Что делать в Мюнхене? Новый гид от Monocle

Медиакомпания Monocle уже долгое время выпускает серию книг, посвященную отдельным городам. Редакция побывала в Лондоне, Гонконге, Мадриде, Стамбуле, Рио-Де-Жанейро и многих других городах. Следующим на очереди стал Мюнхен. Именно этот город считается неофициальной пивной столицей всей Германии. "Только этот город так совмещает традиции с космополитизмом", – говорится в новом видео. Издатель Monocle пригласил для работы креативное агентство Gestalten, чтобы выбрать самые нетривиальные туристические точки. Создатели гида советуют остановиться в отеле Cortina, затем выпить чашечку кофе в баре Centrale. Следующая остановка – это Дом искусства (haus der Kunst), место с не очень хорошей историей. Ранее здесь ежегодно выступал Адольф Гитлер, а также выставлялись работы художников из партии национал-социалистов, но сейчас Haus Der Kunst представляет собой настоящую галерею современного искусства. Также Monocle составили свой список обязательных к посещению магазинов и концепт-сторов, например, мюнхенского бренда одежды A Kind Of Guise, а также журнальный магазин Soda.