Новый год в Barvikha Hotel & Spa для тех, кто очень устал

Всех, кто к декабрю вымотался окончательно, кто так и не победил хроническую усталость и кто хочет вернуть себе силы, отель Barvikha Hotel & Spa, входящий в ассоциацию The Leading Hotels of the World, приглашает отметить Новый год за городом. Обязательно в кругу семьи и близких друзей, в атмосфере тепла и уюта, с огнем в каминах, запахом рождественской ели и глинтвейна и, конечно, с видом на заснеженный внутренний двор отеля.

Именно загородный отдых в новогодние каникулы даст почувствовать, что Новый год – время волшебства и исполнения желаний. Прямо как в детстве. В новогоднюю ночь гостей ждет особенный ужин. Праздничное сет-меню создаст бренд-шеф ресторана Barvikha Hotel & Spa Давид Дессо. В меню войдут салат "Оливье" с перепелками и раками, холодец из телятины, камчатский краб, трюфельное эспуме с копченой уткой, террин из фуа-гра, блины с лососем и икрой. В качестве горячей закуски заявлены буше а-ля рен с лесными грибами, фуа-гра, ри-де-во под сливочным соусом. Основными блюдами станут дуэт дикого сибаса и лосося с соусом "Гевюрцтраминер" и говядина "Веллингтон" под соусом "Перигор" в тесте брик. Десерты представлены рождественским поленом фламбе, ассорти из сладостей, сезонными фруктами и ягодами.

На протяжении всех каникул в Barvikha Hotel & Spa будут проводиться развлекательные программы для детей и взрослых. Для тех, у кого в приоритете отдых, детокс, сон и восстановление – расслабляющие спа-процедуры в Espace Vitalité Chenot и неспешные прогулки. Espace Vitalité Chenot – единственный в России спа-центр, сертифицированный знаменитыми специалистами по детоксу и диетологии – Анри и Домиником Шено. Здесь, как и в двух других спа-центрах семьи Шено в итальянском Мерано и Азербайджане, к детоксу относятся как к лечению. Детокс под эгидой Шено подразумевает обязательное соблюдение лечебного питания, состоящего из низкокалорийных блюд, курс массажа – на выбор несколько видов (антицеллюлитный, лимфодренажный, дренирующий, детокс-массаж, энергетический), русские бани и спа-уход за кожей лица на косметике Chenot из новой линии, которая работает в нескольких направлениях – увлажнение, питание, восстановление и защита от всех факторов старения. В основу продукции легли компоненты, восстанавливающие ДНК и защищающие от оксидативного стресса. Конечно, любую выбранную программу лучше проходить курсом не менее недели, но многие гости проходят и за 1-2 дня, и это тоже дает свои результаты.