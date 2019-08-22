Остров Чеджудо в Южной Корее – недорогая альтернатива Мальдивам

Большинство туристов, если и бывают в Корее, то чаще посещают Сеул и Пусан. Мы же хотим вам рассказать о самом крупном острове и самой маленькой провинции страны – Чеджудо. Это остров вулканического происхождения, на котором расположены два города – Чеджу и Согвипхо. Остров славится своей невероятной природой, чистейшей экологией, разнообразными ландшафтами, пляжами с прозрачной водой и приятным субтропическим климатом. Рассказываем, как добраться и чем заняться на Чеджудо.

Как добраться до Чеджудо?

Большинство рейсов Сеул-Чеджу совершается из аэропорта Гимпо. Перевозку совершают местные лоукостеры. Важно помнить, что у многих имеются ограничения по весу багажа - например, в Eastar Jet разрешено перевозить 15 кг в багажном отсеке и ручную кладь весом не более 5 кг. Цена билета туда-обратно радует: от 45$ и выше. Направление популярное, рейсы совершаются в аэропорту чуть ли не через каждые 15 минут. Рекомендуем не брать билеты на позднюю ночь или совсем раннее утро: могут быть затруднения с трансфером из аэропорта, как на острове, так и в Сеуле.

Если вы летите прямиком на остров, без остановки в Сеуле на несколько дней, то помните, что большинство самолетов до столицы прибывает в другой аэропорт - Инчхон, и вам надо будет учесть пусть от него до Гимпо. Между ними есть прямой шаттл на метро, а так же автобусы.

Транспорт на острове

Если вы не планируете бюджетный отпуск, то везде можно передвигаться на такси, оно дешевле, чем в Париже или в Милане, но дороже, чем в Казахстане. Средняя цена за получасовую поездку - 25 000 вон (25$). Такси на острове ловится как в Алматы - с руки, вдоль дороги. Либо можно вызвать с ресепшен отеля.

"На Чеджудо очень сложно с общественным транспортом", - распространенная жалоба на форумах среди туристов. На самом деле нет, учитывая масштабы острова и расположение объектов. Google Maps, в отличие от Сеула, тут работает гораздо хуже, поэтому рекомендуется скачать приложения KakaoMap и KakaoBus. Они работают стандартно: вбиваете откуда и куда, и они показывают вам на чем туда можно добраться, с какими пересадками и даже через сколько минут прибудет нужный автобус. Последняя функция очень точная, проверено. Если указано 5 минут и 41 секунда, то именно через столько появится транспорт.

В автобусах можно платить как наличными, так и транспортной картой, она, кстати, работает как в Сеуле, так и на Чеджудо. Пополнить карту (и приобрести ее) можно в любом комбини (круглосуточный магазин) сетей GS25, Emart, CU, Woori, Seven Eleven. Цена поездки варьируется от 1250 вон (1$) до 2400 вон (2.2$), в зависимости от типа автобуса. В популярных точках транспорт можно ждать максимум 10 минут, в отдаленных до 30 минут.

Самые живописные места в основном расположены на юге острова близ города Согвипхо. Национальный парк Халласан находится в самом центре, а самые интересные достопримечательности вроде пляжа Хепче - в западной части. Добраться от Чеджу до Согвипхо можно за 40-80 минут, в зависимости от транспорта. Дистанции между местами на острове большие, и это нужно учесть при планировании отпуска. Если ваш отель находится в Чеджу, а вы хотите съездить на водопад Чонбан, то вас ждет полтора часа в автобусе. Они комфортабельные, всегда есть место, кондиционеры работают на "ура", а с вами никто не разговаривает. График посещения водопадов и пляжей - 10:00 - 19:00, последний билет для первых можно приобрести в 18:30, цена вопроса 2000 вон. Отдохнуть на пляже - удовольствие бесплатное, но за лежаки, полотенца или пляжные зонты придется платить .

Где жить?

Тут на помощь придут два сервиса: Booking и Airbnb. Удобнее всего выбирать жилье, если у вас уже есть запланированный маршрут, опираясь на него можно выбрать место, которое находится достаточно близко ко всему, что вы хотите посетить. Аэропорт, в который прибывают все рейсы находится в городе Чеджу, поэтому если вы боитесь в последний день опоздать на самолет, то выбирайте отель в этом городе.

Квартиры, хостелы, другие типы жилья в Airbnb в Корее - отдельное удовольствие для контрол-фриков. Например, в странах ЕС часто картинка не имеет никакого отношения к реальной квартире или номеру. Тут же, если на картинке 8 серых полотенец и невероятный вид на море, то все так и будет. На территории Чеджудо функционирует Airbnb Plus - подборка жилья от сервиса, проверенного на качество и дизайн.

Пляжи, водопады и еда

Пляж Чунмун Сэкдаль (Jungmun Saekdal Beach)

Чунмун Сэкдаль также называют Чинмосаль - "разноцветный пляж", из-за неоднородности цвета пляжного песка. Средняя глубина тут всего 1.2 метра, при этом есть строгие ограничения по дальности плавания - неподалеку сидят спасатели, которые в случае нарушения правил, свистят и включают сирену. Почему так? Волны и ветер на этом пляже серьезные, из-за чего он популярен у виндсерферов. На территории работают кафе, бары, можно арендовать шезлонг, смыть с себя весь песок в душе, а также имеется остановка, до которой регулярно можно добраться из большинства точек острова.

Пляж Хёпче (Hyopjae Beach)

Хёпче, на наш взгляд, самый красивый пляж Чеджудо. Вода тут намного спокойнее, чем на пляже Чунмун, а песок незабываемого серебристо-белого цвета. Серебристый оттенок появляется за счет изобилия мелких ракушек. Еще из особенного - черные базальтовые камни, которые создают контраст с изумрудной водой и песком. Из-за спокойной воды пляж популярен среди отдыхающих с детьми. В пяти минутах ходьбы находится субтропический парк Халлим - для тех, кто хочет полюбоваться местной флорой в тени от солнца.

Водопад Чонбан (Jeongbang Falls)

Это единственный водопад в Азии, который впадает в океан. На стене под водопадом высечена надпись "Собульвача", она рассказывает о человеке по имени Собуль, который проходил мимо. Он был слугой китайского императора Чин, в третьем веке до нашей эры. Слуге было приказано найти вещество, которое сделает императора бессмертным, после чего Собуль отправился в путь, который лежал мимо водопада. На этом, собственно, легенда и заканчивается.

Парк водопадов Чхонджеён (Cheonjeyeon Waterfalls)

Всего в этом комплексе 3 водопада. И их очень просто перепутать с отдельным водопадом с очень похожим названием Чхонджиён (Cheonjiyeon). Эти три образуются благодаря реке, которая проходит по ущелью. Недалеко от самого крупного второго водопада находится мост Сонимгё, украшенный статуями семи нимф. По легенде у Небесного Царя в служении было семь нимф. Он отпускал их купаться к этому водопаду. Отсюда и название Чхонджеён - пруд Небесного императора.

Скалы и утес Чусанчолли

Природный памятник острова - каменные столбы Чусанчолли. Они сформировались, когда из вулкана Халласан полилась лава. При высоком приливе волны ударяются о скалы и достигают 10 метров высотой. Подойти близко, по причинам безопасности, нельзя, однако картина завораживает и с дальнего расстояния. Здесь же можно пройтись по набережной, а также сфотографироваться с одним из каменных дедушек из базальта, они - визитная карточка Чеджудо. Существует поверье, что статуи защищают жильцов от злых духов.

Кафе Pier 22

До Pier 22 можно добраться за 15 минут на автобусе от пляжа Хёпче. Это очень популярное заведение, в котором подают отварные креветки в красную полоску. Конкретно этот вид моллюсков можно встретить на Чеджудо и на побережье Южного моря, у них более твердый панцирь. Из-за этого вместо обычных ложек-вилок тут дают небольшой молоток и специальный столовый прибор, чтобы разделать креветку. Есть на Чеджудо культурная особенность - хэнё, профессиональные ныряльщицы. Это женщины, которые добывают дары моря, и сейчас их профессия вымирает - самой молодой из хэнё уже за 60 лет. В Pier 22 подают морепродукты, которые добывают именно они. Забудьте про тарелки, еще горячие морепродукты прямо из ведра вывалят прямо на стол. Можно дополнить вином, хлебом и различными соусами.

Ресторан ‘수영장’ (дословно переводится как "бассейн", @changsjeju)

Не самое известное место на острове, но однозначно стоит посещения. Стоит учесть, что он закрыт по средам, а также свериться с часами работы, они указаны в профиле в Instagram. Здесь вас ждут морепродукты разных сортов, порции внушительных размеров, освежающие лимонады, а также возможность получить столик прямо внутри бассейна.

Ресторан Donsadon

Место специфичное для казахстанцев по той простой причине, что здесь подают свинину. Причем, не обычную, а черную - правда, черное не само мясо, а шерсть этой породы свиней, которых разводят только на Чеджудо. В Donsadon бывало огромное количество корейских знаменитостей, место крайне популярное, из-за чего в очереди можно простоять час. Цена минимальной порции на двоих - 50.000 вон (50$), к мясу подают закуски и местную соль, с которой блюдо определенно приобретает иной вкус.

Кафе Monsant

Место для любителей k-pop и тех, кто без ума от зеркал. В хорошую погоду стеклянные панели открываются и дают возможность любоваться пейзажем. Monsant открыл Квон Джи Ён, более известный как G-Dragon. Если приехать сюда рано утром, когда еще нет людей, то это задает настроение на весь день: кофе с видом на море - это фантастика.

Кафе Morip (@moripcoffee)

Если вы не любитель корейской музыки и решили, что ноги вашей не будет в Monsant, то пройдите 5 минут до Morip. Здесь царит совершенно другая атмосфера, а еще подают великолепный Earl Grey кекс и пуровер.

Дела музейные

Музей чая Osulloc

Чеджудо обладает идеальными климатическими условиями для культивирования чая, ежегодно продукция с плантаций этого острова побеждает на престижных международных конкурсах. Osulloc - крупнейший бренд по производству чая в Корее. Музей посвящен чайной культуре страны и находится в окружении полей. Тут можно изучить все этапы процесса приготовления наглядно - имеется миниатюрная копия производственной линии, также можно ознакомиться с историей аутентичной чайной посуды и философией чая в целом. Как и во многих корейских музеях, есть свое кафе, где подают зеленый чай, матча латте, мороженое и десерты со вкусом зеленого чая.

Музей Bonte

Если вы любитель брутализма в архитектуре, то это место относится к категории "надо точно посетить". Музей Bonte спроектирован известным японским архитектором Тадао Андо в 2012 году. Это здание точно передает философию Андо о единстве архитектуры и природы, где строение идеально вписывается в окружающий ландшафт. В Bonte 5 галерей: зал истории Кореи, зал современного искусства (тут есть не только знаменитый Нам Джун Пайк, но и работы Дали, Пикассо, Ива Кляйна и других), зал Яёи Кусама, зал, посвященный похоронам в корейской культуре, а также зал с коллекцией корейского буддийского искусства.

Что нужно знать?

Купите сим-карту. Ее можно приобрести в аэропорту по прибытию. Если вас больше трех человек, то можно обойтись wi-fi роутером, но помните о том, что он разряжается каждые 5-6 часов, и это довольно неудобно, так как на Чеджудо розетку можно найти не сразу. Рекомендуем сим-карты без номера - у них нет ограничений по количеству данных и выхода в интернет (limitless data), но с нее нельзу будет звонить. Карта обойдется в 30$ на 10 дней, и в отличие от wi-fi роутера, который вам надо будет вернуть в то же самое место, где вы его приобрели, по завершению поездки сим-карту можно извлечь и утилизировать.

Крем от загара - нужная вещь. На Чеджудо очень резко меняются климатические условия, даже на небольших расстояниях. Солнце очень сильное, поэтому без SPF 50 на улицу лучше не выходить. Не удивляйтесь, что корейцы одеты на пляже. Они купаются как в специальных водолазках и лосинах, так и просто в рубашках и льняных брюках. Таким образом они защищают кожу от солнца, все-таки в их культуре загар - это не желательно. То, что вы в бикини, однако, их не волнует и как-то "не так" смотреть они не будут. Наслаждайтесь отдыхом!