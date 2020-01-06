7 туристических мест под угрозой исчезновения

Ещё никогда мы не путешествовали так часто. Туризм превратился в одну из самых быстрорастущих индустрий в мире и сегодня доступен почти каждому, что объясняет массовые сезонные миграции людей в экзотические места и дальние страны. Но это не проходит бесследно для окружающей среды – индустрия туризма использует огромные площади, заполняет их отелями, аквапарками и торговыми центрами, эксплуатирует ресурсы, воду, электричество и косвенно вытесняет местных жителей, повышая цены на жилье. Массовый туризм, нежелание нести ответственность за сопутствующий этой деятельности углеродный след и приводит сегодня к таким непоправимым последствиям, как пожары в Австралии. Так, например, повышение температуры в регионе всего на один градус привело к засухе и возгораниям, которые уничтожают местную флору и фауну.

В противовес этому активно развивается движение устойчивого эко-дружелюбного туризма, главная цель которого – сохранить природу и не навредить ей. Вот почему мы решили сделать подборку известных туристических мест, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения от рук человека. Пока туда ещё можно поехать, но только в качестве осознанного туриста.

Большой Барьерный риф, Австралия

Самый крупный в мире коралловый риф находится в Тихом океане –простирается он вдоль побережья Австралии. Рифы располагаются севернее штата, где сейчас полыхают пожары, вызванные климатическими изменениями. На сегодняшний день большинство коралловых рифов обесцветилось из-за потепления океана и выброса токсичных отходов. Повышение температуры воды всего на один градус убивает водоросли, которые и придают кораллам характерный яркий цвет. Из-за неблагоприятных условий кораллы перестают расти и постепенно теряют свою красоту. В одном только 2016 году риф уменьшился более чем на половину. Ученые предполагают, что риф может исчезнуть к 2030 году.

Древний город Петра, Иордания

Город в Иордании когда-то был столицей Набатейского царства, существовавшего до 106 года нашей эры. Город расположен в долине Вади-Муса, в ущелье каньона Сик, протяженностью всего в один километр. Именно здесь можно увидеть знаменитый храм, полностью вырезанный из скалы Ад-Дэйр, а также храм-мавзолей Эль-Хазне постройки первого века. Близлежащая инфраструктура была не в состоянии принять наплыв туристов в 90-х годах. Эта проблема не решена и по сей день. До сих пор многие туристы влезают на здания, небрежно относятся к сооружениям, отламывают детали. Проблем добавляют и природные процессы: вода просачивается в щели, в них начинают прорастать растения, пуская корни. Вдобавок из-за большого количества туристов в городе повышается влажность, что ведет к разрушению песчаника, из которого сделаны все здания.

Патагонское ледниковое плато, Чили, Аргентина

Второй по площади ледниковый комплекс в мире (площадь – 12 000 кв. км) находится на территории Патагонских Анд. Ученые уже давно обсуждают проблему таяния ледников, и одно из последних исследований показывает, что ледники стали таять намного быстрее именно в последние годы. Совсем недавно из-за глобального потепления южная часть ледника раскололась на две части, ученые прогнозируют дальнейшие и более частые расколы. Это объясняется повышением температуры. До этого были и другие расколы, но более мелкого масштаба.

Белые скалы Дувра, Великобритания

Знаменитый утес на побережье Великобритании сейчас находится под угрозой эрозии. Утесы, ставшие одним из символов Великобритании, сегодня разрушаются в 10 раз быстрее, чем в прошлом веке. Вызвано это как влиянием человеческого фактора и недобросовестным управлением прибрежной зоной, так и погодными изменениями, также связанными с глобальным потеплением. Частые и сильные штормы, повышение уровня моря способствовали размыванию берега и скал, а из-за недосмотра управляющих организаций скалы остались без буферной зоны.

Биг-Сур, Калифорния, США

Биг-Сур – одно из самых живописных мест на побережье Калифорнии, обладающих множеством пещер и скал, где можно посмотреть китов и прогуляться по бухте Сан-Копрофоро. Частые засухи, лесные пожары и обилие туристов ставят красоту и сохранность этого места под угрозу. Поэтому руководство Биг-Сур выпустило гид по сохранению природы района, а в мае 2019 года местный житель Биг-Сура завел анонимный аккаунт в Инстаграм – BigSurHatesYou. Правда, само место ещё не скоро исчезнет, но вероятно станет менее доступным, так как большая часть Биг-Сур сейчас принадлежит частным лицам.

Галапагосские острова, Эквадор

Также известные как Черепашьи острова, Галапагосские острова – идеальное место для любителей дикой природы. К сожалению, архипелаг сейчас в опасности – она исходит от крупного рогатого скота, который быстро размножается и потребляет очень много ресурсов. Более того, на островах мало хищников, и галапагосские животные становятся жертвами скота.

Вулкан Килиманджаро, Танзания

На этом стратовулкане находится самая высокая точка Африки. Более 85% льда на горе уже растаяло, и сегодня ситуация продолжает ухудшаться. По прогнозам, 2020 будет последним годом, когда на горе можно будет увидеть ледники. Вызвано это не глобальным потеплением, а недостатком осадков в виде снега. Ученые склоняются к тому, что в этом виноваты вырубка лесов и последующее сокращение водяных паров.