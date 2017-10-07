Маме надо отдохнуть: Пять курортов для отдыха на осенних каникулах

Kandima Maldives

Мальдивы у многих ассоциируются с романтическим отдыхом для молодоженов и размеренным для семейных пар. В этом смысле курорт Kandima Maldives – "Новые Мальдивы". Идельные гости этого современного life-style курорта – динамичные молодые люди и пары, открытые новым увлечениям и любящие веселиться. Для них коллектив Kandima Maldives предлагает большое количество развлечений: снорклинг, дайвинг, парасейлинг, каякинг и гребля на доске, коллективная рыбалка на закате, для тех, кто не адреналинщик – йога, художественные мастер-классы. По вечерам – диджейские вечеринки в местном баре.

Оставлять детей в Kandima Maldives можно спокойно на попечение местным няням – их будут развлекать в игровом центре Kandiland, проведут для них мастер-классы по приготовлению пиццы и даже немного обучат мальдивскому языку. Взрослым в это время можно взять велосипед и отправиться изучать остров. Чтобы у детей остались незабываемые впечатления от отдыха, отправляйтесь на семейный пикник на берегу, откуда, если повезет, можно понаблюдать за дельфинами, плавающими в океане.

Kasbah Tamadot, Марракеш

Этот защищенный от людей и шумного города бутик-отель расположен у подножья Атласских гор. Владелец отеля магнат и глава Virgin Group Ричард Брэнсон искал здание для отеля не один год – в результате нашел берберский дворец 1940 года в стиле роскошных марроканских риад в часе езды от Марракеша. За 80 лет здание своей роскоши не утратило.

Попасть сюда – значит почувствовать себя героем восточных сказок: величественные сады, фонтаны, бассейн, усыпанный лепестками роз, антикварные предметы декора, дорогой текстиль, марокканский мрамор и расписные потолки в номерах. Особое внимание в Kasbah Tamadot уделяют семейным парам. Развлекать детей здесь принято поездками на верблюдах, кулинарными занятиями, охотой за сокровищами, прогулками в горы и уроками рисования. Для детей младше 6 лет – ужин бесплатный. Пока дети заняты, родители могут посетить спа-салон, почитать книги в местной библиотеке, посмотреть кино под открытым небом, поужинать на крыше ресторана или отправиться на конную прогулку.

North Island, Сейшелы

North Island – самый северный остров Сейшел, площадь которого равна площади Монако. Но тут всего 11 вилл, из которых одновременно могут быть заняты только 6. Такие правила царят на одном из самых приватных курортов Сейшел. Он стал известен благодаря проекту "Ноев ковчег", который был запущен одновременно со строительством North Island. В рамках проекта на остров стали возвращать черепах (на сегодняшний день их здесь больше ста, любят здесь и ухаживают за ними не хуже, чем за гостями курорта), берегут и наблюдают здесь за птицами, животными, а также за растениями и деревьями.

Перед приездом в North Island персонал высылает подробную анкету, где можно указать предпочтения по еде, будничные привычки всего семейства и т. д. Не хотите есть морских гадов, а хотите борщ, "как у мамы", – будет борщ. Из развлечений для всей семьи здесь все виды водных видов спорта, личная библиотека, круизы вокруг архипелага, рыбалка, но только по принципу "поймал – отпусти", выездные пикники, расслабляющие процедуры в спа-салоне.

Pink Sands Resort, Багамские острова

Курорт расположен на знаменитом розовом пляже Харбор-Айленд (входит в список самых красивых пляжей мира). Уникальный кораллово-розовый оттенок ему придают кораллы и микроорганизмы фораминифера. Штормы и волны выбрасывают раковины фораминиферы и кораллы на берег, они разбиваются на мелкие песчинки и смешиваются с обычным песком. Несмотря на широкую известность, на пляже немноголюдно. Номера в отеле оформлены стандартно – минималистично, в пастельных тонах, что способствует расслабленному отдыху. Домой из Pink Sands Resort можно вернуться не только отдохнувшим от шумного города с массой красивых фотографий, но и полным впечатлений от глубоководной рыбалки, снорклинга и экскурсий на остров Эльютера.

Fonteverde Natural Spa Resort, Тоскана

Fonteverde Natural Spa Resort – тосканская здравница. Сюда едут не только за отдыхом в живописном месте (курорт расположен на холмах, с которого открывается вид на величественные виноградники и кипарисовые леса), но и для того, чтобы поправить здоровье. Главная гордость курорта – горячие термальные источники, известные еще с античных времен. Водой, богатой кальцием, серой, магнием и фтором, наполнены бассейны. Ею же рекомендуют здесь умываться и даже пить.

Fonteverde Natural Spa Resort – почти храм, главным образом, красоты и здоровья. Нужен активный отдых – на выбор конные прогулки и велотуры. Размеренный и культурный отдых – гастрономические и винные туры (конечно, без излишеств), туры по самым красивым местам Тосканы. Главное здесь – питание. Домой гости возвращаются похудевшими и энергичными. Для тех, кто настроен на серьезное оздоровление, существует программа Equilibrium, которая включает в себя прерывистое голодание, термальное лечение, физические упражнения и специальные техники избавления от стресса.