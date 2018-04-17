Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Стиль Жизни / Путешествия

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы

Изучаем на примере Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы

Text: Buro247.kz

"Люксовые бренды всех областей бьются за новое поколение – надо заставить миллениалов покупать люкс в течение нескольких лет", – говорят профессионалы модного, ювелирного, отельного и многих других рынков. Эпоха "дикого люкса", которым знамениты нулевые, уходит безвозвратно. У нового поколения больше требований, и они значительно отличаются от предпочтений предыдущего. Роскошь, какой мы ее знали, уходит в небытие, и наблюдать за тем, как трансформируется это понятие, действительно интересно.

Hyatt Regency – сеть отелей премиум-класса, но с весьма доступным ценником. Что делает компания, чтобы снизить цену? Например, строит отель не в центре города. Последний из таких – Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park, он расположен рядом с "ВТБ Арена - Центральным стадионом «Динамо» им. Льва Яшина" , Петровским путевым дворцом и историческим Петровским парком Москвы. На деле – всего одна станция от кольцевой, но, по сравнению с "центровскими" отелями, из окон которых открываются виды на Кремль, Большой театр, Тверскую, ГУМ и ЦУМ, в ценах действительно большая разница. Которая, как оказывается, играет в сторону Regency.

Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park открылся всего три месяца назад. Отель настолько новый, что в нем до сих пор остались номера, куда еще не ступала нога путешественника. На какой-то момент можно представить, что его строили специально для вас. Так оно и есть на самом деле. Здание строили под отель, что сказалось на внутреннем пространстве – столько простора не найти ни в одной гостинице, втиснутой в рамки исторической постройки. Это касается как гигантского лобби, так и видов из окон. Даже из самого бюджетного номера можно увидеть либо пейзажный парковый комплекс, либо панорамный вид на никогда не спящее Ленинградское шоссе. В центре недорогие номера чаще всего имеют вид на соседнюю стену такого же исторического здания.

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 1)

Если же оставить в стороне мраморную отделку, имперскую кухню, шампанское, то стоит задуматься – что такое настоящая роскошь сегодня? Ответ прост – в персональном подходе и знании своего клиента. Миллениал, за которого так отчаянно цепляются бренды, также нужен и отельному бизнесу. Ведь уже через условные пять лет эти люди и станут основными потребителями всего. И им нужен эксклюзивный персонализированный подход – во всех аспектах жизни: от покупки продуктов и одежды до места проживания. А здесь, кажется, знают, чего хотят их будущие (и нынешние) клиенты. На прикроватной тумбочке лежит список мероприятий, которые будут проходить в Москве во время вашего визита. На самом деле, в Москве что-то происходит каждую минуту, поэтому такой список рекомендаций бесценен. На другой прикроватной тумбочке вас будут ждать небольшая колонка и набор самых разных шнуров, а рядом с розеткой расположится специальное гнездо для USB – с ним очень удобно заряжать пауэр-бэнк и любые другие гаджеты в отсутствие под рукой адаптера. Что еще нужно человеку, выросшему с Интернетом на кончиках пальцев и нуждающемуся в вай-фае 24 часа в сутки?

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 2)

Технологичность для отелей с таким историческим прошлым – большой шаг. От классических отельных сетей с историей всегда немного попахивает нафталином и традициями, за которые их ценят старинные клиенты, останавливающиеся в одних и тех же сьютах на протяжении последних пятидесяти лет. Они не хотят, чтобы что-то менялось. И их трудно за это винить. Но новый клиент хочет чего-то нового, свежего, последнего. Например, наличия технологии "умный дом" внутри своего номера. Двумя прикосновениями можно отрегулировать практически все – температуру пола и воздуха, все освещение, звуки вытяжки и кондиционера, включить специальное уведомление "не беспокоить". 

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 3)

Очень придирчиво к деталям относятся и в СПА-центре отеля - Olympus. Прежде чем приступить к массажу, мастер будет долго и подробно расспрашивать вас о ваших болячках, после – тестировать силу мышц и суставов, чтобы понять, на какие зоны стоит обратить особое внимание. Поэтому приятного, но бесполезного "гладящего" массажа не ждите – если пожаловались хоть на какую-то боль или недомогание, мастер постарается сделать сеанс максимально оздоровительным. А если нужна только релаксация – добавьте обертывания, пилинг и расслабляющий массаж. После процедуры уснете в течение десяти минут.

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 4)

Президентские сьюты, закрытая клубная гостиная Regency Club Lounge, комфортабельные переговорные, несколько конференц-залов для любого формата мероприятий – это, конечно, круто. Та самая классика, которая отличает отели премиум-класса от остальных. Но настоящий отдых и приятные воспоминания складываются именно из, казалось бы, незначительных мелочей. И новая роскошь именно такая – деликатная, ненавязчивая и очень персонализированная.

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 5)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 6)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 7)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 8)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 9)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 10)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 11)

Доступная роскошь, или как отели вводят новые демократичные форматы (фото 12)

Оставьте комментарий

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще