – Буда и Пешт, которые разделяет река Дунай. На набережной расположены все знаковые здания Венгрии: Венгерский парламент, замок "Вайдахуняд" и Рыбацкий бастион . Помимо обозревания выдающейся архитектуры, здесь стоит посетить музеи: Венгерский национальный музей, Дом террора, музей искусства Виктора Вазарели, Музей этнографии, Музей изобразительных искусств и Дом венгерских вин. Будапешт, с его термальными источниками, купальнями и спа, – единственная столица Европы, имеющая статус города-курорта. Кроме культурной и образовательной программ, в Будапеште развита и ночная жизнь с её уникальными руинными барами.

Баку, Азербайджан - альтернатива Монте-Карло, Монако.

С 2017 года в Баку, как и в Монако, проводят чемпионат мира "Формула 1 – Гран-при Азербайджана". Многие считают это мероприятие зрелищнее гонки в княжестве. Баку находится на берегу Каспийского моря, славится неповторимым смешением восточной архитектуры, её деталей, с современными зданиями. Вдоль берега можно найти множество кафе и ресторанов. Близ городского пляжа лучше не плавать, особенно в летний сезон. Лучше отдать предпочтение пляжам, расположенным чуть дальше от центра города – самый дальний находится в 70 км от Баку. Культурный отдых: туристы посещают Азербайджанский драматический театр, Музей искусств и Музей ковра. В Старом городе (также ивестном как "Ичери Шехер" или Бакинский Акрополь) обязательно нужно посетить древние бани, увидеть торговцев коврами прямо на улицах, а также полюбоваться окутанной легендами Девичьей башней. Из современной архитектуры: невозможно пройти мимо Башни пламени, формой повторяющей очертания языков пламени (она загорается LED-экранами, имитируя огонь, каждый вечер), или Центра Гейдара Алиева, спроектированного Захой Хадид.

Ташкент, Узбекистан - альтернатива Дубаю, ОАЭ.

Один с самых больших городов в Центральной Азии. Летом здесь всегда жарко, температура достигает 36-37 градусов по Цельсию. Как и во многих других городах мира, центром архитектурных ценностей и достопримечательностей считается Старый город. Здесь можно увидеть древние мечети "Джами", "Хаст Имам", "Кукча" и медресе "Кукельдаш". В современной части города расположены отличные музеи – например, Галерея изобразительных искусств, Музей истории Узбекистана, Музей истории Тимуридов. Можно также сходить на панорамную экскурсию в Ташкентскую телебашню (высотой 375 метров). В качестве активного отдыха туристам предлагаются катание на верблюдах и джип-сафари в пустыне неподалеку от города. Также недалеко от Ташкента находятся древние города – Хива, Бухара и Самарканд. За покупками лучше всего ездить на рынок "Чорсу", где продают специи, ремесленные изделия, восточные пряности и другие традиционные изделия.