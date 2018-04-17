Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы

"Люксовые бренды всех областей бьются за новое поколение – надо заставить миллениалов покупать люкс в течение нескольких лет", – говорят профессионалы модного, ювелирного, отельного и многих других рынков. Эпоха "дикого люкса", которым знамениты нулевые, уходит безвозвратно. У нового поколения больше требований, и они значительно отличаются от предпочтений предыдущего. Роскошь, какой мы ее знали, уходит в небытие, и наблюдать за тем, как трансформируется это понятие, действительно интересно.

Hyatt Regency – сеть отелей премиум-класса, но с весьма доступным ценником. Что делает компания, чтобы снизить цену? Например, строит отель не в центре города. Последний из таких – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, он расположен рядом с "ВТБ Арена - Центральным стадионом «Динамо» им. Льва Яшина" , Петровским путевым дворцом и историческим Петровским парком Москвы. На деле – всего одна станция от кольцевой, но, по сравнению с "центровскими" отелями, из окон которых открываются виды на Кремль, Большой театр, Тверскую, ГУМ и ЦУМ, в ценах действительно большая разница. Которая, как оказывается, играет в сторону Regency.

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park открылся всего три месяца назад. Отель настолько новый, что в нем до сих пор остались номера, куда еще не ступала нога путешественника. На какой-то момент можно представить, что его строили специально для вас. Так оно и есть на самом деле. Здание строили под отель, что сказалось на внутреннем пространстве – столько простора не найти ни в одной гостинице, втиснутой в рамки исторической постройки. Это касается как гигантского лобби, так и видов из окон. Даже из самого бюджетного номера можно увидеть либо пейзажный парковый комплекс, либо панорамный вид на никогда не спящее Ленинградское шоссе. В центре недорогие номера чаще всего имеют вид на соседнюю стену такого же исторического здания.

Если же оставить в стороне мраморную отделку, имперскую кухню, шампанское, то стоит задуматься – что такое настоящая роскошь сегодня? Ответ прост – в персональном подходе и знании своего клиента. Миллениал, за которого так отчаянно цепляются бренды, также нужен и отельному бизнесу. Ведь уже через условные пять лет эти люди и станут основными потребителями всего. И им нужен эксклюзивный персонализированный подход – во всех аспектах жизни: от покупки продуктов и одежды до места проживания. А здесь, кажется, знают, чего хотят их будущие (и нынешние) клиенты. На прикроватной тумбочке лежит список мероприятий, которые будут проходить в Москве во время вашего визита. На самом деле, в Москве что-то происходит каждую минуту, поэтому такой список рекомендаций бесценен. На другой прикроватной тумбочке вас будут ждать небольшая колонка и набор самых разных шнуров, а рядом с розеткой расположится специальное гнездо для USB – с ним очень удобно заряжать пауэр-бэнк и любые другие гаджеты в отсутствие под рукой адаптера. Что еще нужно человеку, выросшему с Интернетом на кончиках пальцев и нуждающемуся в вай-фае 24 часа в сутки?

Технологичность для отелей с таким историческим прошлым – большой шаг. От классических отельных сетей с историей всегда немного попахивает нафталином и традициями, за которые их ценят старинные клиенты, останавливающиеся в одних и тех же сьютах на протяжении последних пятидесяти лет. Они не хотят, чтобы что-то менялось. И их трудно за это винить. Но новый клиент хочет чего-то нового, свежего, последнего. Например, наличия технологии "умный дом" внутри своего номера. Двумя прикосновениями можно отрегулировать практически все – температуру пола и воздуха, все освещение, звуки вытяжки и кондиционера, включить специальное уведомление "не беспокоить".

Очень придирчиво к деталям относятся и в СПА-центре отеля - Olympus. Прежде чем приступить к массажу, мастер будет долго и подробно расспрашивать вас о ваших болячках, после – тестировать силу мышц и суставов, чтобы понять, на какие зоны стоит обратить особое внимание. Поэтому приятного, но бесполезного "гладящего" массажа не ждите – если пожаловались хоть на какую-то боль или недомогание, мастер постарается сделать сеанс максимально оздоровительным. А если нужна только релаксация – добавьте обертывания, пилинг и расслабляющий массаж. После процедуры уснете в течение десяти минут.

Президентские сьюты, закрытая клубная гостиная Regency Club Lounge, комфортабельные переговорные, несколько конференц-залов для любого формата мероприятий – это, конечно, круто. Та самая классика, которая отличает отели премиум-класса от остальных. Но настоящий отдых и приятные воспоминания складываются именно из, казалось бы, незначительных мелочей. И новая роскошь именно такая – деликатная, ненавязчивая и очень персонализированная.