Где греться осенью: отправляемся в отель Waldorf Astoria Ras Al Khaimah

Совсем скоро закончится бархатный сезон, а значит в Алматы настанет самый непривлекательный период – холод, дожди и слякоть. Если вы не догуляли это лето или просто планируете провести осень с толком, рекомендуем лучшее, по нашему мнению, направление для казахстанцев – ОАЭ.

О плюсах Арабских Эмиратов было сказано много, но в числе первых – близость и настоящий комфорт, о котором жители ОАЭ знают не понаслышке. Отдохнуть душой и телом, наконец-то выспаться в роскошном номере с идеальной звукоизоляцией, посетить лучший СПА, побаловать себя высокой кухней – за "тяжелым" люксом, который иногда все-таки необходим для полной разрядки, отправляться стоит именно на Восток, где культура всестороннего сервиса доведена до совершенства. И выбирать ради этого стоит проверенные отельные сети с многолетним бэкграундом. Один из таких – Waldorf Astoria Ras Al Khaimah – новый член семейства Waldorf Astoria Hotels & Resort.

Начать стоит с локации. Рас-эль-Хайма – живописный арабский эмират, расположенный на самом севере страны. Здесь каждый найдет себе что-то по душе. Это и прекрасная природа: чистейшие воды Персидского залива, горы, подножья которых расположены очень близко к побережью, и большое количество старинных музеев и различных древних сооружений. Скучать не придется никому. Вейкбординг, скуба-дайвинг, снорклинг, рыбалка, велопрогулки и катание на водных лыжах – для тех, кто не привык валяться на пляже (и очень зря: песок там белоснежный и настолько мелкий, что Мальдивы даже рядом не стояли). Если вы – один из немногих счастливчиков, кто на "ты" с плавательными средствами передвижения, то к вашим услугам яхт-клуб Al Hamra Marina & Yacht club, где можно не только арендовать судно, но и взять уроки парусного спорта в Sailing Academy, работающей с октября до конца апреля. Научиться можно не только управлению моторной лодкой, но и игре в гольф – в Al Hamra Golf Club можно взять несколько уроков с сертифицированным тренером. Однако в поиске особых впечатлений рекомендуем отправиться в "полет" по самой длинной в мире канатной дороге "Джебель Джаис" на высоте более 1,5 км – разумеется, под присмотром специалистов.

Гастрономические впечатления у сегодняшних туристов занимают едва ли не первое место в списке обязательных пунктов. И об этом предусмотрительно позаботились в Waldorf Astoria Ras Al Khainakh. В отеле находятся десять ресторанов на любой вкус. В отеле есть места с традиционной арабской кухней (Marjan), стейк-хаус (Lexington Grill), японская кухня (UMI), чайная Camelia i Peacock Alley, где подаётся более 150 видов чаёв, и отдельное место, целиком посвященное шампанскому. Если повезет, обязательно перекиньтесь парой слов с Эриком Турджионом – шеф-поваром Lexington Grill. Обаятельный кулинар с удовольствием поделится советами по выбору стейка, а если будет в настроении, лично покажет вам несколько приёмов, которые он использует при приготовлении блюд. Тем, кто следит за фигурой даже на отдыхе, понравятся ресторан и бар Azure, где придерживаются принципов правильного питания.

Для тех, кто хочет сделать свой отдых еще более роскошным (хотя, казалось бы, куда еще) и представить себя то ли Джей-Зи, то ли арабским шейхом, Waldorf Astoria Ras Al Khaimakh предлагает услугу трансфера на автомобилях класса люкс, включая Ferrari и Lamborgini. Кажется, что это дурной тон и вообще too much? Забудьте: на Востоке такие излишества – в порядке вещей. К слову, о too much. Несмотря на всю чрезмерность этого места, даже издалека напоминающего сказочный дворец, цены здесь весьма умеренные. В Дубае, например, за сервис такого класса вы отдадите больше. Так что, делайте выводы.